Como es de costumbre muchas personas realizan diversos rituales en fin de año como tradición para atraer salud, prosperidad, unión, trabajo, abundancia y el amor . Si eres creyente a dichas ceremonias o deseas hacerla este domingo 31 de diciembre te encantará descubrir los rituales más representativos en fechas decembrinas.Foto: Referencial Lentejas: Para que no te falte la comida y la suerte. Faltando 10 minutos, antes que sean las 12 de la noche, toma un puñado de lentejas y échalas en tus bolsillos y en la cartera y conserva otro poco en la mano derecha.Ropa Interior : Amarillo, si deseas tener mucha suerte durante el año; Rojo, si quieres encontrar amor verdadero y pasión en tu vida; Verde, para darle fortaleza a tu salud.Cintilla: Compra una cinta roja para atraer el amor duradero y la pasión a tu vida y amárratela en la mano izquierda haciendo una manilla. También puedes comprar una color rosada y ponerla con la roja, ésta te ayudará para el amor incondicional y puro.Maleta. Si quieres viajar durante el año toma una maleta grande, no es necesario que le metas ropa, simplemente sal a las 12:15 corriendo y dale la vuelta a la manzana de tu casa. Entre más larga sea la vuelta más lejos irás.Velas: Dorada, para atraer el dinero y la abundancia a tu vida.Roja: Para avivar la llama del amor.Rosada: Para encontrar un amor ideal en tu vida.Azul: Para lograr tus metas profesionales o cambiar de trabajo.Verde: Para la salud.Amarilla: Para atraer los negocios.Blanca: Para sanar cualquier relación o simplemente adquirir paz.Morada: Para transmutar lo negativo en positivo y alejar todas las energías malas de tu vida.Foto: Referencial Manzana roja. Escribe alrededor: Yo (tu nombre completo) quiero encontrar un amor que me respete, ame y haga feliz. Igualmente, que yo pueda hacer feliz a esa persona y lo ame y lo respete. Échale un poco de miel alrededor y por último, un poco de canela en polvo, déjala en un plato en tu cuarto o donde desees por siete días.Baños.Con pétalos de rosas rojas y rosadas y miel, para el amor.Con sal marina del cuello para abajo para alejar las envidias y limpiarte.Con manzanilla para sanar el alma.Con azúcar y eucalipto para perdonar.Dinero. Ten en tu bolsillo derecho, un billete de alta denominación para que nunca te falte el dinero.Suerte y amor: Cuando realices el saludo de bienvenida del año nuevo, saluda primero al alguien del sexo opuesto para que no te falte el amor. Si puedes invita a un hombre de confianza que no sea de la familia, a las 12 en punto para darle un toque de suerte a la vida de todos.Una copa de champaña: Mete un anillo de oro. Tómate la bebida y luego saca el anillo y póntelo, no te lo quites en lo posible durante el año. Esto ayudará a que tu matrimonio viva en armonía.Para tu casa: En las esquinas de tu casa pon limones partidos en cuatro, eso te retirará las envidias y malas energías. Riega unas pocas monedas debajo de las camas, compra una sábila hermosa y ponla a la entrada; eso te traerá mucha suerte.