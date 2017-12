© Naman Wakil

De nuevo el presidente Nicolás Maduro anuncia para los primeros días del mes de enero medidas sociales, para la protección del pueblo Venezolanos…Sabemos de su buena fe, pero le digo algo señor presidente, que no sean medidas de pañitos de agua tibia, que sean en verdad medidas contundentes que en si solvente o mejore la grave problemática por la cuales atraviesa la mayoría del soberano.. Usted aumenta el salario y estos degenerados con su vil guerra económica elevan desproporcionalmente los precios de los productos en general.. Ya nadie se acuerda de aquella referida lista de precios acordados de algunos artículos que salieron publicados hace semanas atrás..A dicha listas nadie pero nadie le paro bolas y lo que hubo y hay es incremento a diario exagerado de los precios de estos artículos..Estos malnacidos bachaqueros y comerciantes siguen campante, haciendo de la suya y aunque los organismos competentes han tomado algunas medidas estas no le han hecho mella, porque les caen un día y al otro día continúan con sus fechorías..La mayoría del pueblo Venezolano se ve impotente ante esta situación que ya es alarmante, por allí se han dados en algunos sitios conatos de saqueo y no quiero ser profeta del desastre, pero urgentemente hay que accionar para evitar situaciones que podriamos lamentar..Y no digo mas…

