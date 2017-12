/ “ Venezuela debe apuntar a diferir el litigio del Esequibo”. El abogado y experto en asuntos internacionales Eduardo Trujillo Ariza, considera que Venezuela posee los argumentos suficientes para enfrentar y salir beneficiada ante la Corte Internacional por la disputa del Esequibo. 17, se debe tener en cuenta que el debate llegará a su fin si el Secretario General de la ONU, António Guterres, considera que no se han realizado los avances significativos necesarios en el problema del Esequibo".El abogado y experto en asuntos internacionales Eduardo Trujillo Ariza, aseguró que Guterres "tiene la potestad de decidir si culminar el caso o extenderlo" y en ninguno de los casos Venezuela podrá rebatirlo. Además destacó Trujillo que históricamente, la posición de Venezuela ha sido no litigar sobre este asunto ante la Corte Internacional de Justicia, por considerar que este territorio le pertenece; y por no correr el riesgo de perder la tenencia jurisdiccional.Sin embargo, Trujillo afirma que Venezuela "tiene argumentos suficientes para enfrentar esa disputa ante la Corte Internacional y salir beneficiada".Entre los argumentos más resaltantes está que "a Venezuela le pertenece legalmente la zona geográfica del Esequibo a través de la primera constitución de 1811 y fue continuada con la misma legalidad en la constitución de 1999", detalló el abogado y experto internacionalista.El 31 de diciembre de este año culmina la misión de los Buenos Oficios para el debate sobre el Esequibo, territorio de 160 mil kilómetros cuadrados, que representan casi dos tercios de la República Cooperativa de Guyana. El negociador por la Organización de las Naciones Unidas, Dag Nylander, presentará un informe al finalizar el tiempo requerido para exponer la situación. Este informe es el que tomará en consideración Guterres para decidir.Para Emilio Figueredo. también abogado e internacionalista, "Guyana está preparada para enfrentarse ante el litigio de la Corte Internacional de Justicia de ser posible, y está respaldada por el Movimiento de Países No Alineados (…) a diferencia de Venezuela , que no se encuentra preparada".Figueredo considera que el país "debe crear un excelente equipo para continuar la lucha por la tenencia del espacio e insistir en ello, consecuentemente".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi