La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) abrirá una investigación contra el gobierno nacional por la compra de perniles y el incumplimiento en su entrega que ha provocado múltiples protestas en todo el territorio nacional.Juan Guaidó, presidente de la comisión, consideró que el gobierno nacional estafó a los venezolanos, por lo que el Parlamento acompañará los reclamos de la sociedad por la falta de comida que se han producido en los últimos días; informó la instancia mediante una nota de prensa.La decisión fue adoptada luego de que el presidente Nicolás Maduro justificó que los retrasos en la entrega de los perniles a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) prometidos para Navidad se deben a un sabotaje hecho por Portugal, país al que se le compraron los perniles.Guaidó aseveró que existen contradicciones entre lo dicho por el presidente y Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y Periurbana, quien también es el encargado de los CLAP.Este procedimiento también obedece a los sobreprecios que han sido investigados y denunciados desde la AN. (UR)