El alcalde el municipio Libertador, Alcides Monsalve, acompañado de todo su tren ejecutivo, encabezó el equipo abocado al Plan de Contingencia de Fin de Año para la recolección de desechos sólidos en diversas parroquias del municipio.Diseñando rutas de contingencia, una de las zonas atacadas desde la mañana de este sábado 30 de diciembre, fue Los Curos en la parroquia J.J. Osuna Rodríguez, contando con la valiosa colaboración de los propios vecinos que salieron de sus casas para ayudar a quienes realizan esta difícil labor.Los gerentes y jefes de departamentos de la Alcaldía del municipio, así como el propio Alcalde, se distribuyeron en los puntos neurálgicos para organizar este proceso de recolección que se extenderá hasta nivelar las rutas de recolección y atender las zonas donde la acumulación de desechos es mayor.VandalismoLa entrada del sector Santa Anita fue atendida después del mediodía con varias unidades recolectoras y un grupo amplio de personal ya que lamentablemente esta zona fue convertida en un vertedero a cielo abierto por personas irresponsables e inescrupulosas que trasladaban los desechos hasta la zona en camiones incluso.Sobre este punto en particular de la ciudad se refirió el alcalde Alcides Monsalve, aseverando que lo que allí se vivió no forma parte de un retraso en una ruta de recolección, sino de acciones contrarias a la ciudadanía que caracteriza al merideño."Se nos informó que en horas de la noche hasta ese sector llegaban camiones volteos a verter basura y de esos mismos camiones bajan personas a romper las bolsas y regarlas. Esto es una acción delincuencial, porque no resulta razonable que si algún ciudadano afectado por el retraso en las rutas decide verter su basura en el lugar, se baje a romper las bolsas y esparcir la basura", recalcó el mandatario municipal.Fue enfático al referir que se adelantaron acciones sobre este particular y que persona que sea sorprendida vertiendo desechos en ese o cualquier otro lugar ajeno a la zona y bajo mecanismos masivos, será judicializado y se aplicará la ley con el mayor de los rigores."Estamos llamados todos a remar en una sola dirección por el bien de Mérida, no permitiremos que vecinos de sectores específicos se vean afectados por la desconsideración, el abuso y el vandalismo de otros. Pido a los vecinos de estos sectores que sean vigilantes de hechos como estos, que los denuncien en la sede de la Alcaldía de Mérida. Carro, camioneta o camión que sorprendan en esa acción tomen la placa, si es posible una foto y eleven la denuncia en la Alcaldía para actuar", acotó Monsalve.ContinuidadPor otra parte señaló el alcalde Alcides Monsalve que se está realizando una planificación rigurosa para optimizar los recursos con los que se cuentan efectivamente, de manera que se pueda dar continuidad al trabajo de recolección con mayor periodicidad.Por ahora necesitamos el apoyo de los ciudadanos para que prolonguen un poco más el momento de sacar los desechos, de ser posible, esperar hasta que el camión esté pasando por sus zonas para evitar la proliferación de roedores, moscas y animales de rapiña.El alcalde Alcides Monsalve se mostró optimista ante la labor realizada y reiteró el llamado a los merideños para que esta sea una acción conjunta."Este 30 de diciembre ha sido una experiencia grata para mí como ser humano, más que como Alcalde, porque ante la situación uno espera una reacción airada de los habitantes donde se han generado retrasos, sin embargo nos hemos conseguido con personas dispuestas a luchar por su municipio, a trabajar en conjunto, a limpiar la ciudad, a ser parte de la solución y no más del problema.Es gratificante saber que escogí la ruta correcta cuando decidí servirle al pueblo merideño, porque nuestros ciudadanos merecen el máximo esfuerzo de sus gobernantes para recuperar la ciudad.Nuestra decisión como equipo, como Gobierno, como Alcaldía, ha sido la de dedicar en esta oportunidad nuestro tiempo a servirle a Mérida, en este plan de contingencia, y asegurarnos que al terminar el 2018, Mérida tenga otro modelo de recolección de desechos, eficiente y confiable, porque habremos aplicado los correctivos necesarios y para entonces ya los cambios en Mérida serán un hecho palpable", finalizó diciendo el alcalde Alcides Monsalve no sin antes desear a todo el pueblo merideño un Feliz Año Nuevo 2018. (PAL)