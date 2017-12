Por Alberto Gardeazabal @albertoGarde3 – Sin duda el mejor recuerdo que podemos guardar de este 2017, será el Subcampeonato de Venezuela durante el Mundial de Corea del Sur categoría Sub 20 el pasado mes de junio, cuando cayeron en la final ante Inglaterra , haciendo madrugar a todo un país en siete ocasiones.Cada partido dejaba mejores sensaciones. El ritmo, estilo y química de los guerreros hacía vibrar a más de un espectador, no sólo venezolano sino a nivel mundial. Te ayudamos a rememorar, partido a partido:20 de mayo – Venezuela 2-0 Alemania (Fase de Grupos): sonó por primera vez en el certamen el ‘Gloria al Bravo Pueblo’. El primer tiempo terminó con empate a cero y posteriormente al 51, llegó el gol: Ronaldo Peña aprovechó un error defensivo para quitarse una mala racha. Tres minutos más tarde, sería Sergio Córdova, jugador clave en el evento, quien pondría el 2-0 tras pase de Peñaranda.Ficha Técnica: Venezuela (2): Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Williams Velázquez, Nahuel Ferraresi, Edwin Quero (José Hernández 90+3?); Yangel Herrera, Ronaldo Lucena; Yeferson Soteldo (Luis Ruíz 80?), Sergio Córdova; Adalberto Peñaranda (Jan Hurtado 87?) y Ronaldo Peña. DT: Rafael DudamelSuplentes sin jugar: Joel Graterol, Josua Mejías, Samuel Sosa, Ronaldo Chacón, Christian Makoun y Rafael Sánchez.Alemania (0): Dominik Reimann; Benedikt Gimber, Frederic Ananou, Phil Neumann; Maximilian Mittelstadt, Suat Serdar (Torless Knoll 80?), Gino Fechner (Kantu Babu 64?), Dominik Schad (Matthias Bader 68?); Phillip Ochs, Amara Conde y Fabian Reese. DT: Guido StreichsbierSuplentes sin jugar: Jordan Torunarigha, Jannes Horn, Moritz Nicolas, Sven Brodersen, Jonas Arweiler, Florian Neuhaus y Emmanuel Iyoha.Goles: Ronaldo Peña 51? y Sergio Córdova 54? (VEN)Amonestaciones: Edwin Quero 33? y Adalberto Peñaranda 87? (VEN) Gino Fechner 16? Amara Conde 84? y Phil Neumann 88? (ALE)Árbitro: Ghead Grisha (Egipto)Estadio: Mundialista Daejeon, Daejeon (Corea del Sur)23 de mayo de 2017 – Venezuela 7-0 Vanuatu (Fase de Grupos): fue el momento de golear, destaparse y conseguir la clasificación a la siguiente ronda. Dos goles de Córdova, Velásquez, Peñaranda, Hurtado y Sosa, pero sobre todo el más recordado será el penal ejecutado por Wuilker Faríñez, quien solía practicarlos en los entrenamientos.Ficha Técnica: Venezuela (7): Wuilker Faríñez; Edwin Quero, Williams Velásquez, Nahuel Ferraresi, Ronald Hernández; Ronaldo Lucena, Yangel Herrera; Adalberto Peñaranda (Yeferson Soteldo 59?), Sergio Córdova (Samuel Sosa 75?); Ronaldo Peña (Jan Hurtado 66?) y Ronaldo Chacón. DT: Rafael DudamelSuplentes sin jugar: Joel Graterol, Rafael Sánchez, Josua Mejías, José Hernández, Luis Ruíz, Christian Makoun, Heber García.Vanuatu (0): Andreas Duch; Bethuel Ollie, Selwyn Vatu, Jaison Thomas, Joseph Iaruel, Reginold Ravo; Gregory Patrick (John Well Wohale 85?), Azariah Soromon (Jayson Timatua 66?), Claude Aru (Jonathan Spokeyjack 78?), Ronaldo Wilkins y Bong Kalo. DT: Dejan GluscevicSuplentes sin jugar: Daniel Alick, Dick Taiwia, Lency Philip, Godine Tenene, Denly Ben, Abednigo Sau y Massing.Gol: Williams Velázquez 30? Sergio Córdova 42? 73? Adalberto Peñaranda 46? Wuilker Faríñez 56'P Jan Hurtado 81? Samuel Sosa 88? (VEN)Amonestaciones: Joseph Iaruel 60? Jayson Timatua 80? (VAN)Árbitro: Kim Jong Hyeok (República de Corea)Estadio: Mundialista de Daejeon, Daejeon.26 de mayo de 2017 – México 0-1 Venezuela (Fase de Grupos): con la clasificación asegurada, se buscaba el liderato del Grupo B. El único gol del partido llegó producto de un pase al hueco de Adalberto Peñaranda que controló de forma magistral ‘La Pantera’ Sergio Córdova y ganándole la posesión a su marcador, amagó ante la salida del portero y luego remató. Suficiente para acumular los 9 puntos de la Primera Fase, con 10 goles anotados y ninguno en contra.Ficha Técnica:México (0): Abraham Isai, Diego Cortés, Edson Álvarez, Juan Aguayo, Manuel Mayorga, Pablo López (Kevin Lara 52?), Alan Cervantes, Diego Aguilar (Brayton Vázquez 39?), Carlos Antuna, Ronaldo Cisneros (Paolo Yrizar 56?) y Eduardo Aguirre. DT: Marco Ruíz Suplentes sin jugar: Raymundo García, Claudio Zamudio, Kevin Magaña, Fernando Hernández, José Esquivel, Ulises Torres y Francisco Venegas Venezuela (1): Wuilker Faríñez, Ronald Hernández, Williams Velásquez, Nahuel Ferraresi, José Hernández, Ronaldo Lucena, Yangel Herrera, Adalberto Peñaranda ( Ronaldo Chacón 76?), Yeferson Soteldo, Sergio Córdova (Luis Ruíz 85?) y Ronaldo Peña. DT: Rafael DudamelSuplentes sin jugar: Rafael Sánchez, Joel Graterol, Eduin Quero, Christian Makoun, Jan Hurtado, Heber García, Samuel Sosa y Josua MejíasGoles: Sergio Córdova 33? (VEN)Amonestaciones: José Hernández 36? Yeferson Soteldo 45+1? Ronaldo Peña 56? y Williams Velásquez 69? (VEN) Alan Cervantes 56? (MEX)Árbitro: Jonas Eriksson (Suecia)Estadio: Mundialista de Suwon, Suwon30 de mayo de 2017 – Venezuela 1-0 Japón (Octavos de final): Aquí no había posibilidad de fallar y la selección respondió de la mejor manera. Japón estrelló en una ocasión el balón al travesaño y Wuilker Faríñez comenzaba a ser protagonista de la gesta histórica. En prórroga y con paciencia, llegó el gol del capitán Yangel Herrera tras un cabezazo en un córner.Ficha Técnica: Venezuela (1): Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Williams Velásquez, José Hernández; Yangel Herrera, Ronaldo Lucena; Adalberto Peñaranda ( Ronaldo Chacón 96?), Yeferson Soteldo (Luis Ruíz 112?), Sergio Córdova (Samuel Sosa 119?) y Ronaldo Peña (Jan Hurtado 120+3?). DT: Rafael Dudamel.Suplentes sin jugar: Joel Graterol, Rafael Sánchez, Josua Mejías, Eduin Quero, Christian Makoun y Heber García.Japón (0): Ryosuke Kojima; So Fujitani, Nuta Nakayama, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Mizuki Ichimaru (Kou Itakura 76?), Teruki Hara; Ritsu Doan, Koji Miyoshi (Keita Endo 54?); Yuto Iwasaki (Kyosuke Tagawa 111?) y Akito Takagi (Takefusa Kubo 63?). DT: Atsushi Uchiyama.Suplentes sin jugar: Ryo Hatsuse, Daisuke Sakai, Go Hatano, Kakeru Funaki y Louis Thébault.Gol: Yangel Herrera 108? (VEN)Amonestaciones: Ritsu Doan 69? y Kou Itakura 78? (JAP)Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda)Estadio: Mundialista Daejeon en Daejeon04 de junio de 2017 – Venezuela 2-1 Estados Unidos (Cuartos de Final): duelo con múltiples oportunidades de gol para los de Rafael Dudamel, pero sin la contundencia necesaria para anotarlos, incluido el tanto anulado a Córdova y un cabezazo al travesaño de Chacón. La magia de Peñaranda apareció en prórroga, sumado al certero cabezazo de Ferraresi. Los minutos finales fueron de infarto luego del descuento de USA, primer gol en contra de Faríñez.Ficha Técnica: Venezuela (2): Wuilker Farinez, Jose Hernandez, Williams Velasquez, Nahuel Ferraresi, Ronald Hernandez, Adalberto Peñaranda (Luis Ruiz 113), Ronaldo Lucena (Christian Makoun 120+2), Yangel Herrera, Sergio Cordova (Josua Mejias 119), Ronaldo Peña (Samuel Sosa 76) y Ronaldo Chacon. DT: Rafael Dudamel. Suplentes sin jugar: Eduin Quero, Yeferson Soteldo, Joel Graterol, Jan Hurtado, Heber Garcia y Rafael Sanchez. USA (1): Jonathan Klinsmann, Danny Acosta (Auston Trusty 120), Erik Palmer-Brown, Cameron Carter-Vickers, Justen Glad, Derrick Jones, Eryk Williamson (Emmanuel Sabbi 113), Tyler Adams (Jeremy Ebobisse 51), Luca de la Torre, Brooks Lennon, Josh Sargent (Lagos Kunga 83) Suplentes sin jugar: Tommy Redding, Sebastian Saucedo, James Marcinkowski, Aaron Herrera y Brady Scott, DT: Tab Ramos, Goles: Adalberto Peñaranda 96? y Nahuel Ferraresi 115? (VEN) Jeremy Ebobisse 117? (USA) Amonestados; Jose Hernandez 35? Williams Velasquez 57? Samuel Sosa 86? y Yangel Herrera 90+3? (VEN) Derrick Jones 74? y Jeremy Ebobisse 81? (USA) Árbitro: Jonas Eriksson (SWE) Estadio: Copa Mundial Jeonju en Jeonju08 de junio de 2017 – Uruguay 1 (3) – 1 (4) Venezuela (Semifinal): si hay un partido que recordaremos después de la final, será este. La Vinotinto estaba abajo en el marcador por primera vez en el Mundial. Nunca se rindió y entregó todo hasta el último minuto, cuando Samuel Sosa, al 90+1, anotó un golazo de tiro libre, empatando el marcador. Posteriormente, Wuilker Faríñez impuso su calidad en tanda de penales, llevando a Venezuela a su primera final.Ficha Técnica:Uruguay (1): Santiago Mele; José Rodríguez, Santiago Bueno, Mathias Olivera, Agustín Rogel; Nicolás De La Cruz, Federico Valverde, Rómulo Bentancur, Marcelo Saracchi (Carlos Benavidez 75?), Agustín Canobbio y Nicolás Schiappacasse (Joaquín Ardaiz 66?). DT: Fabián CoitoSuplentes sin jugar: Emanuel Gularte, Rodrigo Amaral, Juan Tinaglini, Santiago Viera, Juan Boselli, Matías Viña, Adriano Freitas. Venezuela (1): Wuilker Faríñez, Eduin Quero (Christian Makoun 120'+1), Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Ronald Hernández, Yangel Herrera, Ronaldo Lucena, Adalberto Peñaranda, Sergio Córdova (Samuel Sosa 75?), Ronaldo Peña (Yeferson Soteldo 57?) y Ronaldo Chacón (Jan Hurtado 82?). DT: Rafael DudamelSuplentes sin jugar: Rafael Sánchez, Joel Graterol, Heber García y Luis Ruíz.Goles: Nicolás de la Cruz 49? (URU) Samuel Sosa 90+1? (VEN)Penales:Uruguay (3): Valverde Gol, Rodríguez Atajado, Canobbio Gol, Bentancur Gol y De La Cruz Atajado Venezuela (4): Peñaranda Gol, Sosa Gol, Hernández Gol, Soteldo Travesaño y Herrera Gol.Amonestaciones: Nicolás de la Cruz 73? Agustín Canobbio 79? y Carlos Benavidez 105? (URU) Yangel Herrera 17? Ronaldo Hernández 59? Samuel Sosa 79? y Josua Mejías 116? (VEN)Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)Estadio: Mundialista de Daejeon en Daejeon.11 de junio de 2017 – Venezuela 0-1 Inglaterra (Final): durante los primeros minutos, la Vinotinto no se hallaba y tuvo pocas ocasiones de gol en comparación de su rival. La más contundente fue un disparo al poste de Lucena, luego de un tiro libre. Inglaterra capitalizó su juego en un rebote, colocando el 0-1. En el complemento, los nuestros salieron a buscar el campeonato. Un mano a mano de Sergio Córdova, un travesaño de los europeos y el penal fallado por Adalberto Peñaranda fue lo más claro de los últimos minutos en Corea del Sur.Ficha Técnica: Venezuela (0): Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Williams Velásquez, José Hernández; Yangel Herrera, Ronaldo Lucena; Adalberto Peñaranda (Jan Hurtado 90+3?), Sergio Córdova (Samuel Sosa 71?); Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón (Yeferson Soteldo 50?). DT: Rafael Dudamel.Suplentes sin jugar: Rafael Sánchez, Joel Graterol, Eduin Quero, Christian Makoun, Josua Mejías, Heber García, Luis Ruíz. Inglaterra (1): Frederick Woodman; Jonjoe Kenny, Fikayo Tomori, Jake Clarke-Salter, Kyle Walker-Peters; Lewis Cook, Joshua Onomah; Kieran Dowell (Oluwaseyi Ojo 61?), Dominic Solanke, Ademola Lookman (Ashley Maitland-Niles 76?) y Dominic Calvert-Lewin. DT: Paul SimpsonSuplentes sin jugar: Callum Connolly, Adam Armstrong, Ezri Konsa, Dean Henderson, Dael Fry, Harrison Chapman, Oviemuno Ejaria, Luke SouthwoodGoles: Dominic Calvert-Lewin 34? (ING)Amonestaciones: Williams Velásquez 46? Adalberto Peñaranda 69? (VEN) Fikayo Tomori 48? Kieran Dowell 57? (ING)Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda)Estadio: Mundialista de Suwon, Suwon.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi