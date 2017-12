© Naman Wakil

El conflicto en Irán ya dejó dos muertos en durante las manifestaciones. Foto: AFP TEHERÁN.- Las protestas en Irán contra el régimen llegaron a su pico máximo de tensión ayer tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la Guardia Republicana. En Doraud -en la provincia de Loerstan- se registraron las primeras víctimas cuando las fuerzas disparararon para dispersar la manifestación.Dos personas murieron en la oleada de protestas, según confirmó hoy la televisión estatal a través de su web.Habibollah Khojastepour, asesor de seguridad del gobernador de la provincia de Lorestan, desmintió que las muertes provengan de los enfrentamientos con la policía.El funcionario no reveló las causas de muerte de los dos manifestantes, pero dijo que "las policía y las fuerzas de seguridad no realizaron disparos contra la gente".El mismo medio informó hoy que las autoridades de Irán tomaron la decisión de bloquear la red social Instagram y la aplicación de mensajes Telegram , utilizada por los activistas en medio de protestas por los problemas económicos que azotan al país.Una fuente anónima dijo que la decisión de bloquear ambos servicios estaba "en línea con el mantenimiento de la paz y la seguridad de los ciudadanos"."Con una decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, las actividades de Telegrama e Instagram están temporalmente limitadas", dijo la fuente citada por la televisión estatal.Momentos antes, el director ejecutivo de Telegram confirmó que la aplicación había sido bloqueada para la mayoría de los iraníes. Facebook , propietario de Instagram, no respondió inmediatamente a una solicitud de declaraciones.Las manifestaciones, que comenzaron el jueves por el alza de precios y otras aflicciones económicas, parecen ser las más grandes que han afectado a la República Islámica desde las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009.Por entonces, las protestas fueron avivadas en parte por mensajes enviados por Telegram.La economía en Irán La economía iraní ha mejorado desde que el acuerdo internacional alcanzado en 2015 retiró sanciones que pesaban sobre el país.Teherán ahora vende su crudo en el mercado global y ha firmado acuerdos para la compra de aeronaves de Occidente por decenas de miles de millones de dólares.Sin embargo, los efectos positivos aún no llegan al pueblo iraní.El desempleo sigue siendo alto y la inflación oficial aumentó al 10% anual de nuevo. Un reciente aumento del 40% en los precios del huevo y las aves de corral, que un portavoz del gobierno ha culpado a una matanza selectiva por temor a la gripe aviar, parece haber sido la chispa de las protestas económicas.El mensaje de Trump A las protestas en la capital iraní se sumó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en Twitter.Eso aparentemente forzó a la televisión estatal a romper el silencio el sábado, reconociendo que no había reportado sobre las protestas antigubernamentales por órdenes de los funcionarios de seguridad.Big protests in Iran.The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism.Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!&- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 31 de diciembre de 2017 Agencia APEn esta nota: Donald Trump LA NACION El Mundo.

