/ SANTIAGO.- Los movimientos en el fútbol chileno no sólo son en torno a fichajes, también se están produciendo en cuanto al control total de algunos clubes.Ese es el caso de Magallanes que acaba de ser comprado por el Grupo Conecta, que es liderado por Cristián Ogalde, empresario y representante de Claudio Bravo.Según consigna El Mercurio, el presidente del club "albiceleste" y dueño de más del 70% de sus acciones, acordó vender su parte en la propiedad en la institución al agente del portero del Manchester City.La maniobra permitirá que el Grupo Conecta, que lidera Ogalde y en el que trabaja junto a Andrés Alvarado y Cristián San Miguel, tome el control de un segundo club profesional en el fútbol chileno.Es que además de Magallanes, que será el nuevo club de dicha empresa, hace dos años que este mismo grupo es propietario de Deportes Santa Cruz, que milita en la Segunda División.Desde que Ogalde entró a la propiedad del equipo de la Sexta región se ha ligado a Bravo a dicha sociedad, sin embargo, el portero explicó en marzo de 2016 cuál es su rol en ese club."Se dicen muchas cosas, pero sí, hay un proyecto bonito de poder colaborar con los niños de la zona. Cuando voy a Chile trato de estar allá (en Santa Cruz), ya he ido un par de veces y todo va ligado a que a los niños que no tienen la posibilidad de ir a Santiago, yo me acerco a ellos con clínicas", dijo el meta aquella vez en entrevista con Emol.La operación entre el Grupo Conecta y Magallanes ya está cerrada y se haría oficial este martes cuando tome el control de la institución ."Magallanes ya está vendido, incluso ya hay finiquitos hechos. Ogalde se traerá a todo el equipo administrativo de Santa Cruz, entre ellos a Andrés Alvarado", cuenta a El Mercurio un cercano a la operación.Y pese a que la venta aún no se hace efectiva formalmente, el manejo del club ya es de Ogalde. Incluso, el director técnico magallánico, Hugo Balladares, reconoce que "el tema de los refuerzos y toda la planificación de la próxima temporada la estoy viendo directamente con los nuevos dueños".Según cercanos al proceso de venta, la compra del 70% de la propiedad, perteneciente a Anselmo Palma, bordearía los 4,2 millones de dólares.¿Todo en orden? La compra de Magallanes abre las dudas respecto a la legalidad del movimiento de la empresa Conecta, que ahora pasará a tener el control de dos clubes profesionales en el fútbol chileno.Sin embargo, el estatuto de la ANFP deja en claro que mientras esas dos instituciones no estén en la misma categoría no hay problema alguno."Ninguna sociedad anónima deportiva podrá tener participación alguna en la propiedad de otro club que participe en la misma categoría deportiva", expresa la norma.Ante esto, en Santa Cruz existe preocupación, ya que hace varias temporadas que el equipo viene peleando el ascenso a la Primera B, el que de concretarse podría traer problemas si Magallanes sigue en la misma categoría.La incertidumbre crece de cara al futuro en el cuadro de la Sexta región, debido a que no existe claridad si Ogalde y compañía venderán el club o si realmente mantendrán el interés por pelear el ascenso, pensando en que podría producirse un tope de estas dos instituciones en la misma categoría.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi