Otro día de tratamiento amigo y sí, es verdad que se tarda años, antes que uno, de nuevo se sienta vivo… todo ese tiempo abordé con los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radiación, el otro medicamento que están ayudando a los órganos que van combatiendo la enfermedad, pero nunca vas a volver al 100 % como antes fuiste, porque el sistema inmune se ha deteriorado, se ha vuelto débil y deficiente. Y sicológicamente has cambiado ahora ves la vida y la aprecias de otra manera muy diferente.Por supuesto, en los momentos más difíciles de la vida, te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos y los que te aprecian.También se puede incluir en esta pequeña lista algunos miembros de su familia, porque ni siquiera con todos ellos puedes contar.Lamentablemente, como la mayoría de las amistades, los amigos no se escapan a esta realidad, ellos más fácilmente te dejan en medio de tu historia.Ellos que te llaman "querido amigo" es lamentablemente, pero estos no leen realmente tu mensaje cuando ven que es largo.Más de la mitad lo dejó de leer…He decidido publicar este mensaje para apoyar a las familias de amigos y familiares que han luchado con el cáncer, esta terrible enfermedad que afecta a quien la sufre y a sus parientes más cercanos pero que sigue afectándolo de una u otra forma hasta el final…Ahora me dirijo a quién se toma el tiempo para leer este mensaje hasta el final…una pequeña prueba, si lo deseas, sólo para ver quién lee, y quién la comparte su contenido.Si has leído todo, deseo de todo corazón que "Dios te ayude y proteja en cada momento de tu vida".El cáncer es un enemigo muy invasivo y destructivo para nuestros cuerpos.Incluso después del final del tratamiento, el cuerpo permanece en la zanja, se coloca a un lado de la vida para tratar de reparar los daños causados por el tratamiento de la enfermedad.Es un proceso doloroso y muy largo, que cambia por completo a la persona que sobrevive.Por favor, en honor de un miembro de la familia o de un amigo fallecido de cáncer, o quien sigue luchando contra esta maldita enfermedad, pide a Dios por nosotros en vísperas de Año Nuevo.Cuántas veces hemos oído a los demás decir: "si necesitas algo, no dude en llamarme, voy a estar allí para ayudarte".Así que apuesto a que la mayoría han leído este mensaje (pueden - incluso leerlo hasta el final) y mostrar su apoyo a la familia o amigo, nosotros los que de una u otra forma hemos vencido está enfermedad demostramos que sí se puede luchar y vencer.Comparte este mensaje y guárdalo en tu memoria para siempre.Así podré darte las gracias para siempre.Por mi familia, y amigos, algunos de pie y los que han partido a casa, más allá de las estrellas por haber luchado y perdido la batalla y aquelloa que aiguen la lucha por continuar viviendo.Doy por supuesto que mi amiga, la que escribió estas líneas, ha superado la enfermedad o sigue luchando para vencerla, al igual que yo pude hacerlo.Dedicado a todos los que diariamente luchan contra esta enfermedad.

