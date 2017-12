© Naman Wakil

El secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, Iván Freites, confirmó este sábado, que fue amedrentado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).Freites aseguró haber recibido una llamada telefónica del jefe de este organismo, Carlos Timaure, quien exigió su presencia en el Sebin de Coro antes de las 11:00 a.m para hablar.?Le digo al Gobierno de Nicolás Maduro que el que no la debe no la teme. Aquí estoy con mis compañeros de lucha? manifestó a través de su cuenta en Twitter.Freites dijo también, ser un defensor radical de los derechos de los trabajadores y de la industria petrolera.?No nos asustan esbirros, ni gobiernos autoritarios como el tuyo Nicolás Maduro , ¡Vamos a recuperar a nuestra Pdvsa de la mano de los trabajadores!? expresó.Freites ha realizado múltiples críticas sobre la estatal petrolera Pdvsa, empresa que ha sido relacionada recientemente con diferentes actos de corrupción.1.hoy 30/12 recibi una llamada del presunto funcionario del sebin comisario Carlos Timaure donde exige mi presencia en el sebin Coro antes de las 11 am para que hablemos..le digo al gobierno, de Nicolas Maduro el que no la debe no la teme. aqui estoy con mis compañeros de lucha? @IvanRFreites (@IvanRFreites) 30 de diciembre de 20172-soy un defensor radical de los derechos de los trabajadores y de nuestra industria petrolera, no nos asustan esbirros ni gobiernos autoritarios como el tuyo nicolas maduro, vamos a recuperar a nuestra PDVSA de la mano de los trabajadores, vamos a lograr la libertad de Venezuela ? @IvanRFreites (@IvanRFreites) 30 de diciembre de 2017EC

