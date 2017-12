/ Siempre queremos lucir encantadoras y femeninas, por eso no importa si tu cabello es largo o corto porque igual puede llevar la coquetería a él. Es por eso que nunca dejes de inventar nuevos peinados y ver como luces con ellos, es por eso que te queremos mostrar cómo hacerte tú misma unas trenzas en el cabello, que además de ser lo que más está arrasando, son espectaculares y fáciles de hacer. Si no estás segura de llevar el pelo suelto o agarrado, ¿por qué no intentas probar ambas cosas? Sobre todo si tienes el cabello largo. Estas son algunas ideas de peinados con trenzas que puedes hacer y que sólo te llevará unos cuantos minutos. Chequea estos tutoriales y cambia de look cuando quieras.Lea también: Entérate cuáles fueron las tendencias de belleza más raras de este 2017Tenza SimpleTrenza con torcidos Foto ReferencialTrenza de corona atada a media cabeza Foto ReferencialTrenza holandesa Foto ReferencialLea también: ¿Cabello corto? Luce estos peinados perfectos para ti ¡Atrévete!Con Información de: www.okchicas.com , www.facebook.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi