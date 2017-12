/ SANTIAGO.- En 2017, muchas figuras del espectáculo fallecieron, causando gran conmoción en todo el mundo. Ocurrió con el frontman de Soundgarden y Audioslave , Chris Cornell, quien se quitó la vida en mayo mientras se encontraba de gira con su primera banda.También causó impacto la partida de Tom Petty tras sufrir un paro cardíaco a los 66 años. Tan pronto se hizo conocido el delicado estado del intérprete, la información publicada por los medios estadounidense tendió a ser confusa: primero se le dio por muerto, su familia salió a desmentir tal información y horas después confirmaron lo peor: el artista no pudo recuperarse del ataque al corazón.Otras personalidades como el fundador de Playboy , Hugh Hefner , y el guitarrista de AC/DC , Malcolm Young , también causaron conmoción, pese a que no gozaban de buena salud en sus últimos días.Para cerrar el año, en Emol elaboramos una lista con 10 personajes de la música y el cine que se despidieron en 2017. Ángel Parra Chile perdió una de las figuras musicales más importantes y uno de los rostros icónicos de la Nueva Canción Chilena . Hablamos de Luis Ángel Cerceda Parra, más conocido por su nombre artístico, Ángel Parra y no necesita más presentación. El hijo de Violeta también se desenvolvió como escritor y esparcidor del legado de la folclorista, y se mantuvo activo hasta el último de sus días.Parra falleció el sábado 11 de marzo en París, Francia , producto de una falla multisistémica que le gatilló un cáncer al púlmón que padecía desde 2014. El artista estuvo internado en el Hospital D'Antony, donde permaneció en estado de coma inducido y conectado a respiración artificial al momento de su muerte a los 73 años.Sus restos fueron repatriados para ser despedidos por sus familiares. Antes de esparcir sus cenizas en el mar, su hijo Ángel tocó la guitarra arriba de una barca y su hermana Javiera cantó "Gracias a la vida" , la legendaria composición de su abuela.Chuck Berry Fue una leyenda viviente hasta su fallecimiento a los 90 años. Chuck Berry , baluarte indiscutido del rock & roll, dejó una huella imborrable en la música y agrupaciones como The Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin , entre otros, confesaron alguna vez su admiración hacia el estadounidense y lo importante que fue para ellos al momento de hacer música.El deceso del intérprete de "Johnny B. Goode" se produjo el 18 de marzo . La policía del condado de St. Charles, Misuri (Estados Unidos) respondió a una llamada de emergencia de la casa de Berry, donde encontraron al músico inconsciente. Pese a las maniobras de reanimación que le fueron aplicadas, no pudieron revivirlo."Después de Elvis, Presley, solo Chuck Berry ha tenido más influencia a la hora de dar forma y desarrollar el rock & roll", dice su biografía del Salón de la Fama del Rock , donde fue uno de los primeros en entrar, en 1986.Chris Cornell La mañana del 18 de mayo , el mundo se paralizó al enterarse de una noticia tan terrible como fue la sorpresiva muerte de uno de los héroes del movimiento grunge: Chris Cornell , líder de Soundgarden .Cornell fue encontrado muerto en un baño de la habitación del hotel en que se encontraba en Detroit, ciudad donde se había presentado con su banda. Al poco tiempo, el informe forense señaló que el artista de 52 años se había quitado la vida por estrangulamiento . "Su deceso fue repentino e inesperado", informó su manager, Brian Bumbery, quien dio a conocer la triste noticia.También se dijo que el frontman de Audioslave y Temple of The Dog atravesaba por una depresión que lo habría llevado a tomar la decisión de suicidarse. "Muchos de los que conocíamos a Chris notamos que no era el mismo durante sus últimas horas, sabíamos que algo estaba mal" , dijo Vicky Cornell, su viuda. Conocido era, además, el historial de adicciones del músico, el que años atrás logró superar con diversos tratamientos para desintoxicarse.Chester Bennington Dos meses después de la muerte de Chris Cornell, otro músico y también amigo de este, decidió seguir sus pasos: Chester Bennington . El líder de Linkin Park falleció el 20 de julio en su domicilio de Los Angeles en circunstancias similares a las del intérprete de "Can't Change Me". TMZ reportó que Bennington se mató mientras su familia se encontraba fuera de la ciudad.El pasado de Bennington estuvo marcado por el alcohol y las drogas. El mismo sitio de espectáculos señaló que en 2016 el rockero manifestó que había considerado el suicidio luego de ser abusado cuando era niño. Al momento de su muerte, no obstante, se descartó la presencia de drogas en su cuerpo y los resultados toxicológicos efectuados solo confirmaron que el músico había consumido cerveza.Chester se quitó la vida el mismo día en que su amigo Chris Cornell cumpliría 53 años. Junto a Linkin Park tenía agendada una gira por Estados Unidos. El tour iba a comenzar en Mansfield, Massachusetts, el jueves 27 de julio, pero fue postergado por el resto de los integrantes de la agrupación tras la desaparicón del intérprete.Jerry Lewis Una distrofia muscular se llevó a los 91 años a Jerry Lewis , uno de los reyes indiscutidos de la comedia durante la década del '50 junto a otro grande del humor, Dean Martin , con quien actuó en televisión y cine.El deceso del comediante se produjo en Las Vegas . Lewis acarreaba problemas de salud desde hacía varios años. Tuvo un par de ataques cardíacos, cáncer de