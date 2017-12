/ Pese a las dificultades y el entorpecimiento que el régimen de Nicolás Maduro ha impuesto a la gestión parlamentaria, el diputado y vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Armando Armas, asegura que uno de los principales logros obtenidos en 2017 ha sido el fortalecimiento de la formación cívica y la defensa de los Derechos Humanos en beneficio de los ciudadanos. Explicó que mediante alianzas estratégicas entre la Oficina Parlamentaria del circuito 4 en Anzoátegui y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se desarrollaron varias actividades sociales y educativas dirigidas a generar contrapeso a las políticas públicas y conciencia acerca de la lucha no violenta y el rescate de la democracia. Uno de los primeros convenios suscritos este año fue con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), el cual ofreció un taller a comunidades de la zona norte de la entidad sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la necesidad de preservar esta institución para la democracia. También se dictó el XV Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública a través del convenio cooperación con la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la Universidad George Washington y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Para abordar junto con los vecino los problemas generados por la contaminación ambiental de la cementera de Guanta, se establecieron acuerdo de cooperación con el Observatorio Hanna Arendt, organización que trabaja en una investigación sobre el tema junto con un equipo especializado de la zona. Con la ONG Espacio Público y EPA Fundación se brindó asesoría y asistencia legal gratuita. Y mediante el programa Dona una Consulta y la Fundación La Pastillita se realizaron donaciones y se ofreció atención médica a personas de escasos recursos económicos. Dentro de esta estrategia de acción, la Oficina Parlamentaria ubicada en Puerto La Cruz, cedió sus espacios para dictar un taller sobre derechos humanos y protesta no violenta, dirigido a jóvenes líderes. La actividad fue coordinada por la ONG Sin Mordaza, a través del programa "Sembrando esperanzas", a fin de devolverle la confianza a las personas y ofrecerles una ventana para expresar su descontento ante la grave situación política y social que viven los venezolanos. En Anzoátegui pintaron murales del árbol Araguaney, símbolo de identidad nacional, en puntos emblemáticos de la lucha por la democracia como la plaza de Puerto Príncipe y la redoma del Peñón del Faro de Lechería, sitio donde fue cayó mortalmente herido el joven activista de Voluntad Popular, César Pereira, durante las manifestaciones de calle, el pasado 28 de mayo. SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi