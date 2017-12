© Naman Wakil

El ?Feliz Año Nuevo? es un acto de confianza inconsciente en el sistema. Un aceptar hoy siglos de dominio de una casta propietaria esperando recibir algo del orden. Un año nuevo con Trump , Merkel, Xi, Putin, Temer, Kuczynski, Macri, Netanyahu, Santos? es otra vuelta igual.De migrantes ahogados, hambrientos en todos los continentes, selvas taladas, calor asfixiante, sequías, armas apuntadas? Lo alegre no es cierto día, el primero de cada calendario.Es en cada día. El proyecto personal del mundo que debe seguir a éste: el socialista, solidario, igualitario, democrático, sostenible con el planeta.Lo que no está hecho y se debe hacer. Ahora el 2018 es fundamentalmente una copia que puede mejorar un poco o colapsar: El récord de calor horneó Asia y el Ártico.Las sequías azotaron Brasil y el sur de África. La Gran Barrera de Coral sufrió el peor blanqueamiento que se recuerde, la muerte de una gran franja de coral.Cubadebate Los más ricos del mundo suman US$1.000.000.000.000 a su riqueza en 2017. En su ránking de multimillonarios, Bloomberg dio a conocer a las 500 personas con mayores fortunas registradas hasta el 26 de diciembre, las cuales acumularon US$5,3 billones en conjunto.Emol El precio de un medicamento vital para el cáncer aumenta un 1.400% tras cambiar de propietario. El nuevo propietario del fármaco subió su precio en nueve ocasiones en cuatro años y una sola cápsula pasó de costar 50 dólares a 768 dólares.RT Las turísticas playas de Bali están desapareciendo por culpa de la contaminación. Las costas de esta isla de Indonesia están desapareciendo bajo una montaña de basura, y el agua también acumula grandes cantidades de residuos.RT La normalidad impuesta no cambiará si no es removida con una nueva conciencia y voluntad de millones.mañana abrirán un nuevo mall aparecerán los autos del último modelo pondrán en las vitrinas las ropas de temporada todo será como si fuera un año nuevo patrón, presidente, juez, pastor, periodista, general para eso son los fuegos artificiales No hay izquierda, hay que acordarla.Nueva. Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable. No progresismo de izquierda. [email protected]

