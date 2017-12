/ Un buen desempeño sexual y una vida sexual en pareja satisfactoria suelen ser, más que un tema de malos chistes recurrentes, uno de los pilares para el funcionamiento de una relación sentimental.Los psicólogos, sexólogos lo saben muy bien: el buen desempeño en la cama es una de las variables más importantes a la hora de mejorar la autoestima y la realización personal, y la vida de pareja requiere del esfuerzo de ambos.El portal inglés Daily Mail publicó el año pasado un artículo que, a partir de los testimonios de varias parejas y de afirmaciones de psicólogos y terapeutas, determinó las 10 claves para mantener una relación en pareja estable, y entre ellas, como era de suponer, apareció el sexo. Y, un poco más: apareció la frecuencia mínima esperada de encuentros sexuales.Por supuesto, no es que el sexo garantice la llegada al "Nirvana" en la vida personal de nadie ni tampoco una vida en pareja exenta de contratiempos. Pero difícilmente alguien podría ponerlo en duda: es claro que el buen sexo aligera y mejora todo…Aquí, ocho consejos para que su vida sexual mejore este año.1. Refuerce el afecto por su pareja¿Le gustaría que su relación fuera más romántica, como al principio? Bueno, pues trate de revivir la magia de los primeros días: cuando todo era afecto y admiración por su pareja. Valorar a su pareja es algo que puede practicar; por ejemplo, escriba una lista de todo lo que le gusta de ella y rememore una situación en que haya mostrado esas cualidades. Dígale lo bien que se ve, lo bien que le sienta su nuevo corte, o su nuevo color de cabello. Hágale saber siempre, siempre, cuanto la o lo admira.2. Más creatividad a la hora de besar No hay mejor afrodisíaco que un buen beso, aunque muchos insistan en creerle más a los mariscos. Procurar retardar la genitalidad con besos, con caricias, e inventarse besos diferentes, en lugares inesperados, puede ser una de las mejores maneras no solo de despertar de nuevo la pasión, sino de mejorar la calidad de cada encuentro. Dedique tiempo a besar el cuello, las mejillas, el rostro y a utilizar la lengua, los labios, los dientes, para soplar, morder, acariciar, succionar, lamer.3. Planes eróticos Al inicio de este artículo, dijimos que el portal británico Daily Mail hablaba de la frecuencia ideal para mantener encendida la pasión. Esa frecuencia dice que los encuentros sexuales deberían darse, al menos, una vez por semana. Puede ser que si usted lleva mucho tiempo con su pareja, o por asuntos de trabajo esa frecuencia sea difícil de mantener. Ir al cine, ver películas eróticas juntos, visitar una tienda de juguetes sexuales, planear cenas románticas, puede ayudarlo bastante. Intente un plan que implique alguna experiencia erótica cada semana.En internet abundan las ideas, si las necesita…4. No más pudor Pierda, o pierdan el pudor de una vez por todas. Es hora de tener sexo con la luz encendida, o de intentar posiciones que nunca antes habían intentado, o de decirle a su pareja que planeen esa fantasía con la que siempre han soñado. Lo importante es que todo sea bien planeado y se haga con respeto mutuo.El Kamasutra es, como cualquier buen libro, todo un universo por explorar. No sienta vergüenza. Busquen, investiguen, lean, la industria del entretenimiento para adulto puede ayudarlo a salir de su monotonía y no lo hace, o no los hace, unos depravados.5. Hágase deseable No se trata de que intente convertirse en Brad Pitt o en Kendall Jener. Pero si quiere ser un poco más deseable, el aliento, el olor de su cuerpo, su forma de vestir, su estado físico, también son importantes. Fíjese en ellos. El gusto no solo entra por los ojos sino también por los otros sentidos. Hable con su pareja con honestidad, y usted mejore y ponga manos a la obra.6. Renueve su clóset íntimo Vale si usted es mujer o si usted es hombre. El sexo también es erotismo,y el erotismo está invariablemente ligado a aquello que usted usa. Bueno, no hay que exagerar con calzoncillos ‘animal print’, pero sí estaría muy bien que sorprenda a su pareja, o se sorprenda usted mismo, con la renovación de su ropa interior. A veces son pequeños, muy pequeños detalles, los que pueden encender la noche.7. ¿Saben lo que es el sexting? Si no lo saben, entonces eso puede explicar porque las cosas no están funcionando. Enviarse fotos íntimas, sexuales, o tener chats un poco pasados de tono, es un irrespeto cuando nadie los pide, pero puede ser una excelente alternativa para mejorar la vida sexual en una pareja. Diálogos con referencias sexuales explícitas, con promesas de lo que van a hacer en la noche, pueden despertar la líbido -que tanto lleva dormida- en usted y en su pareja.8. Cambie de contexto, viaje El contexto, en ocasiones, lo es todo. De modo que abandonar las archiconocidas cuatro paredes de nuestro dormitorio y sustituirlas por otro tipo de estancia (o quizá, el aire libre en mitad del campo) puede significar un cambio esencial en la intimidad con nuestra pareja. Simplemente tomar el carro y conducir veinte kilómetros a un cercano hotel donde no nos observen las fotografías de nuestros familiares e hijos o la ropa que queda por tender puede marcar la diferencia.