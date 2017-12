He advertido: Transporte (en general) podría ser el fin del mandato vigente

© Jose Naman Wakil

De la gravísima realidad1.-Los altísimos precios de los cauchos, baterías, lubricantes, repuestos, etc., hacen imposible que una persona natural o jurídica pueda realizar esa actividad.2.-Significa, que la poca distribución de alimentos, medicinas y combustibles, sería nula.De un ejemplo1.-Una gandola puede tener "n" números de cauchos, y tiene que rotarlos en un lapso "x"; además de su reposición en un tiempo determinado.2.-Lo mismo sucede con autobuses extraurbanos, interurbanos, urbanos, camiones pesados, cavas, ligeros, y otros tipos de vehículos para el transporte en general.3.-El precio en este momento de un caucho, cualquier medida, pasa de millones de Bs.F. Multipliquemos el número de cauchos por el precio y resultado es una cifra extra millonaria, y en el caso de gandolas, camiones pesados, y autobuses grandes y tipo turísticos, la cifra resulta súperescandalosa.4.-Y sólo me refiero a cauchos… No lo hago con repuestos, ¡si se consiguen!; baterías, lubricantes y reparaciones (mano de obra).De mi advertencia1.-Invito a los lectores y lectoras a que busquen en:https://www.aporrea.org/autores/rafael.enrique.chacondos trabajos fechados, 27-09-2017 y 29-09-2017.2.-No quiero seguir con el tema porque podría entrar en especulaciones, pero hay un ejemplo en Latinoamérica de lo que significó una paralización (huelga) indefinida del transporte.No importan las motivaciones y sus objetivos; es el hecho en sí.Dentro de las circunstancias, un Feliz Año 2018.

