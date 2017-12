© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

Nunca me interese en conocer detalles del funcionamiento de las criptomonedas. Leía de manera aislada y desinteresado sobre el tema. Cuentos de personas que se hicieron millonarias de la noche a la mañana cuando invirtieron en las famosas monedas y luego de un descuido, cuando fueron a ver sus estados de cuentas, quedaban sorprendidos de como su dinero virtual se había multiplicado impresionantemente.Cuando el presidente Nicolás Maduro nos comenzó a hablar que Venezuela tendría su moneda virtual, fue que comencé a prestar mas atención.Ahora escucho con interés los programas, tanto en radio como en televisión que tratan sobre el tema. Pero esto no era suficiente y por internet comencé a buscar un poco mas de información.El punto que me resultó de mucho interés es cuando Nicolás Maduro , en una de esas tantas cadenas, invita a los jóvenes a participar a través del plan Chamba Juvenil, en la minería de nuestra nueva moneda virtual.Un trabajo, una nueva fuente de ingreso para nuestros ciudadanos.La minería resulta una actividad fundamental para el funcionamiento de las monedas virtuales.Es todo un mundo de innovación. Dije, me gusta, me voy a meter a minero. Lo primero era entender bien como es la cosa. Creí, en las primeras de cambio, que con la misma computadora con la que escribí estas líneas me serviría para hacer el trabajo de minero.Es una PC con apenas dos Gb de memoria ram, un procesador de 1,2 Ghz y una tarjeta gráfica de 2 Gb.Luego de ver varios videos en Youtube, donde abunda información de mineros que te explican como hacer el trabajo, desde armar el equipo, configurarlo y luego manejarlo, entendí que mi computadora no me serviría de nada.Se requiere un equipo potente, con una gran capacidad de procesamiento matemático.El asunto resulta super interesante.El problema es que la computadora que tengo no la he repotenciado desde hace unos tres años por falta de recursos económicos.Con esta crisis y mi pelazón actual ni soñar que pudiera armar un equipo con una potencia mínima para hacer minería y sobrevivir al intento.A los jóvenes que Nicolás Maduro invitó a incorporarse al mundo de la Minería para apoyar nuestro Petro, me imagino que les facilitarán los costosos equipos para hacer la actividad.Se requiere una gran inversión, para que exista mucha minería local, criolla, de manera que no dependamos de las redes actuales de mineros en el mundo.Es un negocio con una competencia feroz y con equipos modestos difícilmente podríamos superar a las increíbles maquinas que en algunos lugares del mundo existen.Ganar dinero haciendo minería no es tarea fácil y se tiene mas posibilidades mientras mas potente es el equipo que destinas para la tarea.Por mi parte, tiré la toalla, me tocará ver como los mineros del mundo se enriquecen con nuestro Petro.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

Tags: YouTube

121 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi