/ Varios representantes de todos los sectores políticos hablaron con informativo 810, brindando su posición sobre lo que dejó el 2017 a nivel político y partidario.El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez, manifestó a informativo 810 que para su sector político comenzó con complejidades a principio de año, haciendo referencia a conseguir una negociación con todos los partidos para votar la rendición de cuentas. Sin embargo, el parlamentario afirmó que se logró el objetivo y cerró el año con la aprobación de la Ley de cincuentones, que establece la mejora de jubilación que se habían perjudicado. Por otro lado Sánchez expresó que se dio una crisis política con el alejamiento del ex vicepresidente de la República Raúl Sendic, aunque de todos modos el diputado consideró que el Frente Amplió pudo salir adelante con la conducta ética y "sacar aprendizajes". "En términos de comparación el Partido Nacional no tomó el mismo trayecto" refiriendo a el caso del intendente Bascou.Sobre los dichos de Sendic que hay ausencia de liderazgo en el Frente Amplio, el parlamentario entiende que no "cree en los liderazgos individuales" y que no le ha hecho bien a la izquierda. Sánchez tiene una visión positiva sobre Javier Miranda por el papel que tomó, generando espacios para la discusión y principalmente la construcción de unidad.Con respecto al próximo año, el diputado remató que queda una "agenda importante de cara al futuro" haciendo énfasis con la reforma de la caja militar, y tomar las riendas de la última rendición de cuentas.Por su parte el senador Javier García, vio al 2017 como un año "muy intenso" desde el punto de vista histórico, marcado por las denuncias e irregularidades "dónde termina renunciando un vicepresidente" y que fue un tema que "vino para quedarse"El senador nacionalista afirmó que "el gobierno estuvo muy alejado de la realidad" y recordó que en el día de mañana comenzarán a regir las nuevas tarifas las cuales las tildó de "tarifazo imponente"En lo que involucra a líderes políticos García remató que Lacalle Pou se posicionó como el principal líder de la oposición, pero al mismo tiempo termina un año con sensación de desazón por la situación del intendente Bascou.Valentina Rapela diputada del Partido Colorado, evalúa a modo personal un balance positivo a nivel parlamentario, cerrando el año con el lanzamiento del movimiento "avanzar" en un momento donde el partido se encuentra en una crisis "que no está acostumbrado a ser oposición y representar al 6% de la población"Rapela expresó que el partido necesita renovación pero que de todos modos se necesitan figuras como la del ex presidente Sanguinetti por lo que han construido a nivel político.En tanto el senador Pablo Mieres resaltó que no fue un buen año para el país donde no tuvo avances y que se dieron bloqueos "por las enormes diferencias que existen en el gobierno" , y por esta razón el país no avanza. Mieres expresó que desde el punto de vista político tampoco fue un buen año, donde la ciudadanía queda con una sensación de malestar por los aparentes casos de corrupción que la justicia determinará si son reales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi