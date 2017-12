© Naman Wakil

"Pendientes, pendientes, pendientes, que este 31 de diciembre a las 23:59 horas les daré una buena noticia a todos con el Carnet de la Patria, ni un minuto más, ni uno menos, pendiente, Julio Borges, que vas a quedar loco" Nicolás Maduro , viernes 29/12/2017 en "La hora de la Salsa"ANTES DE ENTRAR EN MATERIA: UN BREVE RECORDATORIOEn el artículo anterior (I/II) sobre las "sorpresas que vendrán en el 2018".Ver: www.aporrea.org/actualidad/a257154.htmlConcluimos que:"EL 2018 SERÁ LO QUE NOSOTROS QUERAMOS QUE SEA Y PASARÁ LO QUE NOSOTROS QUERAMOS QUE OCURRA – como seres espirituales superiores y como colectivo integral e integrado, no como individualidades – AUNQUE NO [email protected] COINCIDAMOS, SOBRE LO MISMO, EN FORMA INDIVIDUAL:EL FUTURO SERÁ, COMO EN LA FÍSICA, LA RESULTANTE DE LAS FUERZAS: FÍSICAS, MENTALES Y ESPIRITUALES.Si la resultante es negativa, así será. Si es positiva, no lo duden, así será. Si se equilibran las fuerzas: No pasará ni una cosa ni otra.SOMOS LOS VERDADEROS CONSTRUCTORES DE NUESTRO DESTINO.ATRAEMOS A NUESTRAS VIDAS, AL PAÍS Y AL MUNDO, LO QUE CON ÍNTIMA Y PROFUNDA CONVICCIÓN Y SENTIMIENTO: PENSAMOS, DESEAMOS Y HACEMOS".Vamos, ahora, a irnos aproximando a lo que visualizamos, intuimos, pronosticamos o, sencillamente, "profetizamos" o ponemos a consideración de ustedes como "lluvia de ideas" de posibles: eventos, hechos, acontecimientos o sorpresas, que pudieran ocurrir.Comencemos, por una que consideramos de mucha gravedad e impacto:HABRÁ UN INMINENTE INTENTO DE GOLPE DE ESTADOMientras terminaba de escribir este artículo recibí, vía whatsaap, una entrevista que le hacía una periodista colombiana a Rafael Ramírez, quien, supongo, publicará hoy domingo, en este mismo espacio, su artículo dominical.La lectura de ese texto, y los que vengan en lo sucesivo, así como las declaraciones que emita y las acciones que emprenda, nos podrá indicar si esta primera "profecía" tiene alguna relación con la respuesta que ofreció Ramírez a la periodista colombiana.Veamos, una parte relevante, de lo que respondió en la entrevista:" Periodista Colombiana¿Cómo es que usted será un candidato presidenciable sino va a regresar a Venezuela Rafael Ramírez :No, yo puedo regresar a Venezuela cuando yo quiera.Ellos me van a detener. Nosotros tendríamos que generar todo un movimiento de respuesta a eso… Nicolás Maduro fracasó estruendosamente , entonces tiene que haber otro candidato…necesitamos una opción completamente distinta a la opción de Nicolás Maduro … yo si creo que debemos tener una candidatura, donde incluso puedan participar sectores de la oposición, sectores moderados, sectores socialdemócratas que puedan acompañarnos en un plan común… (¿Qué te parece Toby Valderrama?)Periodista Colombiana:Señor Ramírez, usted me deja una curiosidad, pues usted me dice que unos militares le avisaron que llegando lo iban a apresar ¿Estamos hablando de militares activos o de militares sin cargo…?Rafael Ramírez: Si, si…yo debo decir que yo tengo una relación muy estrecha con los componentes militares del país .Yo creo mucho en nuestras fuerzas armadas bolivarianas, componente patriota, muy apegado a la Constitución y al haber trabajado con el comandante Chávez, estrechamente , conozco a casi todos los mandos militares y tengo allí muchos amigos y amigos que están preocupados por lo que está pasando .Lo que está pasando en el país no crean que tiene el consenso de todo el chavismo n de todo el campo bolivariano.Esta gente, sobre todo el entorno íntimo ha abusado de la confianza de nuestro pueblo, han abusado de la potestad del Estado, han abusado del poder que tienen, eso no está compartido con la mayoría del sentimiento de nuestro pueblo y esos militares activos que me llamaron y me dijeron: "ten cuidado no te vengas porque esta gente te están montando una emboscada y te van a detener".Así de sencillo"¿Quiénes serán esos militares activos que pasando por encima de su comandante en jefe se atrevieron a alertarlo? Vaya usted a saber.Recomiendo leer la entrevista completa y cada quien que saque sus propia conclusiones. Lo que me llamó la atención fue la "casualidad"Con independencia de estas declaraciones, aunque pudieran tener relación.Creo que se intentará – en breve plazo – un golpe de Estado (GDE) con la participación de personalidades, ex líderes importantes del chavismo, sectores de oposición, militares activos y en reserva, que están muy descontentos.Algunos de ellos, tuvieron activa participación el 4F de 1992, y han sido relegados, maltratados y ofendidos en su dignidad y sienten que el esfuerzo realizado por Chávez ha sido en vano.Hay quienes consideran que el "legado de Chávez" se ha tergiversado.Están focalizados en analizar los efectos y no las causas que han generado la actual situación.Se han concentrado en culpabilizar al Presidente Nicolás Maduro y al equipo que lo acompaña y no perciben, no captan o tienen una importante "ceguera situacional" que no les permite entender y, menos aceptar, otras causas fenosituacionales (fenoproductivas o flujos de producción y fenoestructurales o acumulaciones) y mucho menos, pueden percibir otras causas genoestructurales, factores del entorno o condicionantes históricas, que están afectando la realidad actual.La única o principal causa, para [email protected] , es EL MAL GOBIERNO DE MADURO , coincidiendo de esta manera con sectores de la oposición en que "hay que salir de Maduro ", como lo han expresado incluso ex Ministros y gente que formó parte del entorno de Chávez.Lo cierto es que hay mucho malestar acumulado, por diversas razones.En caso de concretarse el intento de GDE – aunque existe alta probabilidad de ser descubierto y desmontado – habrá una confrontación entre militares, ex militares y organizaciones políticas, sociales y empresariales, contra el poder del Estado.Si esto ocurre, habrá un importante derramamiento de sangre, violencia focalizada y destrucción, que afectará mucho más la economía y la estabilidad del país.Probablemente sean derrotados a un alto costo en vidas y en bienes materiales y económicos. En todo caso, de darse, incentivará a las fuerzas imperiales a activar y acelerar sus planes para una posible invasión al país.Lo del PETRO, si coge fuerza, sería un golpe mortal para el dólar y la economía norteamericana , por lo que – probablemente – tras bastidores, estimulen y financien esta acción (GDE)Con esta "profecía" quiero comenzar, para que no nos agarre de sorpresa el 2018.Desde hace muchos años, he venido alertando que la posibilidad de un golpe de Estado es permanente y latente, pero ahora se hace más inminente.Por muy