próstata, diabetes, inflamaciones pulmonares y dolor de espalda crónica.Su estilo de comedia se caracterizaba por lo absurdo y el denominado "slapstick" , que considera golpes y volteretas exageradas. Lewis tuvo también una veta solidaria al ser el impulsor de la realización de la Teletón en Estados Unidos.Hugh Hefner El creador de la revista erótica Playboy, Hugh Hefner, dejó de existir el 27 de septiembre a los 91 años . "Mi padre vivió una vida excepcional y fue una voz detrás de algunos de los movimientos sociales y culturales más significativos de nuestro tiempo, abogando por la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad sexual", dijo su hijo Cooper en un comunicado al momento de su deceso.El magnate sufrió un paro cardíaco en su casa de Los Angeles, California . Hefner padecía de una infección en la sangre, fallas respiratorias y resistencia a los antibióticos en los últimos meses de vida. Pero su estado de salud no fue impedimento para que el longevo empresario siguiera organizando fiestas y noches de cine, junto a familiares y amigos.Hugh Hefner construyó un imperio con compañías de TV y filmes, y controló todo desde su célebre mansión en Hollywood, la que fue vendida con la condición de que él podía quedarse hasta el último de sus días. Su fortuna , estimada en 43 millones de dólares , fue en directo beneficio de su última esposa, Chrystal, y sus cuatro hijos: Christie, David, Marston y Cooper.Tom Petty La información en torno a la muerte de Tom Petty fue confusa desde un comienzo. Muy temprano, el lunes 2 de octubre se especuló que el cantante había muerto tras sufrir un ataque cardíaco el domingo en su hogar de Santa Monica, Los Angeles. Tras esa confirmación hecha por los medios estadounidenses, a los pocos minutos se notificó que el artista seguía con vida.La familia de Petty había pedido "no resucitar" al también integrante de The Traveling Wilburys . Horas posteriores, sus seres queridos confirmaron su deceso luego de que no presentara actividad cerebral al ser conectado a sistemas de soporte vital.Admirador de Elvis Presley , su relación con la música comenzó a los 10 años cuando conoció al "Rey del Rock". Tiempo después reafirmaría su vocación por la composición cuando vio a The Beatles por televisión. En los '70, Tom Petty comenzó a tocar en varias bandas hasta que el éxito llegó de mano de The Heartbreakers. El músico falleció a los 66 años.Malcolm Young Pieza fundadora de la legendaria agrupación australiana AC/DC , el guitarrista Malcolm Young murió el 18 de noviembre a los 64 años . Junto a su hermano Angus dio vida al grupo que tuvo que abandonar en 2014 tras ser diagnosticado de demencia, estado que le impedía tocar.Young nació en Escocia y dentro de AC/DC fue coautor de un número importante del material editado. "Como guitarrista, autor de canciones y visionario, era un perfeccionista y un hombre único. Como hermano es difícil expresar con palabras lo que significó para mí a lo largo de mi vida. El vínculo que teníamos era único y muy especial", escribió Angus en la página oficial de la banda.El funeral de Malcolm se realizó en la catedral Santa María de Sydney. Angus sostuvo la guitarra de su hermano, apodada "La Bestia" , mientras el cuerpo del extinto músico era introducido en la carroza fúnebre. Fue despedido por sus familiares y por emblemas de la banda, como el cantante Brian Johnson , el ex bajista Cliff Williams y Phil Rudd , ex baterista.Charles Manson En 1969, Charles Manson se hizo conocido por ser el fundador y líder de la secta "La Familia" , responsable del asesinato de la actriz y entonces pareja de Roman Polanski, Sharon Tate . La acción le costó cadena perpetua al criminal más famoso del mundo, el que murió a los 83 años el 19 de noviembre.Durante las casi cinco décadas que estuvo en la cárcel se le negó una decena de veces la libertad condicional. Para la próxima instancia debía esperar hasta el 2027, pero la salud del otrora músico se complicó mucho antes. Manson falleció en el Hospital de Bakersfield, California, a causa de un paro cardíaco . Una insuficiencia respiratoria y un cáncer de colon metastásico fueron las causas subyacentes.Hasta hace pocos días, al menos cinco personas habían reclamado el cuerpo del asesino , el que se encuentra refrigerado en las instalaciones forenses del condado de Kern, California. Los distintos individuos que piden los restos de Charles han argumentado que tienen derecho a ello. Uno, incluso, aseguró ser nieto del criminal.David Cassidy Cuatro días antes de su muerte, el ex ídolo juvenil David Cassidy fue hospitalizado de urgencia luego de presentar una falla en sus órganos. El cantante y actor se encontraba, incluso, a la espera de un trasplante de riñón, aunque los especialistas que lo atendieron dijeron que la intervención era "inútil" por su estado crítico de salud.Finalmente, Cassidy falleció el 21 de noviembre a los 67 años en el Hospital de Florida , Estados Unidos . "En nombre de la familia Cassidy, anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de nuestro querido padre, tío y hermano David Cassidy", señaló en un comunicado su representante, JoAnn Geffen. El documento, además, agregaba que el artista había fallecido "rodeado de aquellos a los que amó".David Cassidy se hizo conocido en la industria de la televisión gracias a la sitcom "La familia Partridge" de la cadena ABC, la que se emitió entre 1970 y 1974. Durante esos mismos años se transformó en una figura del pop juvenil en el país norteamericano.