Si sois habituales de las redes sociales o directamente lectores de VICE estos días os habréis topado con un maremoto de críticas hacia el veterano medio a causa de la publicación de su lista de " Los 10 mejores cómics de 2017 ".La lista escrita por el autor Nick Gazin comenzaba con la frase " Este no ha sido un gran año para el cómic. De hecho, no he podido encontrar 10 candidatos para esta lista. "El tono continúa igual durante todo el reportaje, lo que ha hecho que aficionados a esta industria y autores de la misma arremetan con fuerza contra la publicación por publicar ese tipo de contenidos con el único objetivo de generar polémica que repercuta en visitas (de hecho no lo enlazaremos aquí, no os costará encontrarlo en Internet).En una entrada en CB se han recopilado comentarios de autores conocidos publicados en Twitter.Han alzado la voz nombres como Emma Price , Scott Snyder y Mike Norton entre muchos otros. Es fácil que si conocéis a autores que trabajen activamente en la elaboración de cómics veáis una reacción negativa por su parte a la citada pieza en texto.

