Estaba decidida a no plasmar mis inquietudes hasta algún día del 2018, sin embargo, leyendo algunos artículos en aporrea, me dije, bueno hay que hacer un balance de este año que en horas finaliza.Realmente este año ha sido totalmente funesto y doloroso para la familia venezolana y nuestro bello país, la oposición en su empeño de ostentar el poder con el apoyo internacional llamo a las mal llamadas "guarimbas" que sumieron al país en un escenario de guerra (solo en las zonas pudientes) que dejaron un saldo de más de 100 personas fallecidas (hasta quemados, algo nunca visto en Venezuela ) y numerosos heridos, eso sin contar las pérdidas millonarias al estado, no pudieron derrocar a Maduro , pero, dejaron un país atemorizado y cansado de tanto caos, la candelota fue apagada milagrosamente con la instalación de la ANC.Hablando de la ANC instalada el 4 de agosto pienso yo que no ha cumplido las expectativas del soberano, por cuanto, si es verdad como lo señale anteriormente logro la paz en el país, a estas alturas no ha solucionado lo primordial para el pueblo de a pie lo "ECONOMICO", se acordaron unos supuestos precios a algunos productos, pero, parece que estaban invisibles, nunca los vimos en los supermercados y hoy en día estamos sufriendo una arremetida por parte de empresarios como Lorenzo Mendoza y su combo: comerciantes, tiendas, farmacias, el dólar paralelo y pare de contar que están asfixiando al pueblo venezolano, le están torciendo el brazo, tal como lo dijo Obama , por haber votado a favor del gobierno en la constituyente, elecciones de gobernadores y las municipales, es decir, castigados por portarse mal y el castigo es seguir incrementando los alimentos, medicinas, repuestos, electrodomésticos,etc, esto con el fin de que en las elecciones presidenciales del 2018 los votos sean a su favor (oposición).Pero, así como la oposición, empresarios y comerciantes son en gran parte responsables de la situación económica en Venezuela , el gobierno también tiene su cuota de responsabilidad, por cuanto no ha podido derrotar la llamada guerra económica y su aliado el dólar today, los meses se le han ido en los benditos diálogos de paz (es importante) pero no hay paz, si la gente está pasando hambre, los ancianos y niños desnutridos, los hospitales y CDI sin medicinas, muchas ciudades con poco transporte, sin efectivo, bancos con problemas de plataforma que ni transacciones se pueden realizar, ausencia de las bolsas clap (como un paleativo), muchos ciudadanos con sus carros parados por no poder adquirir por lo costoso: cauchos, baterías, repuestos, etc, esto agrava la situación del transporte y no sigo mencionando, porque realmente me frustro y deprimo. Definitivamente la oposición y el gobierno están en el país de Narnia.Finalizando el año, se destapa la olla podrida de PDVSA, que vergüenza para el país, que la tercera industria petrolera más importante del mundo estaba siendo saqueada y nadie sabía nada, es que acaso creen que los [email protected] somos unos tontos inútiles que nos vamos a creer ese cuento chino, esto da pena ajena, la oposición tenía razón cuando hablaba de la corrupción en dicha industria y me pregunto ¿Cómo estarán las otras instituciones del Estado y los Ministerios? ¿Acaso no hay Contraloría general de la República? ¿Qué hace?, sinceramente les diré esto me dolió bastante que pase en revolución, algo que fue duramente criticado a la cuarta república.Esperemos que los nuevos anuncios que va hacer el Presidente sean realmente provechosos y beneficiosos para nuestro aguerrido pueblo y no se queden en promesas como la bolsa hallaquera, los perniles y los clap.Les deseo un FELIZ AÑO 2018 a todas las familias venezolanas y por supuesto decreto:"Que Dios todopoderoso envuelva con su luz y sabiduría a nuestros gobernantes y pueblo para que juntos hagamos de Venezuela un país próspero. Yo soy el logro victorioso del hermoso país que es Venezuela . Caminemos cogidos de las manos con el objeto de lograr el triunfo victorioso de esta hermosa patria, que es la madre de todos."

