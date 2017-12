La madrugada del martes un hombre en estado de ebriedad estranguló a su hija de cuatro años durante una celebración navideña en la urbanización La Isabelica de Valencia, estado Carabobo.Romny Méndez, de 56 años, llevaba varios meses separado de la madre de la niña, quien luego de la ruptura se mudó con la pequeña al estado Falcón.El pasado 23 de diciembre Méndez viajó hasta Falcón para buscar a su hija con la finalidad de pasar las navidades con ella, y aunque la madre se negó, igualmente se la llevó a la fuerza a Valencia.Los familiares de Méndez cuentan que en ocasiones el hombre sufría ataques de celos y se descontrolaba, y la noche del martes no fue la excepción.En su casa celebraba la navidad junto a sus padres, un tío y la pequeña. A eso de las dos de la madrugada ya estaba bajo los efectos del alcohol y agarró a su hija y la metió en un cuarto de la casa.Minutos después salió preocupado y los presentes se dieron cuenta que algo había pasado.Cuando entraron a la habitación vieron a la pequeña tirada sobre la cama con grandes hematomas en el cuello.De inmediato la trasladaron hasta el ambulatorio de La Isabelica pero fue imposible salvarle la vida.Luego del hecho funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron al presunto homicida y lo trasladaron hasta la subdelegación de Valencia. (EU)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi