/ La reconocida periodista venezolana, Shirley Varnagy, aseguró en una publicación hecha en su cuenta de Instagram que si bien este año “ finaliza con la peor crisis económica que se recuerde “, en estas fechas es válido soñar con un mejor futuro. En un extenso escrito Varnagy detalló, una a una, cuáles fueron esas cosas que cambiaron por completo la realidad de los venezolanos que “en medio del desastre” intentan vivir una vida “normal”.“ El saldo no puede ser peor: hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, devaluación de la moneda, aumento de la desnutrición y reaparición de enfermedades que ya se creían superadas “, afirmó.También puede leer: ¡Toma nota! Las canciones que no puedes dejar de escuchar este 31Dic (+Audios)Asimismo, hizo énfasis en los largos meses de protestas que dejaron un centenar de muertes, en su mayoría de jóvenes, que enlutaron el país. Sin embargo, recalcó que si bien el próximo no será más fácil, las ganas de recuperar Venezuela deben prevalecer.“ El horizonte se ve cargado de nubarrones, pero por estas fechas está permitido soñar con un mejor futuro para todos . Los desafíos son enormes, pero más grande son las ganas de los venezolanos por tener un mejor país, con libertad, paz verdadera y prosperidad “, indicó.El año en Venezuela finaliza con la peor crisis económica que se recuerde. El saldo no puede ser peor: hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, devaluación de la moneda, aumento de la desnutrición y reaparición de enfermedades que ya se creían superadas, son parte de la realidad que golpea diariamente a los venezolanos que intentan sobrevivir en medio del desastre. En el plano político, el retroceso ha sido total. Venezuela fue testigo de una brutal represión que arrojó más de un centenar de muertos en las protestas ocurridas entre abril y julio. El gobierno del presidente Maduro es condenado por todas las democracias occidentales y ya ha sido objeto de sanciones. A pesar de las protestas internas y la censura internacional, el gobierno liquidó el Parlamento, impuso la Constituyente y vació de contenido el significado del voto popular. Así, mientras la revolución avanzaba como un aplanadora, la oposición retrocedía atrapada en sus divisiones y tensiones internas. Los errores de la Unidad también comprometen el éxito de la causa democrática y alejan la posibilidad de un cambio en el país. Como les comenté en días pasados el cambio de calendario siempre invita al optimismo. Sin embargo, los expertos ya advierten que 2018 será otro año difícil. Quizás el más complejo de nuestra historia. Por lo pronto, el nuevo año promete venir cargado de noticias. En enero, las partes retomarán la negociación y se espera que presenten resultados tangibles para una sociedad golpeada. Sellar un acuerdo que permita recuperar el valor del voto y convocar unas elecciones presidenciales con garantías de transparencia, podría ser la clave de este 2018. El horizonte se ve cargado de nubarrones, pero por estas fechas está permitido soñar con un mejor futuro para todos. Los desafíos son enormes, pero más grande son las ganas de los venezolanos por tener un mejor país, con libertad, paz verdadera y prosperidad. Por cierto, la ruina de Venezuela no es económica, es moral; rescatemos los valores este 2018.A post shared by Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy) on Dec 31, 2017 at 9:20am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi