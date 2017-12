/ El canon de belleza para 2018 apuesta más a lo natural, a los tratamientos eficaces sin ingredientes tóxicos ni nocivos. Tampoco faltarán los gadgets de belleza de última generación para llevar a todas partes que transformarán tu piel y te permitirán ahorrar tiempo, cortes de pelo muy prácticos y personalizados, hasta cosméticos ligeros y anticontaminación. También habrá espacio para nuevos peinados y de maquillaje, con técnicas magníficas que te cambiarán la vida.Foto ReferencialLea también: ¿Quieres verte bien en el 2018? Aquí te decimos cómo2018 el año de la belleza natural Aquí comentamos tan solo algunas de estas tendencias que pautarán todo lo que respecta a belleza durante todo este año nuevo.El 2018 estará signada de la belleza personalizada, es decir, el maquillaje en el que el tono se ajusta al tipo de piel, así como también las máscaras de pestañas e incluso apostando al cuidado y envejecimiento de la piel teniendo en cuenta su ADN.Triunfarán las bases de maquillaje con texturas ligeras y ricas en agua a favor de una piel real frente a los rostros mates y esculpidos con contouring.Por su parte, los labiales líquidos vienen con mayor fuerza sustituyendo a lo lápices de labios para dar a la boca un aspecto satinado y modulable que busca lograr ese efecto mate intenso.Foto ReferencialEn cuanto al cabello este año, predominarán los looks sin esfuerzo con tonos naturales, con reflejos de medios a puntas y con efecto multidimensional con una amplia variedad de matices. De igual manera reinaran los cortes y los flequillos.Las mascarillas tendencia para este año 2018 se centrarán no sólo en solucionar problemas concretos en tu piel sino también en ofrecer un plus a éstos como aquellas que además contienen activos anti edad.Lea también: ¡Moda para tus manos! Así se llevarán las uñas en 2018Con Información de: www.telva.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi