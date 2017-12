© Naman Wakil

Foto: Archivo (DPA).- No hay fanático del deporte que no tenga marcadas en rojo las fechas del Mundial de fútbol de Rusia , pero el 2018 ofrecerá mucho más. Y para todos los gustos.Dos Juegos Olímpicos -uno de Invierno y otro de la Juventud-, finales de Champions League y Copa Libertadores, Super Bowl, NBA, Tour de France, Fórmula 1, tenis… el 2018 tampoco dará tregua en el deporte. A continuación, diez fechas para agendar:1.- El 52° Super Bowl. ¿habrá otra final épica?Igualar la emoción del último Super Bowl , en el que los New England Patriots lograron una remontada histórica ante los Atlanta Falcons (perdían 28-3 y ganaron 34-28), no será sencillo.Pero la gran final del fútbol americano siempre es un espectáculo único en todo sentido. La nueva edición del "show" será en Minneapolis, estado de Minnesota. ¿Estará allí otra vez Tom Brady para sumar un sexto título con los Patriots?Fecha: 4 de febreroCiudad: Minneapolis (EE.UU.)2.- Pyeongchang 2018, la meca del deporte invernalUnos Juegos Olímpicos son siempre unos Juegos Olímpicos.Los de Pyeongchang llegan, sin embargo, marcados por la sombra del doping en Rusia y el escándalo de Sochi 2014, donde se manipularon decenas de muestras y el anfitrión terminó perdiendo el primer lugar del medallero.Las miradas apuntarán a los rusos, que sólo podrán competir bajo bandera neutral, pero también a figuras como las esquiadoras estadounidenses Lindsey Vonn, de regreso tras su ausencia en Sochi por lesión, y Mikaela Shiffrin, el austríaco Marcel Hirscher y la noruega Marit Bjorgen.También busca un lugar en Corea del Sur el biatleta noruego Ole Einar Bjorndalen, el deportista más laureado de los Juegos de invierno, que cumple 44 años poco antes de la cita.Fecha: 9 al 25 de febreroCiudad: Pyeongchang (Corea del Sur)3.- ¿Quién acaba con el reinado de Mercedes en la Fórmula 1?La temporada 2018 de la Fórmula 1 , sea cual sea el resultado, promete ser significativa.Un quinto título del británico Lewis Hamilton, favorito con su Mercedes, le permitiría igualar a Juan Manuel Fangio y quedar sólo por detrás de los siete de Michael Schumacher (7).Pero a lo mismo aspira el alemán Sebastian Vettel, que tras los progresos mostrados en 2017 quiere cortar la sequía de Ferrari y poner fin al dominio de los Mercedes.La temporada, que tendrá 21 carreras, comienza a fines de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Austalia.Fecha: 23 al 25 de marzoCiudad: Melbourne (Australia)4.- La Champions más abierta de los últimos añosEl fútbol español ganó las últimas cuatro ediciones de la Champions League -tres Real Madrid y una Barcelona -, pero esta vez su dominio parece estar en serio riesgo.Los poderosos Manchester City y Paris-Saint Germain ( PSG ) -rival de los merengues en octavos de final- quieren dar finalmente el golpe en Europa tras sus millonarias inversiones.La lista de candidatos, más abierta que nunca, también incluye a equipos como Bayern Múnich, Chelsea, Manchester United y Juventus.La final será el 26 de mayo en Kiev, aunque los equipos tienen la mente puesta en los duros cruces de octavos de final, que se jugarán entre el 13 de febrero y el 14 de marzo.Fecha: 26 de mayoCiudad: Kiev (Ucrania)5.- Los "Súper" Warriors quieren su tercer anillo desde 2015Los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers disputaron las últimas tres finales de la NBA y son candidatos a reencontrarse en 2018, más allá de que ninguno tuvo un comienzo arrasador en la nueva temporada.Liderado por Stephen Curry y Kevin Durant, el "súper equipo" de los Warriors irá en busca de su tercer anillo desde 2015.Fecha: A partir del 31 de mayo (por confirmar)Ciudad: Por confirmar6.- El mundo mira a Rusia 2018Como sucede cada cuatro años, el planeta deportivo contendrá el aliento con el Mundial de fútbol.Todas las miradas apuntarán en esta ocasión a Rusia , el país más grande del mundo. No estarán equipos como Italia, Holanda o Chile, pero sí las dos grandes estrellas del deporte, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo , y varios de los favoritos de siempre.Alemania intentará la hazaña de repetir el título del 2014, pero Francia y los renovados Brasil y España también llegan con el cartel de favoritos.Un escalón por detrás, selecciones como la Argentina, Inglaterra , Uruguay y Portugal buscarán dar el golpe.Tras el sorteo del 1° de diciembre en Moscú, la hoja de ruta ya está trazada.Fecha: del 14 de junio al 15 de julioCiudades: Moscú, San Petersburgo, Sochi, Kazán, Saransk, Rostov del Don, Volgogrado, Samara, Ekaterimburgo, Kaliningrado, Nizhni Novgorod7.- El Tour de France , ¿sin Froome?Cuando el Mundial de fútbol esté ingresando en su recta final, arrancará la carrera ciclística más prestigiosa del mundo.La gran pregunta ahora es si Chris Froome podrá dar el presente en la competencia e ir en busca de su quinto maillot amarillo.El británico aspiraba a lograr el doblete Giro-Tour en 2018, pero el positivo que dio en un control antidoping en la Vuelta a España podría alterar sus planes.Froome debe explicar a la Unión Ciclista Internacional, que no lo sancionó de momento, por qué su orina arrojó el doble del nivel permitido de salbutamol, el medicamento que el británico consume para combatir el asma.Fecha: 7 al 29 de julioCiudades: Comienzo en Noirmoutier-en-l'Île y llegada en París8.- Una temporada híper-competitiva en el tenisEl tenis vivió un 2017 inesperado e inolvidable.El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer se repartieron los cuatro Grand Slams, pero parece difícil que puedan repetir la hazaña en un 2018 en el que regresarán de sus lesiones el serbio Novak Djokovic , el británico Andy Murray y el suizo Stan Wawrinka, que cuentan con conquistas en los Grand Slams.Además, la nueva generación, encabezada por Alexander Zverev y Dominic Thiem, intentará anotar por primera vez su nombre en un título grande.El misterio quedará resuelto una vez que concluya el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.Fecha: 27 de agosto al 9 de septiembreCiudad: Nueva York (EE.UU.)9.- Buenos Aires recibe a las estrellas del futuroBuenos Aires recibirá en octubre la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud .Estarán en la Argentina los mejores deportistas del mundo entre los 14 y los 18 años, jóvenes que están llamados a ser las estrellas del mañana.Los organizadores prometieron un evento más innovador que nunca y el Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó con entusiasmo la propuesta.El evento será un laboratorio de ensayos de las transformaciones a las que está apostando el organismo de los anillos en su intento de captar nuevas audiencias.Fecha: 6 al 18 de octubreCiudad: Buenos Aires (Argentina)10.- La Libertadores, formato anual y sin final a partido únicoEl torneo de clubes más importante del fútbol sudamericano volverá a tener un formato anual como en 2017.Comenzará a fines de enero con la etapa previa y concluirá en noviembre con la final, que se seguirá jugando a partido de ida y vuelta (la definición a partido único será posiblemente desde 2019).Gremio, de Porto Alegre, intentará ser el primer equipo que defiende el título en 17 años, pero tendrá rivales de peligro, como Boca -que regresa a la competición internacional tras su ausencia este año- River, Independiente, Palmeiras, Flamengo, Corinthians o Atlético Nacional.Fecha: 28 de noviembre (final revancha)Ciudad: Por definirEn esta nota: Roger Federer Tour de France Rafael Nadal Lionel Messi Cristiano Ronaldo Real Madrid Fórmula 1 Champions League Super Bowl FC. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.com Barcelona Novak Djokovic Juegos Olímpicos de la Juventud Andy Murray Mundial Rusia 2018 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors Fútbol LA NACION Deportes Buenos Aires 2018.