diversas razones . En este caso, la principal causa movilizadora es que se ha afectado la DIGNIDAD de líderes (militares, empresarios, intelectuales, ex Ministros….) bolivarianos, chavistas y nacionalistas, que coinciden coyunturalmente con líderes políticos, empresariales, académicos y representantes de la iglesia católica e incluso, judía y evangélica.La mayoría de oposición. No ven otra salida, pues se sienten derrotados electoralmente.Una salida del gobierno es adelantar las elecciones para el primer trimestre del año. En caso de ser así, se realizarán las elecciones y Maduro las ganará. De no ser así, una tercera opción distinta a la del gobierno y de la oposición, alimentada por ambos, pero con un tinte independiente, ganará las elecciones.Pudiera ser: Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez, Manuel Rosales o Lorenzo Mendoza e incluso, pudiera ser un joven líder desconocido ¡Por Ahora!En el poco probable desenlace de que GDE triunfara, se conformaría una Junta Cívico-Militar, conformada por representantes de distintos tintes políticos, sectores, áreas y clases sociales.Tendría un carácter amplio.Si Maduro y los cuerpos de seguridad del Estado, me preguntan ¿Cómo lo sé? me limitaré a decirles que es la misma explicación que ofrecí cuando supe los resultados electorales del 30 J antes que los diera el CNE y por los antecedentes que explicaré, brevemente, a continuación:Ver: "Sumen uno, dos, tres…millones de votos más" (30/07/2017)www.aporrea.org/actualidad/a250093.html"¿Cómo supe los resultados antes de que los anunciara el CNE?www.aporrea.org/actualidad/a250311.htmlAntes de continuar, lo que visualizamos para el 2018, permítanme, una digresión, para hablar de algunos antecedentes y hacer un muy breve balance del 2017, que demuestra que, como dicen en el lenguaje coloquial y popular: "las hemos pegado casi todas" .Aunque, estemos conscientes de nuestras limitaciones para predecir, pronosticar, proyectar o futurizar, con precisión.Si cometemos errores o no acertamos: lo reconocemos.ANTECEDENTES: EVENTOS EN LOS QUE HEMOS ACERTADO "RACIONAL", "PRÁCTICA" E "INTUITIVAMENTE"Voy a mencionar, de manera esquemática, algunos aciertos en los últimos años. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comAunque, en otras oportunidades no hemos acertado, el porcentaje ha sido tan bajo que no voy ni a mencionarlos.Veamos aquellos momentos en los que hemos sido precisos:1. La baja capacidad de gobierno, la deslealtad y la traición, la burocratización y la corrupción ha afectado la eficiencia del gobierno tanto de Chávez como de Maduro Esto lo venimos anunciando desde el 06 /12/1998 hasta el presente.2. El golpe de Estado de abril de 2002, lo dijimos y no nos pusieron cuidado, cuando lo alertamos en el Ministerio de Planificación, en una reunión de Presidentes de Corporaciones ¿Recuerdas Buenaño?3.La salida de Clark Inciarte como Presidente de PEQUIVEN, en una reunión tres horas antes, mientras revisábamos el Plan de la Revolución Petroquímica y se me vino a la mente esta pregunta: ¿Y si sacan a Clark de la Presidencia? A las tres horas el Presidente, por "casualidad", ordenó su destitución.4."Chávez ganará a Rosales por más de dos millones de votos". Aparece en un artículo en aporrea. La diferencia fue mínima.5. La muerte de Chávez lo anunciamos como una posibilidad, manejando escenarios y planes de contingencia.6.El triunfo de Maduro en el 2013 y algunas medidas de gobierno7. La ANC se ganaría por más de 8 millones de votos.8. Ganaremos las mayorías de las Gobernaciones y Alcaldías.9. Otras, que comentaremos en otra oportunidad.EL BALANCE DE LAS PROFECÍAS 2017Lo más inmediato fueron los anuncios que como especie de "profecías" hicimos público en diciembre de 2016, publicado en Aporrea.Ver: www.aporrea.org/actualidad/a239190.html (28/12/2016)Ustedes pueden visitar el link, leer con calma el artículo y verán que prácticamente todo se cumplió, con algunas variantes en algunos casos.Me siento satisfecho de las coincidencias.Ya en el primer trimestre de este año se habían cumplido buena parte de lo anunciado.PROFECÍAS Y SORPRESAS 2018 Y MÁS ALLÁ"Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar preso a la cárcel a tus amigos y familiares" Lee Kuan YewColoco este pensamiento porque el tema de la crisis de valores y de la corrupción, como una de sus manifestaciones, seguirá siendo en el 2018, el principal problema que debe ser resuelto.Casi todo lo demás es un efecto, un reflejo o una consecuencia de este nudo crítico.Para no hacer tan extenso este texto, sólo me voy a detener en dos "profecías" y el resto sólo enunciaré los títulos sin desarrollarlos.Lo haré más adelante si es necesario. La mayoría se explican por sí mismos.EL INTENTO DEL INMINENTE GOLPE DE ESTADOYa lo adelanté, al inicio, para interesar la lectura.Espero haya llegado hasta aquí. últimamente mis artículos son un poco largos. Trataré de hacerlos más sintéticos y contundentes a partir del próximo año . Continuemos, entonces, con algunas otras "profecías" o "sorpresas".PDVSA Y PEQUIVEN: ¡EFICIENCIA O NADA!Se recuperará la capacidad de producción, la eficiencia y se comenzará a elevar la moral de los trabajadores de PDVSA.Tal como lo habíamos anunciado en diciembre del pasado año, se iniciará un ajuste tanto del Plan Siembra Petrolera como el de la llamada Revolución Petroquímica.Se revisarán y adecuará la estructura organizativa de PDVSA y de PEQUIVEN. Y se irá poco a poco reajustando la nómina y aunque suene paradójico y contradictorio, se retomará la necesidad de manejar conceptos que se asocian al capitalismo como: productividad, eficiencia, excelencia, calidad y se tomará conciencia que estos conceptos no están reñidos con el ideal socialista, sino que, por el contrario, son intrínsecos al socialismo, puesto que debemos mejorar y superar no sólo las relaciones sociales de producción, sino contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas y ser ejemplo de un mejor modo de relacionamiento y de producción.La "meritocracia" o, mejor, la emulación del Che –quien nos enseñó que la revolución no puede ser contraria a la calidad, cuando fue Ministro de Industria y Comercio en Cuba– será un paradigma a seguir, bajo el lema: ¡Seamos como el Che! y también: ¡Seamos como Chávez! quien murió pidiendo no sólo Comuna o Nada, sino ¡Eficiencia o Nada!Conjuntamente con INTEVEP y el Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, se fortalecerán programas en materia científica, técnica y tecnológica, para ir disminuyendo los elevados niveles de dependencia científico- técnica y tecnológica.Se promoverá y estimulará la invención, creación, renovación y de una verdadera y profunda revolución científica y tecnológica, especialmente, en