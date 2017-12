/ La plataforma de mensajería móvil WhatsApp se quedó sin servicio este 31 de diciembre desde las 2:50 p. m. (hora local), nos preguntamos ¿Habrá sido por tantos mensajes de fin de año? Tocará esperar la respuesta de la compañía. Este 31 de diciembre se celebra Nochevieja y es común que los amigos y familiares se hagan de cualquier plataforma para enviarle los mejores deseos a sus seres queridos. En el pasado los teléfonos alámbricos también colapsaban luego del cañonazo tras estar abarrotados de llamadas.Medios internacionales como La Vanguardia, Mundo Deportivo, Milenio, entre otros, reseñaron que la falla era a escala mundial.WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, su uso es global y es una de las herramientas más amigables de usar.En 2014 fue adquirida por la red social Facebook , por otra parte, en 2015 el CEO de la app, Jan Koum, aseguró que contaban con 800 millones de usuarios activos en todo el mundo.Lea también:Vulnerabilidad en Android permitiría realizar capturas de pantalla de forma remota https://t.co/HxsbrvJs5J pic.twitter.com/70d5jAgtKu- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 31 de diciembre de 2017Tagged #App Caída CARAOTA DIGITAL Internacional tecnología whatsapp Ir a la entrada Previous Previous post: ¡Talento emergente! Shantal contó detalles sobre su tema Mariposas (+Video) Next Next post: Políticos reaccionaron ante incremento salarial de Maduro a puertas del 2018 DESTACADAS En cifras: así quedó el salario mínimo integral a partir del 1Ene (+Infografía) El salario mínimo integral quedará a partir del 1 de enero de 2018 en 797.510…31 diciembre, 2017 ¿Demasiados mensajes?: WhatsApp colapsó este 31 de diciembre La plataforma de mensajería móvil WhatsApp se quedó sin servicio este 31 de diciembre…31 diciembre, 2017 Tragedia en fin de año: los detalles del asesinato de joven embarazada en Antímano (+Fotos y videos) La noche de Fin de Año para la familia de Alexandra Conopoi de 16 años será…31 diciembre, 2017 La carta a Herodes de Rafael Ramírez que parece una declaración de guerra a Maduro El expresidente de Petróleo s de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, publicó este…31 diciembre, 2017 ¿Feliz año? Venezolanos mostraron indignación en las redes por aumento salarial El séptimo anuncio de aumento salarial en el 2017 realizado por Maduro este 31 de…31 diciembre, 2017 ¡Toma nota! Las canciones que no puedes dejar de escuchar este 31Dic (+Audios) La llegada de un nuevo año no se puede pasar por debajo de la mesa. Es por eso que, a…31 diciembre, 2017 Venezuela despidió el año 1986 con la Virgen Guaquera Yordano, Ilan Chester, Franco de Vita, Colina, Francisco Pacheco (Un solo pueblo), Evo Di…31 diciembre, 2017 Maduro aumentó salario mínimo en 40% El presidente, Nicolás Maduro , anunció este domingo 31 de diciembre un nuevo aumento…31 diciembre, 2017 NACIONALES Qué está pasando En cifras: así quedó el salario mínimo integral a partir del 1Ene (+Infografía) El salario mínimo integral quedará a partir del 1 de enero de 2018 en 797.510…31 diciembre, 2017 Políticos reaccionaron ante incremento salarial de Maduro a puertas del 2018 El sorpresivo anuncio de Maduro de un aumento salarial este 31 de diciembre trajo consigo…31 diciembre, 2017 La carta a Herodes de Rafael Ramírez que parece una declaración de guerra a Maduro El expresidente de Petróleo s de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, publicó este…31 diciembre, 2017 ¿Feliz año? Venezolanos mostraron indignación en las redes por aumento salarial El séptimo anuncio de aumento salarial en el 2017 realizado por Maduro este 31 de…31 diciembre, 2017 Maduro aumentó salario mínimo en 40% El presidente, Nicolás Maduro , anunció este domingo 31 de diciembre un nuevo aumento…31 diciembre, 2017 Ante altos precios, tradiciones de fin de año pueden ser sustituidas por otras más asequibles (+ Video) Desde siempre y para las festividades de fin de año, el venezolano se ha caracterizado…31 diciembre, 2017 Loading… Buscar: Los Más Reciente Suspendieron acceso a las redes sociales en Irán por protestas antigubernamentales 31 diciembre, 2017 Nombraron a la orfebre Andreina Materan como trujillana del año 2017 31 diciembre, 2017 ¡En pelotas! Así fue el último desnudo del año de Bella Thorne (+Foto) 31 diciembre, 2017 En fotos: mira la impresionante discoteca que construyó Paris Hilton en su mansión 31 diciembre, 2017 Tweets por el @CaraotaDigital. Dando la cara por la noticia en Venezuela y el Mundo. TopCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi