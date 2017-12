A través de la red social Twitter, el pueblo venezolano se ha hecho presente expresando una serie de mensajes de Fin de Año cargados de alegría, amor, entusiasmo y esperanza."El motor perfecto para empezar un año nuevo es la ilusión. Deseo que jamás la perdamos. Feliz 2018", expresó el usuario @Jauladecemento.Mientras que la internauta @azu59 dijo: "¡Para todas y todos, les deseo un Próspero y Feliz 2018!!! Que logren sus objetivos. ¡Felicidades!"."Decidamos no contemplar lo malo que nos pasó, sino aprovechar y recordar los mejores momentos. Arranquemos el Año con muchas metas y disfrutando del trayecto. ¡Muy Feliz 2018!", escribió @LaIndiaMillo.Mientras el usuario @SARUMAN1 fue enfático en señalar lo siguiente: "Feliz año 2018, para toda mi hermosa patria Venezuela , que el nuevo año traiga paz, bendiciones, buenaventura, progreso, amor y protección. No olvidemos que solo nosotros como pueblo somos los que podemos hacer progresar nuestro país. Para todos Feliz Año 2018".@el_incomtenible posteó: "Ya esperando un nuevo año lleno de dicha y prosperidad. Mis mejores deseos para toda mi gente bella de Venezuela , desde el fondo de mi corazón, en Tucupita estado Delta Amacuro, tierra del agua y cuna del warao: ¡Feliz año 2018!"."Falta poco para que llegue el 2018, queremos que tu espíritu se llene de cosas positivas y esperes el año nuevo con muchas esperanzas y amor en tu corazón. Que este nuevo ciclo sea de Paz mucha paz para Venezuela . ¡FELIZ AÑO!", dijo @Carlosgarate14.(LaIguana.TV)El motor perfecto para empezar un año nuevo es la ilusión. Deseo que jamás la perdamos. Feliz 2018"— A (@Jauladecemento) 31 de diciembre de 2017 Para [email protected] les deseo un Próspero y Feliz 2018 !!! Que logren sus objetivos.. Felicidades !!!"????????? pic.twitter.com/XQSny8qe4p— ❤?Azu"❤? (@azu59) 31 de diciembre de 2017 Decidamos no contemplar lo malo que nos pasó, sino aprovechar y recordar los mejores momentos. Arranquemos el Año con muchas metas y disfrutando del trayecto. Muy Feliz 2018 !!" @matute_cost @AmarasLaPatria @IndioMillo79 @IndiSelect @IndiaRicotera_ @LaTribuK pic.twitter.com/UUb6CcjOS9— ❤ India (@LaIndiaMillo) 31 de diciembre de 2017 Feliz año 2018, para toda mi hermosa patria Venezuela , que el nuevo año traiga paz, bendiciones, buenaventura, progreso, amor y protección…no olvidemos que sólo nosotros como pueblo somos los que podemos hacer progresar nuestro país…Para todos Feliz Año 2018. Venceremos..— MARISOL (@SARUMAN1) 31 de diciembre de 2017 YA ESPERANDO UN NUEVO AÑO LLENO DE DICHA Y PROSPERIDAD… MIS MEJORES DESEO PARA TODA MI GENTE BELLA DE VENEZUELA DESDE EL FONDO DE MI CORAZON DESDE TUCUPITA EDO DELTA AMACURO TIERRA DEL AGUA Y CUNA DEL WARAO… FELIZ AÑO 2018 pic.twitter.com/jG88F3uyt1— RICHARD NAVARRO (@el_incomtenible) 31 de diciembre de 2017 Falta poco para que llegue el 2018, queremos que tu espíritu se llene de cosas positivas y esperes el año nuevo con muchas esperanzas y amor en tu corazón. Que este nuevo ciclo sea de Paz mucha paz para Venezuela . ¡FELIZ AÑO! pic.twitter.com/fFqHwhLfPz— Carlos Gárate (@Carlosgarate14) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi