Diego Costa y Vitolo fueron fichados en agosto pero por la suspensión que tenía el Atlético de Madrid aún no podían jugar con el equipo colchonero, por lo que tuvieron que esperar hasta final de año para ser presentados. Asimismo, el equipo develó hoy en los actos en el estadio Wanda Metropolitano que el delantero hispanobrasileño Diego Costa lucirá el dorsal 18 en esta temporada y que el extremo Víctor Machín 'Vitolo' llevará el 23."He esperado mucho, he esperado lo que tenía que esperar, he estado entrenando y trabajando con la mente puesta en el momento de volver a jugar. Por más que entrenes, te pongas bien, un partido es un partido. Necesito ya jugar, estoy cansado de tanto entrenar ", expresó Costa.De esta manera, ambos jugadores utilizan dorsales que no estaban ocupados por ningún futbolista en el Atlético, aunque ni Costa podrá utilizar el habitual '19' que ha llevado en su carrera (lo lleva en el Atlético el francés Lucas Hernández) ni Vitolo el '20' que lucía en el Sevilla (en posesión de Juanfran Torres).También te puede interesar:Filipe Luis sufre una lesión muscular y será baja para el Atlético https://t.co/ZCMW9t9HXt pic.twitter.com/aOsH6bSZvK- Caraota Deportes (@CaraotaDeportes) 30 de diciembre de 2017