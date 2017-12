/ El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, se pronunció este sábado en horas de la noche respecto a los recurrentes apagones que se han registrado en esa entidad. Destacó que “es inevitable” no pensar que se traten de un saboteo. A través de sus redes sociales , el recién electo gobernador escribió que sostuvo una conversación con el ministro para Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, para consultarle sobre la situación de emergencia en la que se encuentra la entidad carabobeña con respecto al tema de luz.“No me excuso ante nadie, pero le he preguntado al ministro Motta sobre la realidad eléctrica del país y me refiere que el único estado que tiene problemas es el mío y de manera inexplicable” , fue parte del mensaje que escribió Lacava en su cuenta en Twitter.No me excuso ante nadie en esta vaina pero le he preguntado al ministro Mota sobre la realidad eléctrica del país y me refiere q el único estado q tiene problemas es el mío y de manera inexplicable.Me perdonan la expresión pero coño e la madre como pienso q no me están saboteando- Rafael Lacava (@rafaellacava10) 31 de diciembre de 2017Lea también:#LoMásVisto Apagón dejó "a oscuras" a #Valencia por segundo día consecutivo https://t.co/yHKzLhIGX7- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi