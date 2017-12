/ Los habitantes de Aragua y Carabobo podrían recibir el año 2018 sin servicio de electricidad, debido a las fuertes lluvias que caen en la región central, según informó este domingo el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. La alerta fue enviada por el funcionario a través de su cuenta de Twitter ( @ LMOTTAD ), en donde expresó: “ Fuertes lluvias en la región central (Aragua-Carabobo) Podrían causar interrupciones en el servicio eléctrico, alertas” .Algunos usuarios respondieron a la información de Motta Domínguez y alegaron que siempre hay un elemento al que culpar por la crisis que padece el sistema eléctrico. “Cuando no es el chingo es el sin nariz… cuando no es la iguana es la lluvia”, escribió una usuaria.La situación no sería inusual, pues el 24 de diciembre en algunos estados como el Zulia sus habitantes no contaron con el servicio durante días.También puede leer:¿Feliz año? Venezolanos mostraron indignación en las redes por aumento salarial https://t.co/v4hw0ojQGp- CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi