/ La actriz mexicana Geraldine Bazán, en medio de su divorcio con el actor Gabriel Soto, decidió quitarse la prenda superior de su traje de baño para despedir, de una manera peculiar, el tormentoso año que vivió lleno de escándalos. A propósito de ser el último día del año, Geraldine Bazán decidió hacerle una regalo a sus fieles seguidores, con una sensual publicación que calentó la temperatura en su cuenta de Instagram, con comentarios que van desde “ eres una hermosa mujer “, hasta “ que guapa te ves con o sin esposo “.Aunque estos últimos días se ha mostrado con actitud positiva, en semanas anteriores se dejó ver bastante afectada por su divorcio con Gabriel Soto , el cual, entre otras, fue causado por los “dimes y diretes” que existían por la posible relación sentimental que mantuvo el padre de sus hijas con la actriz Marjorie de Sousa .También puede leer: ¡Eso dolió! Así quedó la pierna de Lindsay Lohan tras ser mordida por una serpiente (+Video)“ Un proceso de separación, un proceso de divorcio, es difícil en muchos aspectos, claro que es complicado, es duro, es triste, sobre todo cuando apuestas todo por una familia, por una relación, y haces todo por amor, y bueno, al final las cosas se dan así… al final es lo que quiero compartir que claro que es un momento duro, claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte, soy valiente y sé que esto se pasará, y saldré avante y saldré victoriosa, y saldré mucho más fuerte que antes”, expresó entre lágrimas en un video que compartió en su cana de YouTube.🕉🕉🕉 #beachhairA post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Dec 30, 2017 at 11:32am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi