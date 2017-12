/ Para no perder la costumbre, la actriz y exestrella del canal Disney, Bella Thorne, compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que aparece totalmente desnuda, limitándose a tapar parte de sus senos con los brazos. El último día del año no podía terminar sin una foto al desnudo de la también bailarina, quien en reiteradas oportunidades, ha optado por mostrase como Dios la trajo al mundo sin pena alguna o miedo a las críticas.“ Esto fue divertido #FashionWeek #2017Highlights "”, escribió Thorne en la publicación que subió la temperatura de sus fanáticos que dejaron comentarios que van desde “los aniquilaste”, hasta “pareces Marilyn Monroe”.This was fun #fashionweek #2017highlightsA post shared by BELLA (@bellathorne) on Dec 29, 2017 at 11:57am PSTPara la Noche Buena, Bella Thorne también causó controversia en las redes sociales por el vestuario de “ayudante de Santa” que utilizó, el cual no era más que un simple baby doll acompañado por un gorro de Navidad.También puede leer: En fotos: mira la impresionante discoteca que construyó Paris Hilton en su mansiónMerrrrryyyyy Christmas 👀A post shared by BELLA (@bellathorne) on Dec 25, 2017 at 10:51am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi