Durante el envejecimiento, la inteligencia emocional puede conducir nos a una forma diferente de percibir e interpretar nuestra realidad. La vida emocional se hace más compleja y llena de matices a medida que pasan los años y los sentimientos, aunque no lo creamos, nos ayudan a adaptarnos a los cambios que nos va deparando la vida y también influyen sobre nuestra salud, así lo aseguró el especialista en medicina antienvejecimiento el Dr. Juan Carlos Méndez.Explicó que experimentar durante mucho tiempo o con frecuencia sentimientos negativos como la tristeza y la rabia y no expresarlos puede llegar a ocasionarnos no solo durante el envejecimiento, sino a lo largo de nuestras vidas, problemas de salud como:Defensas bajas Disminución del interés por el cuidado de la salud. Prolongar el tiempo de recuperación después de alguna enfermedad u operación quirúrgica. Aislarnos de todo el mundo y llevar estilos de vida poco sanos. Foto ReferencialEn cambio, cuando experimentamos y expresamos más emociones agradables ( una mayor cantidad de experiencias satisfactorias en nuestras vida) tenemos más posibilidades de:Mantener un buen funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio. Reforzar el sistema de defensa de nuestro cuerpo ante enfermedades. Recuperarnos después de un problema de salud. Prevenir los infartos cerebrales, la fragilidad y la dependencia. Ser más resistentes al dolor muscular, de huesos y de las articulaciones. Vernos menos afectados por los efectos " dañinos " de emociones como la ansiedad o el estrés intensos. ¿De qué manera influyen las emociones en el envejecimiento? Cada emoción genera lo que se denominan como las líneas de expresión, por ello influyen tanto desde el punto de vista de la piel, especialmente cuando una persona está triste.¿Recomendaciones para variar los defectos de las emociones? Hay ciertos alimentos que pueden ayudar, como por ejemplo el caso del cacao negro, que eleva la vitalidad y la energía. Lo recomendable es comerlo entre las 4 y las 5 de la tarde. Asimismo Méndez también indicó, que la bailoterapia "retro" o escuchar música que nos lleve a revivir momentos buenos y agradables es ideal para conservarnos jóvenes y saludables por más tiempo.Foto ReferencialFuente: Juan Carlos Méndez