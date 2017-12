/ Diversas figuras del gremio artístico, tanto nacional como internacional, utilizaron sus cuentas en Instagram para compartir publicaciones con las que agradecieron al 2017 por las buenas oportunidades que les brindó en sus carreras profesionales y vida personal. La actriz Sheryl Rubio , la animadora Patricia Fuenmayor, la presentadora de televisión Annarella Bono , la periodista Vanessa Carmona, la modelo Karelys Oliveros y la actriz Patricia Schwarzgruber , por mencionar solo algunos, a horas de que un nuevo año comience, no dudaron en contar cuáles fueron esas grandes cosas que lograron en estos 365 días.“ Resumiendo un poco gracias a Dios tuve mucho trabajo. Terminé una serie (guerra de ídolos) e hice una serie para netflix (La Casa de Las Flores), hicimos muchas campañas y trabajamos con muchas marcas “, escribió Rubio, al tiempo que les deseó a sus seguidores un próspero 2018.También puede leer: El emotivo agradecimiento de Nacho a horas de finalizar el 2017 (+Video)Por su parte, los artistas internacionales, como la agrupación CNCO, el reguetonero Ken-Y, el dúo de hermanas Ha-Ash, hicieron lo propios en sus perfiles.“Este año ha sido de los más importantes y emocionantes de nuestras vidas.❤️ Nos sumergimos a componer y producir hasta finalmente tener nuestro "30 de Febrero ".ðŸ'¿ Ha sido un honor compartir nuestras nuevas historias con ustedes”, expresaron las chicas de Ha-Ash, Hanna y Ashley.ÂNo puedo creer que ya este año terminó. Me llevo muchas experiencias hermosas, en un rato voy a compartir mis experiencias de este año en mis historias de Instagram ðŸ'–✨🙌ðŸ" pero resumiendo un poco gracias a Dios tuve mucho trabajo. Terminé una serie (guerra de ídolos) e hice una serie para netflix (La Casa de Las Flores), hicimos muchas campañas y trabajamos con muchas marcas y digo "hicimos" porque es gracias a ustedes… Tengo a mi familia completa, amor, una maravillosa perrita que llegó a nuestra vidas para hacernos reír mucho. Es lo más bonito de la vida… jack sigue con nosotrosðŸ'• estamos completos. Llegaron todas mis amigas a vivir en esta misma ciudad (DF)🇲🇽 una de ellas se comprometió 😌, otra esta con su amor en otro país pero aún la mayoría seguimos aquí, juntas… además, sigo conociendo personas maravillosas y espero seguir conociendo…. mientras seguimos trabajando duro 🤘ðŸ" Conocí una ciudad nueva (Nueva York) por una campaña muy bonita que aún seguimos haciendo con una marca que me gusta mucho (@danielwellington). Ahora estamos en Chicago como último viaje del año que nos regalamos @lassomusica y yo por todo lo que trabajamos este año. Estoy muy feliz, mi canal de YouTube sigue creciendo poco a poco y disfruto mucho todas las cosas que estoy haciendo porque literal estoy haciendo de todo! Y todo me encanta. Los amo mucho porque ustedes han estado conmigo en todos los momentos, me siento muy afortunada por esto. Espero que este año haya podido dejarle alguna huella o algo bonito a cualquier persona… es mi meta de vida! ❤️ Allá vamos 2018 vamos a ver que nos traes! ✨A post shared by Sheryl Rubio (@sherylrubio) on Dec 31, 2017 at 7:24am PSTA pocas horas de despedir el 2017, quiero dar gracias infinitas. Ha sido un año de cambios,retos y desafíos, pero también de grandes satisfacciones y alegrías!! Este año aprendí que lo único constante es el cambio y que Dios trabaja con hilos de plata poniendo en tu camino circunstancias y gente maravillosa que como ángeles te guían por la dirección correcta!!! Para el 2018 fe y más fe, los sueños se hacen realidad… Y mis más sinceros deseos de bienestar y alegría para todos ustedes. Que Dios y La