materia de sustitución de importaciones y de producción y procesamiento de los crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otros.La limpieza en materia de corrupción continuará y se profundizará.Falta mucho por hacer. Se fortalecerán las Salas de Control de Gestión (de Responsabilidad Compartida) con la participación activa de los trabajadores.Se descubrirán grupos, redes y nidos de mafias instaladas desde hace muchos años. Será una lucha dura, difícil y compleja. Faltan muchos años de trabajo sostenido para poderla desmontar completamente. Hay que perseverar y no bajar la guardia. Hay que hacer transparentes los procesos para todos los trabajadores, siendo cautelosos con la información de carácter estratégica.Hay que lograr un justo equilibrio: Ni calvo ni con dos pelucas.Adicionalmente, presentamos a continuación: ideas, visualizaciones, hechos, situaciones, acontecimientos o sorpresas que pudieran darse.NICOLÁS MADURO CONTINUARÁ EN LA PRESIDENCIA SALVO QUE…OCURRA UNA SORPRESA Y NO TENGAMOS PLAN DE CONTINGENCIA PREPARADO PARA SORTEARLA.EN CASO DE ELECCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE MADURO LAS GANARÁ.EL PETRO DARÁ MUCHO DE QUÉ HABLAR NO SÓLO EN VENEZUELA SINO EN EL MUNDO ENTERO.SE AGUDIZARÁ LA CR ISIS DE COMBUSTIBLES Y ACEITES. ASÍ COMO EL CONTRABANDO HACIA COLOMBIA QUE SÓLO SE REDUCIRÁ CUANDO SE INICIE LA LIMPIEZA EN LAS FANB.VIVIREMOS MOMENTOS DIFÍCILES CON LOS ALIMENTOS. CADA DÍA SERÁ MÁS DIFÍCIL ADQUIRIRLOS. ESTO OBLIGARÁ A LOS CLAP A REFORZAR URGENTE EL COMPONENTE PRODUCTIVO. EXISTE MUCHA LENTITUD EN ESTO. LA ACTITUD PATERNALISTA DEL ESTADO, PRODUCTO DEL CLIENTELISMO ELECTORERO, DEBE SER RADICALMENTE MODIFICADA.EN COLOMBIA PUEDE HABER UNA SORPRESA ELECTORAL SI LAS FUERZAS DE IZQUIERDA Y PROGRESISTAS VAN UNIDAS Y SON CAPACES DE CEDER TÁCTICAMENTE.ISRAEL Y EEUU PODRÍAN ENCENDER LA PRADERA E INICIAR UNA GUERRA MUNDIAL DE GRANDES PROPORCIONES.VENEZUELA SE CONVERTIRÁ EN UNA POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL: TODO DEPENDERÁ DE LO QUE PASE EN EL 2018EL ZULIA SERÁ MODELO DE GESTIÓN GUBERNAMENTALHABRÁ UNA GRAN DIVISIÓN EN LA OPOSICIÓN: UNT ENTRARÁ EN CONFLICTO CON PRIMERO JUSTICIA Y CONSIDERARÁ "NEGOCIAR" CON EL CHAVISMO PARA INCORPORARSE A UN GOBIERNO DE MAYOR AMPLITUD O NEGOCIAR PARA IR CON UN CANDIDATO "INDEPENDIENTE"EL ATAQUE FRONTAL EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN SERÁ LO QUE DETERMINE LA CONTINUIDAD DEL PROCESO: SINO SE PROFUNDIZA Y EXTIENDE A OTRAS ÁREAS RETROCEDEREMOS.MILITARES CORRUPTOS Y RELEGADOS, TRATARÁN DE APODERARSE DEL PODER DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, APROVECHANDO LA CR ISIS DEL PAÍS Y LAS DIVISIONES EN LA OPOSICIÓN Y EN EL CHAVISMO.NO TRIUNFARÁN, SERÁN DERROTADOS Y MUCHOS DE ELLOS PAGARÁN CON CÁRCEL Y, EN ALGUNOS CASOS, HASTA CON SU PROPIA VIDA.EL PODER POPULAR RECIBIRÁ APOYO DECIDIDO DE GOBERNADORES Y ALCALDES, NO SÓLO DEL GOBIERNO SINO DE LA OPOSICIÓN, SINO APROVECHAN ESTE MOMENTO LLEGARÁ LA DESESPERANZA E INCREDULIDAD.EL PENSAMIENTO DE MIRANDA Y SIMÓN RODRÍGUEZ, MÁS QUE EL DE BOLÍVAR Y DE EZEQUIEL ZAMORA, SERÁN RESCATADOS Y COMENZARÁN A ORIENTAR AL PROCESO.EL MARXISMO-MAOISMO-LENINISMO SERÁ POCO A POCO REEMPLAZADO POR TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS.HABRÁ ESTABILIDAD Y POCA ROTACIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS MINISTERIOS, LO QUE LE DARÁ ESTABILIDAD A LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.EL CARNÉ DE LA PATRIA SERÁ MODELO DE UN MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA NACIONAL. CON ALGUNOS ALTIBAJOS Y TROPIEZOS, SE CONVERTIRÁ EN UNA HERRAMIENTA NOVEDOSA PARA ENFRENTAR LA MISERIA Y LA POBREZA, ESPECIALMENTE, ENTRE LOS MÁS NECESITADOS.MADURO DEBE IR PENSANDO EN UN SUSTITUTO O SUSTITUTA, POR CUALQUIER EVENTUALIDAD. DELCY RODRIGUEZ PUDIERA SER UNA DE ELLAS.LA ASAMBLEANACIONAL CONSTITUYENTE APROBARÁ LEYES Y TOMARÁ MEDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO QUE IMPACTARÁN LA VIDA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA GOLPE DE ESTADO NI INTERVENCIÓN MILITAR EXTRANJERA.CHINA Y RUSIA, CONJUNTAMENTE CON EL MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS HARÁN FRENTE A LA DUPLA: ISRAEL-EUU Y LOS PONDRÁN EN SU SITIO, SI COREA DEL NORTE DECIDE COLABORAR, PUES HAY UNA RELACIÓN ENTRE ELLOS QUE NO LOGRO DESCIFRAR TODAVÍA.EUROPA ENTRARÁ EN UNA CR ISIS PROFUNDA Y REQUERIRÁ EL APOYO DE LA ONU Y DE PAISES ALIADOS.EL DEPORTE VENEZOLANO TENDRÁ UNA RECAIDA QUE SERÁ UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA CORREGIR ERRORES COMETIDOS Y REIMPULSARSE.EL FUTBOL SERÁ UNO DE LOS DEPORTES QUE SE DESTACARÁ ESTE AÑO.SE SENTIRÁ UNA RENOVACIÓN Y EMPUJE DE LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE ESTARÁ VINCULADA A UN MOVIMIENTO ESPIRITUAL DEL SER VENEZOLANO.ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE RETOMARÁ LA CONDUCCIÓN DE PDVSA, ANTES DE CERRAR SU CICLO DE VIDA POLÍTICAJOSÉ VICENTE RANGEL SE DESPEDIRÁ DE SU PROGRAMA DOMINICAL Y DE LA VIDA POLÍTICA ACTIVA.NOHELÍ POCATERRA U OTRA ÍNDIGENA, PROVENIENTE DE AMÉRICA LATINA, SERÁ CANDIDATA AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, PROMOVIDA POR LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS DE VENEZUELA Y DE AMÉRICA LATINA. [email protected] JÓVENES TOMARÁN, CADA DÍA MÁS, EL LIDERAZGO EN EL PLANO ECONÓMICO, POLÍTICO, DEPORTIVO, CIENTÍFICO Y SOCIAL DEL PAÍS.SE SENTIRÁ LA ENERGÍA DE SU FUERZA.OCURRIRÁ UN FENÓMENO NATURAL DE GRANDES PROPORCIONES, PROBABLEMENTE, A MITAD DE AÑO. HAY QUE ESTAR PREPARADOS PARA UN EVENTUAL TERREMOTO EN CARACAS O EN LA ZONA ANDINA.EL TURISMO TENDRÁ UN REPUNTE VERTIGINOSO, A PESAR DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE ESTAMOS.SE COMENZARÁ A SENTIR UN PROGRESO Y UN DESARROLLO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO A FINALES DE AÑO, GRACIAS A LA MAGISTRAL CONDUCCIÓN DEL MINISTRO WILMAR CASTRO SOTELDO.LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS – PÚBLICAS Y PRIVADAS –ENTRARÁN EN UNA CR ISIS INTERNA QUE OBLIGARÁ A UNA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES Y UNA ADECUACIÓN DE SUS PENSA DE ESTUDIOS, ENTRE OTRAS COSAS.COMENZARÁ UNA LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS FUERZAS ARMADAS BOLIVARIANAS, TAL COMO SE INICIÓ EN PDVSA, LO QUE TRAERÁ INCOMODIDADES Y LUCHAS DE PODER.EL CELAC Y OTROS ORGANISMOS CONSIDERARAN, NUEVAMENTE, EL SUCRE COMO MONEDA PARA LA INTEGRACIÓN Y DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS DEL PETRO, PODRÁN CONSIDERAR CONVERTIRLA EN CRIPTOMEDA LATINOAMERICANA.LA INFLACIÓN COMENZARÁ A CEDER A MEDIADOS DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2018. EL PETRO AYUDARÁ.LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE CONSIDERARÁ LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL PERÍODO PRESIDENCIAL, ASÍ COMO EL DE GOBERNADORES Y ALCALDES, PARA REDUCIR LA REALIZACIÓN DE TANTAS ELECCIONES.VENEVISIÓN PODRÍA SER VENDIDA, PERMUTADA O COMPARTIDA CON EL GOBIERNO.A NIVEL MUNDIAL APARECERÁN PRUEBAS CONTUNDENTES DE LA EXISTENCIA DE VIDA EN OTROS PLANETAS Y GALAXIAS. drones -del-estado-islamico-en-siria/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comEL SUMIMISTRO DE MEDICAMENTOS SERÁ UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE NO PODRÁ RESOLVER EL GOBIERNO Y SE AMERITARÁ ACEPTAR AYUDA INTERNACIONAL SO PENA DE GRAVES CONSECUENCIAS.EMPRESAS ENSAMBLADORAS Y DE PARTES AUTOMOTORAS, CAUCHOS Y DEMÁS INSUMOS PARA EL TRANSPORTE, VENDRÁN O REGRESARÁN AL PAÍS.EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PAÍS MEJORARÁ SUSTANCIALMENTE SINO SE PRESENTAN SEQUÍAS. [email protected] JÓVENES QUE HAN SALIDO AL EXTERIOR PRODUCTO DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS COMENZARÁN A REGRESAR A FINALES DEL 2018EL MAYOR LOGRO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA SERÁ DEVOLVERLE LA DIGNIDAD Y LA FELICIDAD A NUESTRO PUEBLO Y ESTE AÑO SERÁ CRUCIAL.Suficiente para ponernos a pensar y, sobre todo para ponernos a trabajar, para que no ocurran ciertas cosas y para que pasen otras.Con que ocurra un 50 % de lo que aquí me he arriesgado a colocar, me haría sentir satisfecho porque sería una buena señal que estoy en conexión con la fuente dadora de vida, de creación universal y del sentido trascendente de la espiritualidad que se manifiesta cuando estamos en contacto con la naturaleza y con esa fuerza misteriosa que llamamos Dios.Aprovecho para recordarles, lo que ya hemos dicho al comienzo:"EL 2018 SERÁ LO QUE NOSOTROS QUERAMOS QUE SEA Y PASARÁ LO QUE NOSOTROS QUERAMOS QUE OCURRA – como seres espirituales superiores y como colectivo integral e integrado, no como individualidades – AUNQUE NO [email protected] COINCIDAMOS, SOBRE LO MISMO, EN FORMA INDIVIDUAL:EL FUTURO SERÁ, COMO EN LA FÍSICA, LA RESULTANTE DE LAS FUERZAS: FÍSICAS, MENTALES Y ESPIRITUALES.Si la resultante es negativa, así será. Si es positiva, no lo duden, así será. Si se equilibran las fuerzas: No pasará ni una cosa ni otra.SOMOS LOS VERDADEROS CONSTRUCTORES DE NUESTRO DESTINO. drones ' style='color:#ffffff'>www.entornointeligente.comATRAEMOS A NUESTRAS VIDAS, AL PAÍS Y AL MUNDO, LO QUE CON ÍNTIMA Y PROFUNDA CONVICCIÓN Y SENTIMIENTO: PENSAMOS, DESEAMOS Y HACEMOS".FINALMENTE: ¡FELIZ AÑO 2018!Feliz, venturoso y productivo año para [email protected] mis compañ [email protected] de Aporrea, para quienes la dirigen y trabajan tesoneramente para mantener este medio de comunicación social y, en especial, a quienes se han atrevido y me han hecho el honor de leer mis modestos aportes y, sobre todo, a quienes se han tomado la molestia de escribirnos y hacernos sus aportes, observaciones, comentarios y críticas, aún [email protected] que se limitan a insultarnos y ofendernos. [email protected] entendemos. Da rabia que ocurran cosas en este país y en este planeta que no deberían ocurrir. Dios los acompañe y los bendiga a [email protected] ustedes. Ofrezco mis disculpas por mis errores, fallas, desaciertos, equívocos e insuficiencias. Trataré de mejorar en el 2018.Les deseo lo mejor al lado de sus familiares y [email protected] ¡Venceremos! Dios mediante

