15 años de perseverancia, constancia y dedicación han sido suficientes para cerrar en grande el 2017 como la trujillana del año. Andreina Materan, se ha ganado el respeto, admiración de todo el gentilicio en la región, además de la admiración de quienes por años han seguido de cerca su carrera. Al entrevistarla de manera exclusiva para Caraota Digital, la reconocida orfebre contó cómo fueron sus inicios, de los cuales recuerda con mucha alegría haber arrancado con una amiga el mundo de la bisutería, lo que sería el trampolín para alcanzar la historia que hoy vive debido a la perseverancia que como trujillana aplica. La firma Andreina Materan se ha desplegado tanto a nivel regional, como nacional e internacional. Apuntó que en su comienzo trabajo con mucho cuero, y a medida que la receptiva dar se incrementaba tomo la decisión de especializarse como orfebre, donde talla y diseña completamente a mano, siendo ese otro de los secretos de su exitosa carrera. "Trabajaba en el patio de la casa de mis padres, a cualquier hora, no desmaye, porque a medida que pasaban los días y las personas conocían mis diseños más crecían mis ganas de trabajar, una de las cosas que me satisface, es ver cómo personas que no creyeron en mí y decían que no usarían mis perolitos, hoy en día solicitan mis joyas", dijo. En este andar como empresaria en el mundo de la orfebrería ha tenido que enfrentar lo difícil de poder encontrar materiales para sus joyas, sin embargo continua y apuesta por el país, por ello mantiene la esperanza de que todo cambiara y seguirá en pie de lucha por el estado que la vio nacer. " Venezuela es mi ps s, no me iré de mi tierra, a pesar de las circunstancias seguiré adelante, a los trujillanos les aconsejo mantenernos unidos por el rescate de nuestro terruño, con mucho esfuerzo y dedicación, que nada nos robe nuestros sueños", detalló. Joyerías como Casa Virginia en República Domicana, además de Miami , Bogotá, News York y España cuentan con las joyas de Andreina Materan, recordando que en trujillo y Venezuela existen personas talentosas y con ganas de sacar el país adelante. Asimismo artistas como Annarela Bono, Rocío Higuera, Kerly Ruiz, Mariela Celis, la reconocida animadora internacional Rachel Díaz y la espectacular Thalía son solo algunas de las personalidades que llevan con orgullo las joyas de la orfebre.