Virgen los acompañen en cada día del 2018… Sigan Brillando ðŸ'"A post shared by PatriciaFuenmayor ðŸ‡"🇪🇺🇸 (@patriciafuenmayor) on Dec 30, 2017 at 7:27pm PSTSi rescato cada foto que tuvieron más like en este año, #Instagram me dio estas 😊 sólo puedo agradecer un año de muchas pruebas difíciles, realmente #2017 NO TE QUISE NI UN POQUITO 🙠ðŸ"‍♀️ pero también te doy Gracias Diosito mío por mi #salud y la de mi #Hija a ustedes mis seguidores que son los mejores del mundo mundial 🙠ðŸ"‍♀️🙠ðŸ"‍♀️ #FelizAño #2018A post shared by Annarella Bono (@annarellabono) on Dec 31, 2017 at 6:42am PSTEs interesante mirar atrás, recordar, agradecer y también reflexionar sobre lo que ha sido, es y será con amor y esfuerzo, nuestra vida. Este es mi #bestnine 2017 año, en el que el reencuentro con viejos amigos, nuestra amada Venezuela y por encima de todo la familia, #MisCinco, como siempre, son lo más importante para mi, y a ellos: @aamelinckx @v.amelinckx @caki.aa @matthiasamelinckx y @alan.amelinckx, muy especialmente, dedico mis días y lo mejor de mi. ¡Los amo con todas mis fuerzas… y más! Les deseo, a pesar de las dificultades y desafíos que tenemos en puerta, el mejor año nuevo posible, uno en el que sintamos el viento de frente, el sol en la espalda y caminemos de la mano de las personas que amamos y nos aman #GraciasDiosito #FinDeAño2017 #NocheVieja #31DeDiciembre #BestNine #PasadoPisado #MundoEyla #EylaAdrian #AñoNuevo #Oportunidad #Cambio #Domingo #Sonrie #2018 #Felijaño #HappyNewYear #MisCinco #AmoAMiFamilia #MisHijosMiVida #TeAmoEsposito #MerecesSerFeliz #SerFelizEsUnaDecision @eylaadrian @eylaadrian @eylaadrian @eylaadrian @eylaadrian @eylaadrianA post shared by Animadora (@eylaadrian) on Dec 31, 2017 at 3:22am PSTDelete and restart…. #newyearseveA post shared by Ken-Y (@ken_y_official) on Dec 31, 2017 at 7:17am PST¡Gracias 2017!✨ Este año ha sido de los más importantes y emocionantes de nuestras vidas.❤️ Nos sumergimos a componer y producir hasta finalmente tener nuestro "30 de Febrero ".ðŸ'¿ Ha sido un honor compartir nuestras nuevas historias con ustedes. No caben las gracias en palabras, les agradecemos con el corazón cada mañana por un año más juntos haciendo música.🙏🏼 ¡Feliz año!🎊 #HaAshA post shared by HaAsh (@haashoficial) on Dec 30, 2017 at 7:16pm PSTNuestro 2017 fue sin duda un año de cambios para mejor , un experimento en el cual tomamos riesgos y logramos metas importantes ! Consolidamos nuestro negocio familiar en este país que ya es mucho decir @chillingmiami , trabajamos en equipo y logramos cosas inimaginables , aprendiendo a sacar la palabra "NO" de nuestro camino e intentando todo por nuestro futuro. Estoy feliz agradecida con todo lo vivido , trabajar en tantas cosas al mismo tiempo concentrada en ganar conocimiento en muchas cosas, el que me conoce sabe que yo no trabajo sólo por dinero por eso trabajo gratis en ocasiones, no me sirve de nada tener los bolsillos llenos de dinero sin cultura ni experiencias, sigo desechando lo tóxico y disfrutando de las bondades de la vida … con mucho o poco con o sin lujo seguiremos siendo Venezolanos en el exterior dando el ejemplo porque ese es nuestro mayor orgullo decir : Soy Venezolano! Mi familia , mis sobrinos nuevos , mis allegados todos con salud y con ganas de comerse el mundo y 200K seguidores que ven una luz en mi en momentos duros ( esto no se puede comprar ) Vamos pa' lante … yo me reinventé y caí como 3 veces este año y lo seguiré haciendo hasta el último de mis días ! P.d: ser útil no es hacer feliz a los demás, sea feliz q la vida se apaga cuando Dios quiera ðŸ'– gracias por acompañarme en mi travesía … vamos por más ðŸ'– Te amo Esposo ðŸ'"A post shared by Vanessa Carmona D' Soto (@vane_carmona) on Dec 31, 2017 at 6:01am PSTTodos los 31 de Diciembre me pongo particularmente nostálgica, es un día donde recuerdo, reflexiono, agradezco… Hoy me doy cuenta una vez más lo afortunada que Dios me ha hecho, lo bendecida que soy por tener a mi familia con salud, unida y feliz. Hoy estoy más segura que nunca que su tiempo es perfecto y lo que pasa es lo mejor en el momento adecuado. Agradezco por haberme permitido a lo largo de 365 días vivir la energía de tantos colores y así descubrir mis facultades, que me haya puesto tantos obstaculos para hacerme más fuerte y darme la firmeza para cumplir cada una de las metas que me propuse… Este año fué inigualablemente cuesta arriba, pero a pesar de tanto, aquí estoy despidiendo con gratitud infinita un 2017 lleno de ilusiones y desilusiones, alegrías y tristezas, discusiones y abrazos, de fortaleza, de viajes y regresos, pero sobre todo de mucho éxito… Aprendí tanto día a día que definitivamente hoy digo con base que estoy un escalón más arriba para llegar a ser la mejor versión de mí… Gracias a todas las personas que estuvieron en mi 2017 y gracias a las que se fueron, cada uno dejó huellas. Hoy paso unas páginas de gran aprendizaje para darle soporte a las 365 en blanco que escribiré, estoy segura que esas nuevas líneas estarán cargadas de felicidad… #felizaño2018 #happynewyearA post shared by Karelys Oliveros (@oliveroskarelys) on Dec 31, 2017 at 7:47am PSTGracias. Gracias por el apoyo, el amor, y las memorias increíbles de este año. Pudimos realizar conciertos en muchas partes del mundo que nunca imaginamos fuese posible, creamos nueva música, recibimos muchos reconocimientos; incluyendo una nominación para un Latin Grammy y tantas experiencias más… Nada de esto hubiese sido posible solos, todo es gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos de poder contar con ustedes en cada paso que estamos dando como personas y artistas. Esperamos en 2018 seguir haciendo historia y creciendo con ustedes a nuestro lado❤🤘🏼A post shared by CNCO (@cncomusic) on Dec 31, 2017 at 7:55am PSTSin duda ellos son el regalo más grande de mi vida, a pesar de haber tenido un año muy duro , aqui estamos, JUNTOS, llenos de amor, aprendiendo de ellos y haciendo hasta lo imposible por verlos sonreír y asi será siempre porque esta mamá leona nunca dejara de luchar por la felicidad de esos ángeles.. como dice la canción "no me importa lo que diga la gente" porque nadie sabe mejor que yo mis razones…. Quiero aplaudir de pie a esas madres que como yo han salido adelante SOLAS con sus hijos, han luchado , han llorado pero al final sabemos que si se puede, gracias a esas mujer es que por directo me escribieron tantos mensajes, para que sepan las admiro mas de lo que se imaginan, BRAVO a esas mamás guerreras que sin pensarlo sacan sus garras por defender a sus cachorros, bravo mujer es venezolanas porque somos 4×4 y si tenemos que llorar pues lloramos, pero al día siguiente nos paramos y seguimos pa'lante ðŸ'ªðŸ"ðŸ'ªðŸ"ðŸ'ªðŸ" Las quiero, las respeto y las admiro, cuenten conmigo siempre ❤️❤️❤️ Feliz año 2018 👏ðŸ"🥂🥂 "el amor de una madre es el arma más poderoso del mundo para enfrentar cualquier batalla" NO LO OLVIDEN..A post shared by Patricia Schwarzgruber (@pattyschwarzoficial) on Dec 31, 2017 at 5:27am PSTMis mejores fotos del 2017: . • La razón por la cual me volví vegana. . • Mi motivación para cambiar el mundo (porque ¡si se puede!). . • Mi hashtag #AsiSoyYo donde nos quitamos las caretas y exponemos lo que menos nos gusta de nosotros. . • El compromiso con mi país. . • Lo más importante de todo: El AMOR que envuelve mi mundo, que es mi roca y que este año se convirtió en mi futuro esposo. . 