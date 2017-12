© Naman Wakil

De acuerdo a los anuncios dados sobre la primera emisión del Petro hecha por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez el día de ayer 29-12-2017 nos queda muchas preguntas sobre todo respecto. Cambiamos los nombres de la divisa venezolana en vez de Bolivar Oro y criptomoneda Petro asociada, será entonces Petro Oro y Petro digital. Entendemos que el gobierno no quiere usar el Bolivar como nombre a nuestra moneda lo cual es una lástima porque desde hace casi dos siglos hemos usado el Bolívar como nombre a nuestra moneda. No importa, el nombre es lo de menos, lo importante es el contenido y su respaldo. Insistimos en la creación de una divisa venezolana real (billetes y monedas físicas) propia llámese como quieran llamarla, respaldada por petróleo y blindada con el patrón oro, asociada con la criptomoneda Petro respaldada por petróleo, oro, coltan y gas. La razón de nuestra insistencia son:1.- El "disparo" del Petro para comprar algún bien o servicio, ¿estará exento de impuestos? Si la respuesta es SÍ quiere decir que cualquier anónimo puede comprar Petros sin demostrar el origen de fondos y sin pagar impuestos. La consecuencia es amparar el delito de por ejemplo lavado de dinero ilegal, movimientos de dinero producto del narcotráfico, financiamiento al terrorismo.Si la respuesta es NO significa que el comprador deberá identificarse con RIF, pagar un impuesto mínimo digamos 15% o un impuesto tope del 55% si es fuga de capital de Venezuela . En este caso entra en juego el Seniat para aplicar los impuestos según el destino de la remesa y demostrando origen de los fondos.2.- ¿Cómo se logra la desdolarización de la economía venezolana sin una divisa propia que obligue a vender petróleo y gas por ejemplo con Petros Oro? La respuesta es que no se puede desdolarizar la economía vendiendo en yuanes pero comprando en dólares.Para desdolarizar la economía venezolana se requiere comprar y vender en divisa propia la cual no es el Petro digital. Se requiere un Petro Oro, con emisión de billetes y monedas expresados en esa divisa venezolana implantada por la nueva Constitución a través de la ANC.El Petro digital nunca será una divisa propia porque ningún ciudadano venezolano podrá disponer de billetes y monedas con Petros Oro que estén con valor igual a ese Petro digital. El nuevo cono monetario del Petro Oro como moneda divisa real es la garantía que el cudadano de a pie pueda adquirir Petros sean reales o digitales.¿Se entiende ahora la necesidad de implantar una nueva divisa asociada la Petro digital?3.- El minado del Petro debe tener un incentivo para los mineros en las granjas mineras.¿Quién y cuanto es el valor del minado a quienes adquieran máquinas ad hoc para eso? Evidentemente el minado representa una inversión por parque del granjero al comprar los equipos de computación adscritos a las Blockchain.¿Como recupera esa inversión en función del tiempo? ¿Ese minado está exento de impuestos? Se entiende que cada máquina puede costar entre $2500 a $3700 dependiendo de la velocidad de minado.Esas máquinas se pagan en 10 meses por lo cual otorga un rendimiento mensual aproximado al 10% del costo para su amortización.Significa que después de 10 meses el equipo se amortiza sin ninguna utilidad para el minador. A partir del mes 11 tendría una ganancia mensual aproximada entre $250 a $370 por cada máquina.¿Quien paga ese rendimiento mensual por máquina? Evidentemente el Petro por lo cual el minado significará un incremento del costo que pagará el inversor cuando compra Petros. Es importante resaltar está siendo usado para pagar una compra específica o para recibir un pago por una venta.Se concluye que el valor del Petro tendrá un negativo que es el pago del minado con la energía eléctrica y la internet barata que financia el Estado venezolano.Esto obliga a imponer un impuesto mínimo del 15% por cada "disparo" de Petros para operaciones comerciales ordinarias para cubrir estos gastos.Si el Petro está destinado a evadir los bloqueos financieros y bancario de EEUU y Europa contra Venezuela esta vía es suficiente porque usando las cadenas de bloques o Blockchain evaden el control de los bancos centrales y la banca internacional.4.- Definición del tipo de minado y el porcentaje de participación del Estado venezolano en el Petro Como es sabido hay varios tipos de minado y por lo pronto no conviene arrancar el Petro con una red Blockchain nueva y exclusiva. Sería muy costoso establecer una plataforma segura de maquinas minadoras además de la posibilidad de ser blanco de ataques de hacker s para apropiarse de Petros como ha ocurrido con otras criptomonedas. Por tanto es mas conveniente que el Petro utilice una plataforma existente como la Ethereoum porque ya esta blindada por su gran numero de maquinas operando las cadenas de bloques.En cuanto a establecer otro sistema de minado participativo en bolsas de Petros sin utilizar máquinas minadoras sugiero esperar el avance tecnológico para establecer en un futuro mecanismos hibridos de minado para abaratar los costos y abrir al mercado intenacional de minadores una cadena propia.Por razones de seguridad el Estado venezolano debe asegurar un 51% de participación en la emisión y control del Petro en la plataforma Blockchain a elegir (Ethereoum u otra) para evitar que trasnacionales del medio se apropien de activos de Venezuela adquiriendo Petros como petroactivos respaldado por petróleo o los minerales que lo respaldan. Esto significa que la venta de los primeros Petros debe ser canalizado por una Oficina a crear para este fin y si el primer respaldo son 257 mil millones de dólares del Bloque Ayacucho (5 mil millones de barriles de petróleo) entonces el número de Petros disponibles para vender serían aproximadamente 4508 millones de petros tasados cada uno a $57 por barril precio actual. Entonces el Estado venezolano o la Superintendencia de Criptoactivos debe reservarse el 51& de los 4508 millones de Petros disponibles para la venta.5.- Respaldo del Petroactivo Petro en petróleo y blindado en la divisa venezolana Petro Oro (o Bolivar Oro).Veamos un ejemplo del respaldo del Petro Oro (o Bolivar Oro) con el valor ponderado de la venta de petróleo a los clientes en diferentes divisas y su blindaje final respecto al valor internacional de la onza troy de oro 999.Cálculo ponderado del precio del barril en Bolívares-Oro (debe ser semanal) producción divisa del precio barril dólares por precio barril % volumen valor en $ precio barril diaria (bls) cliente en c/divisa c/divisa en dólares vendido ponderado en Bs.Oro 1.000.000 dolar 56,00 1,00 56,00 44,44 24,89 600.000 yuan 340,00 6,15 55,28 26,67 14,74 550.000 euro 52,00 0,85 61,18 24,44 14,95 4,32 100.000 sucre 47,67 1,25 38,13 4,44 1,69 2.250.000 100,00 56,27 1,00 Bs.Oro = US$ 13,00 al nacer (1/100 onza troy) = 0,311 gramos oro 999 Si cada barril = 1,00 Petros = $56 precio promedio actual, entonces: 1,00 Petro Oro = $ 56,00 = 4,31/100 onza troy de oro = 1,34 gramos oro 999 Evidentemente el Petro Oro valdría mucho mas que el Bs.Oro 6.- Si el Petro está orientado a cambiar la economía venezolana eso implica que este criptoactivo Petro debe estar asociado a una DIVISA REAL no digital y NO FIDUCIARIA.En nuestro caso sería una divisa respaldada por petróleo y blindada con el valor de la onza troy de oro.Mision Petroleo en Bolivares Oro publicada en en 2015. https://www.aporrea.org/tibur on/a213813.html Los demás requisitos para realmente cambiar las bases de nuestra economía maltrecha requieren del control de la emisión del criptoactivo o criptodivisa Petro asociada al Petro Oro o Bolivar Oro.Están señalados brevemente como Medidas Complementarias del artículo Petromoneda anunciada y Bolivar Oro propuesto https://www.aporrea.org/econo mia/a256085.html De esta manera el ciudadano de a pie contará con Petros Oro (o Bolivares Oro) en billetes y monedas en su cartera. Esto cambiaría la economía interna de Venezuela al lograr la desdolarizacín y desyuanizacion de nuestra economía.CONCLUSION FINA L. Es muy pero muy importante entender que utilizar criptomonedas respaldadas con activos reales como petróleo y minerales valiosos, utilizando las Blockchain para evadir a los bancos, no implica olvidarse de los Bancos Centrales especialmente de aquellos de países con divisas referidas al Patron Oro como de hecho son Rusia con el Rublo Oro y China con el Yuan Oro.Por tanto se requiere acuerdos de validación entre los Bancos Centrales de Venezuela China para validar al Petro Oro (o Bolivar Oro) respecto a sus divisas áuricas en las plataformas MIR rusa y CIPS china para validar la divisa venezolana respecto a cualquier moneda del mundo en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái.Feliz Año Nuevo 2018.

