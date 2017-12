Si bien la tradición de quemar el año viejo, luego de leer su testamento, tiene en la Sultana del Mocotíes varias décadas, la realización del Concurso bajo la dirección de la organización Rescate por Tovar, donde participan todos los sectores de la hermosa población de Tovar, estado Mérida, alcanza su 12° edición este 31 de diciembre, al despedir el 2017.La tradición dicta la preparación de un muñeco alusivo a algún personaje, especialmente de la región, del que se considere ha tenido mal comportamiento con la ciudadanía y la redacción de un testamento que involucra a los moradores del sector, cuyo lenguaje jocoso invita a reírse de los problemas que quedan en año que termina, sembrando sueños positivos para el nuevo año.Este año el tema seleccionado es la diáspora de jóvenes que han partido del país en búsqueda de calidad de vida, esperando la participación de todos los tovareños, pues el tema es sensible a la comunidad en general.A las 10 de la mañana inicia el concurso con la preparación de la caravana que recorrerá las principales calles de Tovar, culminando a eso de las 4 de la tarde en el sector El Puente, donde los jurados calificarán la creatividad, originalidad, el testamento y organización de los equipos cuya participación es gratuita. Los ganadores recibirán un trofeo del Artista Carlos Raúl Pino.José Ballesteros resaltó "el año anterior participaron 97 años viejos" e invitó a los tovareños a dejar de lado, por un día, la situación sociopolítica que atraviesa el país, participando masivamente en esta actividad que ya forma parte de la tradición arraigada en los corazones de los habitantes de la Sultana del Mocotíes. (Yanara Vivas)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Noticias Destacadas de MéridaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi