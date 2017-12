© Naman Wakil

Millie Bobby Brown, una de las actrices más populares de su generación. Foto: Archivo / Instagram Los once de Eleven. La actriz Millie Bobby Brown compartió en Instagram la noticia de que, en dicha red social, llegó nada menos que a once millones de seguidores."11 MILLIEon", escribió la actriz de Stranger Things junto a una imagen de sí misma rodeada de arreglos florales alusivos a la meta alcanzada.Recordemos que en noviembre, la joven intérprete también había destronado a Dwayne "The Rock" Johnson del primer puesto de la encuesta anual Top Actors Chart , llevada a cabo por la compañía de análisis de redes sociales MVPindex, que revela quiénes son los intérpretes más populares en las búsquedas en Facebook , Instagram, Twitter, YouTube y Google Plus.La revelación de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer encabezaba cómoda el conteo.11 MILLIEon ?? @dondefleursUna publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el Dic 29, 2017 at 6:52 PSTAsimismo, la actriz tiene muchos motivos para comenzar el 2018 con una sonrisa.Hace unas semanas, el Sindicato de Actores la nominó como una de las mejores intérpretes televisivas del año y el 21 de enero podría arrebatarle el premio a candidatas como Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) y Claire Foy (The Crown).Millie Bobby Brown hizo un recap de la primera temporada de Stranger Things rapeandocerrarPor otro lado, la tercera temporada de Stranger Things ya fue confirmada por Netflix .Si bien la plataforma de streaming no suele hacer públicas sus estadísticas, la empresa de mediciones estadounidense Nielsen dio a conocer que unos 15.8 millones de usuarios vieron la segunda temporada durante los tres días siguientes a su lanzamiento.De esa cifra, unos 361 mil usuarios maratonearon los 9 episodios durante las 24 horas siguientes a su estreno.Como consecuencia de esas métricas, la compañía Parrot Analytics coronó a Stranger Things como la serie más popular en Estados Unidos.Para quedar bien: cinco cosas que tenés que saber de Stranger ThingscerrarEn esta nota: Las perlitas de los famosos Personajes Millie Bobby Brown LA NACION Canal Espectáculos Hot en redes sociales

