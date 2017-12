© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

En los días donde sufrimos los ataques terroristas llamados ?Guarimbas? palpamos la ingobernabilidad territorial, municipios completos en manos de los mal llamados ?libertadores? criminales que saquearon, perturbaron el orden público y hasta ensangrentaron al país, matando y quemando a personas, el Presidente Nicolás Maduro llamó a constituyente, la oposición lo criticó, el chavismo radical también, incluso un sector de los trotskistas llamaron a desconocer tal convocatoria, pero el pueblo venezolano lo asumió. Por esos días, en el muro de mi facebook coloque ?A problemas políticos, una salida política?Constituyente? entendiendo que, era necesario una decisión política que regresara la paz, que generara un nuevo clima de gobernabilidad, porque la política transversaliza todos los ámbitos de la vida, incide en la salud, educación, economía, entre otros, pues bien, muchos comentaban que si iban al abasto con constituyente, que si la constituyente pararía la inflación, en fin, llovieron descalificaciones, sin embargo, resultó, la Asamblea Nacional Constituyente regreso la democracia al país, decisión pertinente de un Presidente que viene de la clase obrera, que se la jugó y conquistó un nuevo escenario de gobernabilidad. Ahora bien, Pascualina Cursio, importante economista, desarrolló un trabajo brillante, donde demostró que estamos en una guerra económica, ciertamente, un asedio financiero interno y externo, una desbordada hiperinflación, bloqueo financiero, especulación, un dólar negro galopando en detrimento de la economía venezolana, a esta investigación se sumaron voces, y es que tenemos una guerra económica en el marco de una batalla política, que solo persigue tumbar el gobierno chavista de Nicolás Maduro , que propone un nuevo sistema político, económico y social, esto amenaza a los imperios, incluso lo han tomado como acción retadora, entonces, han obrado desestabilizando de forma multifactorial a nuestro país.En tal sentido, si estamos frente a una batalla política es pertinente una nueva idea, de esas valientes, donde se juegue hasta el pellejo, pero que transforme, es necesario una nueva convocatoria, esta vez en términos económicos, para salirle al paso a: 1- Falta de control del mercado.2- Ausencia de regulación de precios. 3- Hiperinflación, de continuar así, no lograremos ni siquiera pronunciar las cantidades de los precios de los productos, imagínense, un carro costará millardos y millardos y se nos enredará la lengua con grandes cifras y así.4- Desestabilización de la economía del país, con el dólar negro, dolartoday, dólar agresor. 5- Nos vienen devaluando el bolívar, en frontera con Colombia, con la fulana resolución de cambio que dejó Pastrana y que Santos apoya.6- Nos desaparecen la moneda, los billetes están saliendo a Colombia. Nos han dejado sin efectivo. 7- Han vulnerado nuestras estructuras financieras, transacciones e intercambio comerciales. 8- Nos han despojado de nuestra soberanía económica, aunque solo teníamos un tantico. 9- Siendo un país riquísimo, minimizan nuestras posibilidades para darle garantía de vida a nuestros habitantes.10- Bloqueo económico en sus múltiples fases. 11- Nos han empobrecido, con sus estructuras financieras, siendo un país de riquezas y potencialidades.12- De seguir en la dinámica de aumento de sueldo, le tocaría al gobierno aumentar el 500% para llegarle cerca a las condiciones horrorosas que padecemos.13- En conclusión, con el dolartoday nos dolarizaron la economía, bajo sus condiciones. Esto es una batalla por el poder, batalla política para sucumbir una iniciativa socialista en la región.Pues bien, fácil caracterizar el escenario, no tanto resolverlo, sin embargo, el ingenio, la voluntad política, el amor patrio y la valentía para hacer cosas extraordinarias, que nos permitan superar estas adversidades.Para ello, recurriré a nuestra hermana Cuba como referencia, en su momento se lanzó con el CUC, tan bien le fue que logró darle mayor valor a su moneda que el dólar, así mismo, nuestro gran Chávez aportó el bolívar fuerte, que le dio una nueva conversión monetaria al país y funcionó, entonces, creo necesario darle un giro a la economía del país, bajo otra lógica, conversión del bolívar al petro, aunque suene descabellado, permítanme enumerar algunos beneficios: 1- Nuevas condiciones financieras para el país.2- Posiciona una moneda propia, una moneda virtual con incidencia real. 3- Generaría un clima de soberanía económica. 4- Golpearía al dólar, con toda su trama especulativa. 5- Control del mercado, control de precios, porque ya la estructura de costos de los productos no pueden tener como referencia el dólar paralelo.6- Disipa el problema del efectivo. 7- Nuevas estructuras financieras en el país y de orden internacional. 8- Regresaríamos al respaldo con oro, minerales y especies, lo cual, tenemos en inmensas cantidades. 9- En definitiva, gobernabilidad económica. El Petro nueva moneda, aunque algunos se duelan, por lo que significa el bolívar como heroicidad y nacionalismo, pero sin romanticismo, sin que tiemble la mano hay que hacerlo, una alternativa que posibilite un nuevo horizonte para el país, que nos genere nuevas fuerzas para seguir combatiendo al imperio y que nos consolide como Estado soberano.Como decía el eslogan gubernamental ??La independencia continua?? Ahora, nos toca batallar por la independencia económica.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

Tags: Uber

662 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi