Lo prometido es deuda, y hoy a pocas horas de que finalice el año 2017, pude retomar esta reflexión pendiente para nuestros lectores, darles las gracias por su correos y por su atención a nuestros escritos durante éste año y que el venidero año sea mejor para todos y en todo aspecto.https://www.aporrea.org/actualidad/a256224.htmlNo se puede aplastar una piedra con un huevo, y es por eso que Chávez creó el Plan de la Patria y las 9 Leyes del Poder Popular, para que cuando el pueblo esté listo o algún día se decida a EMPODERARSE y deje de empoderar a los demás.Nunca nuestros ojos verán a un alcalde, gobernador, ministro, ni militar de alto rango formar parte de un consejo comunal? …Y de una comuna menos!Parafraseando al Che "hay muchos que llevan la revolución en la boca solo para vivir de ella"…Los autoproclamados pseudolideres de izquierda, de discursos políticos y de arengas revolucionarias, no se bajaran de las mieles del poder por la sencilla razón de que se niegan a morir para que nazca el Poder Popular, la Comuna Socialista y con ello la transferencia de competencias (El Decreto Nº 1.389 mediante el cual se dicta el "Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular, de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y Otras Atribuciones", publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.540 de fecha 13 de Noviembre de 2014).El PODER nadie lo otorga, hay que tomarlo… y el soberano PUEBLO venezolano a 18 años de revolución todavía cree, pretende e insiste en que el poder constituido lo va a entregar en bandeja de plata?Ni el Gobierno (constituido en sillas burocráticas) ni la FANB (constituidas y en puestos claves) entregaran ni un tantico así del mismo poder representativo y cuarto republicano que les permite manejar las riquezas de la nación.Escribió Karl Marx por allá 1871 "que la maquinaria burocrático-militar, no hay que pasarla de mano en mano, sino "demolerla" y los describe como: "los lobos, los cerdos y los viles perros de vieja sociedad" https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m12-4-71.htmCuanta vigencia la de éstos visionarios que nos antecedieron siglos atrás, y para resumirlo en una frase: "El poder soberano no puede ser otro que el poder ilimitado de decisión sobre la vida", solamente cuando el pueblo decida dejar de comprender y por fin ENTIENDA que es el único depositario del poder constituyente originario (art. 347 CRBV); los lobos, cerdos y viles perros de la vieja sociedad no podrán marearnos más de la boca para afuera, para hacerse del poder y robarnos lo que nos pertenece.FELIZ AÑO 2018! ALLÁ VAMOS.

