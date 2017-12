"Emocionalmente estoy muy mal", así se expresa entre sollozos María del Rosario Lara, abuela de tres menores de edad de los que desconoce su paradero desde el pasado 8 de diciembre.Señala que "cuando se llevaron detenida por el delito de corrupción a su mamá, de nombre Arlene Rodríguez González, sus padres Wilmar Rodríguez y Belkis González, sacaron a mis nietos del edificio donde vivimos".La angustiada mujer , que además padece de cáncer de mamas desde hace más de un año y por el cual está recibiendo quimio y radio, informa que el pasado 20 de diciembre introdujeron un oficio junto a sus abogados ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público de Vargas a fin de pedir los movimientos migratorios de Rodríguez."No sé dónde y con quién están mis nietos, si están bien, si están comiendo. Temo que los quieran sacar del país y que las autoridades se queden de brazos cruzados. Ellos los tienen retenidos ilegalmente porque mi hijo recibió una medida innominada de custodia temporal emitida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Vargas sobre sus tres hijos", sostiene.Añade que "sorprende que hoy (en la Fiscalía) nos dicen que la van a citar para el 8 de enero. Entonces mi pregunta es: ¿dónde está el interés superior del niño si se le da tanta larga al asunto?".Lara cuestiona "el poco interés de la Fiscalía por el caso", al tiempo que exhorta a las autoridades a "actuar antes de que sea tarde".Junto a Lara estuvieron en la sede de la Fiscalía Superior de Vargas los abogados Pascual Napoletano y Darlin Hernández. (El Universal)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi