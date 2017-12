Colombia autorizó el envío de unas 50 toneladas de pernil de cerdo a Venezuela , luego de las protestas que se registraron en ese país por la falta de esta comida típica en Navidad.Los dos primeros camiones llegaron al país la noche del viernes y entre ambos sumaron unas 50 toneladas de comida de origen colombiano, explicó a la AFP una fuente reservada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).Aseguró que este sábado hay otros dos camiones listos para partir, pero no han terminado los trámites. No precisó el número de perniles de este cargamento.El Ministerio de Transporte explicó que se concedió un permiso especial a una empresa con el objetivo de que se transporten los perniles de cerdo a Barinas. (AFP)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi