La noche de Fin de Año para la familia de Alexandra Conopoi de 16 años será desoladora, luego de que la mañana de este 31 de diciembre un guardia nacional acabara con su vida en la parroquia Antímano mientras esperaba por la entrega de un pernil. El suceso ocurrió mientras los habitantes del sector se encontraban esperando la entrega del alimento tradicional de estas fechas y uno de los efectivos del modulo de la Guardia Del Pueblo Tricolor ubicado entre los kilómetros 0 y 1 de la carretera que conduce a El Junquito efectúo disparos al aire bajo los efectos del alcohol, una de las balas impactó en la cabeza de Alexandra, quien tenía cinco meses de embarazo, según contaron este domingo a Caraota Digital vecinos del lugar.El guardia habría sostenido una discusión con el joven Luis Alejandro Medina de 20 años, quien resultó herido entre la cintura y la pierna. Se conoció que una tía de la muchacha fue arrastrada y golpeada por ese mismo guardia nacional, además de intentar dispararle en la cabeza, pero otro funcionario le retiró el arma y pudieron salvar a la señora.Los residentes de la zona trancaron la carretera nueva El Junquito. Mamera tras el asesinato de la joven para exigir al Gobierno nacional que tome acciones en relación al tema de seguridad, además de rechazar el lamentable hecho."No podemos más, no aguantamos más las injusticias", fue parte de las reacciones de los vecinos que salieron a las calles protestar ante el crimen.#31Dic "No podemos más, no aguantamos más las injusticias. La #GN rascada echando tiros, habían niños, estábamos recibiendo el pernil", testimonio de manifestante en el km 0 de carretera nueva El Junquito / Mamera, tras muerte de joven embarazada a manos de la GN / @AngitaPolanco pic.twitter.com/LJkggjcoFg- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 31 de diciembre de 2017El señalado por el homicidio fue aprehendido luego del asesinato de la joven, según contó la versión policial.El modulo donde se originó el suceso. Foto: Caraota Digital. Vecinos salieron a las calles a protestar. Foto: Caraota Digital. Aquí cayó el joven herido. Foto: Caraota Digital. Lugar donde cayó la joven embarazada. Foto: Caraota Digital. #31Dic Ciudadanos protestan en el km 0 de la carretera nueva #ElJunquito / #Mamera , tras muerte de una joven embarazada a manos de un #GN / Reportó @AngitaPolanco pic.twitter.com/Ro7fObMxsb- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 31 de diciembre de 2017Reporte: Angélica Polanco.