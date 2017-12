Averigüé acerca de la ultra escua María M [alhumorada] y supe que se corre el rumor de que ella podría irse a la guerrilla en breve puesto que ella y su tropa -19 acólitos- no quieren nada con elecciones.Es de suponer que la susodicha se lleve en su mochila una buena dotación de repelente para espantar a los mosquitos y, una panela de jabón azul no sería maloso porque en los montes se suda a mares pero nunca falta un riachuelo, una acequia o un pozo; y, naturalmente un buen fusil para ¡echarle plooomoooo al rrrééégimen!A propósito de plomazón, es de suponer también que ella ha de necesitar un buen baquiano que la lleve por los mogotes a ver si encuentra un terné y por cierto que por ahí hay un sujeto que aunque se disfraza de Ché se la pasa también echándole plomo al rrrééégimen; ese sujeto pudiese ser el acertado baquiano, su disfraz es cuasi perfecto y lo único que le falta es tener las bolas del Ché pero si se suma a la tropa de la guerrillera María M, se consagra.Burro con burrra se rascan; que los extremos se tocan es una sentencia dialéctica, es decir, que nada está más cerca del ultra derechismo que el ultra izquierdismo y viceversa; fijaos en el espejo del tupamaro Cabeza´ e Mango y de una gentecita del PCV y del PPT quienes pretendieron sabotear las candidaturas de la revolución.Hay mucha falta de visión en por ejemplo el PCV, que tiene cerca de 90 años de fundado (si no me equivoco por allá por 1929 ya existía aunque su fundación formal data de 2 ó 3 años luego de la citada fecha), bueno, y sin embargo el PCV apenas logra una ínfima fracción del 1 % de los electores pero siempre se planta en el chantaje contra la revolución.E igualito, mucha gente de PPT; no sería extraño entonces que algunos de esos compañeros se sumen a la guerrilla de María M.De todos modos, pa bachaco chivo.Os asevero que conozco muy bien lo que es el PCV por dentro, no en balde gasté lo mejor de mi juventud en sus filas, el PCV es un partido muy cerrado por su ortodoxia con respecto al dogma, es tan dogmático como el Partido Conferencia Episcopal Venezolana Escuálida -PCEVE- y de ahí que no cuaje pero de que echa vainas echa vainas.Supongo que María M es suficientemente inteligente como para dirigir su mirada hacia los citados sectores ique revolucionarios pero de la boca para afuera, y llevarse unos cuantos.Nada me extrañaría ver a Oscar Figuera como lugarteniente de la citada guerrillera María M [alhumorada].Tenemos en cierne un año electoral para Presidencia de la República y no hay que exprimir mucho la imaginación para saber que se alborotará el avispero de pasiones pero nosotros tenemos que ir a esa batalla con la cabeza fría y a ganar para preservar nuestra soberanía e independencia; de otra manera, no habría futuro para nadie de aquí.Hay que advertirle a los cambamberos que, cero chantaje; y en cuanto a la guerrilla de María M recordarle que Venezuela lo que quiere es paz sustentable; de llegar a un acuerdo, Maduro puede ofrecerle a María M una pensión en amor mayor además de una amnistía. Aquí cabemos todos y nuestra Constitución sustenta todas las leyes claramente.Por otra parte, Diosdado debería ofrecerle a la guerrillera María ser su partenaire en el "Mazo dando", algo sensacional; en su defecto que VTV le ofrezca un espacio para que ella tenga su propio programa y que bien pudiese llamarse "Un Chicharrón con pelos" para que le haga contrapeso al "Mazo Dando".

