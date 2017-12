© Naman Wakil

Apoyo la intención del gobierno de emitir una moneda respaldada en petróleo, como respuesta a la hegemonía del dólar y la crisis que nos han impuesto sus operadores, pero además que se adopte la nueva tecnología de bloques criptográficos es adecuado ya que permite precisamente que las transacciones sea directas y así es muy difícil para las instituciones y gobiernos enemigos de Venezuela bloquearla.Sin embargo tengo algunas dudas y observaciones preocupantes con el aspecto técnico del petro y la nueva política relacionada a la minería.Minería en Venezuela No es ilegal, pero si lo es el uso exagerado de energía para actividades que van mas allá de lo que se supone debes hacer como persona natural o jurídica, ya que la energía en Venezuela está subsidiada, por lo tanto estoy de acuerdo en que se abogue por su uso racional, no puedo yo ahora aumentar mi consumo 40 veces porque estoy minando, y en esto es que se han fundamentado los arrestos y retenciones de equipos que ha realizado el sebin. En caso de ser sólo por eso pudiera suponerse que cualquier residente de Venezuela pudo haber operado abiertamente una granja de minería digital en caso de que esta estuviese alimentada por fuentes alternativas como la energía solar o eólica. Pero esas suposiciones se quedan en el camino ya que se ha penalizado también la importación y comercialización de equipos de minería, así como la operación de casas de cambio que ofrecían intercambio directo entre bitcoins y bolívares, eso ahorita se hace de forma clandestina por las redes sociales El artículo del MPPRRIJP señala textualmente "Continúan detenciones por venta ilegal de criptodivisa Bitcoin" http://www.mpprijp.gob.ve/index.php/2017/02/01/continuan-detenciones-por-venta-ilegal-de-criptodivisa-bitcoin/Creo conveniente tener una posición clara, definida, (publicada en gaceta oficial además) y decir como estado que es lo que está penalizado y porqué, ya que así como el desconocimiento de la ley no la priva de su cumplimiento, la ausencia de ley si nos da el derecho de no cumplirla.Peor entonces que ahora se promueva oficialmente la actividad de la minería de bitcoin y otras monedas, ¿En qué habíamos quedado? ¿la puedo minar pero me meterán preso si la vendo? ¿Ya que es legal minarla puedo exigir pagos solo en BTC? ¿cuales puedo minar?Es absurdo hablar de democratizarla tanto por el costo y la asignacion de energía para ello:- Un solo equipo de minería para bitcoin cuesta 2850$ sin incluir el traslado e impuestos de aduana, lo que significa entre 6 o 60 años de sueldo mínimo (dependiendo si lo calculamos a la tasa oficial o la del mercado negro).- Carlos Vargas dijo que se asignará una cuota de energía dedicada a la minería, ¿es que ahora aumentó la capacidad de generación para justificar eso? ¿Esa nueva cuota se va a repartir democráticamente entre todos los venezolanos o según la capacidad de invertir en equipos de minería que tenga cada quien?Como siempre sale ganando principalmente el más fuerte y modestamente algunos jóvenes afortunados que pudieran salir beneficiados con la iniciativa del estado en esa materia, pero creanme que no serán todos.Con la aparición del bitcoin estuvo disponible también el código fuente, lo que dio pie a otras criptomonedas, las primeras una copia al carbón de prácticamente el 100% del código, pero al poco tiempo aparecieron nuevas monedas con cambios importantes en la tecnología, hay algunas que están diseñadas para "democratizar" la minería, supuestamente impiden que eso se haga con equipos muy costosos, en su lugar hay que utilizar tarjetas de video, que en Venezuela una sola cuesta 50 sueldos mínimos y lo ideal es tener unas 6 además o un procesador de mucha capacidad o incluso espacio en disco duro, pero no cualquiera tiene 6 millones de bolívares para invertir en un disco adicional.La minería digital no es democrática en el mundo, pero en Venezuela menos lo será por un buen tiempo, además es una actividad que dependiendo del algoritmo utilizado consume mucha energía.Petro Ya sabemos que será una criptomoneda, pero los que conocemos un poco de esa tecnología tenemos muchas dudas porque no se han especificado ciertos detalles técnicos.Espero que salga algún funcionario diciendo que el petro no será minable, ya que está respaldada con nuestro petróleo, lo digo por conocimientos elementales de economía, sería absurdo que cualquier persona en el mundo que por conectar sendos equipos a internet tenga la capacidad de asignarse de la nada varios barriles de petróleo en su nombre, eso equivaldría a falsificar dinero.Es como que yo tenga disponible un terreno de 10 hectáreas, anuncio que voy a emitir unos tickets a un precio determinado, son canjeables yel portador tiene el derecho de exigirme a cambio una hectárea de terreno por cada ticket cuando el quiera y es por eso que me los van a aceptar por mercancia, comida, etc.Pero en vez de emitir 10 tickets yo lo que hago es que emito 4 y dejo que varias personas con una buena computadora sirvan de contadores pero a cambio tienen la capacidad de escribir sus propios tickets que yo debo reconocerlos como válidos también, entonces como yo no tuve tiempo ni capacidad de escribir más tickets a la final lo que realmente intercambié fueron 4 hectáreas a su valor y tuve que regalar 6.El bitcoin se ganó su puesto en la historia como moneda pionera en criptomonedas y todo el crédito va para su(s) creador(es) que siguen en el anonimato bajo el seudónimo de satoshi nakamoto, pero precisamente el surgimiento de nuevas monedas con mejoras importantes en su código y funcionamiento hacen del bitcoin el menos indicado a ser copiado, las transacciones son lentas, consume mucha energía, requiere de equipos costosos para soportar la red y además en teoría las nuevas supercomputadoras cuánticas que ya vienen en camino pueden ser utilizadas para hackear las claves privadas.Creo que hay que pensarlo bien, hablar con claridad, informar a tiempo y tomar en cuenta diversos factores.Algunas de las ventajas que ofrecen otras monedas son: - Mayor rapidez en las transacciones.- Algoritmos resistentes a la computación cuántica. - Capacidad de programar contratos inteligentes. - Minado con mucha menos energía, o mejor aún… - Prescindir de la necesidad de la actividad de minería para sustentar la red.Hay varias criptomonedas que no son "minables", el que las emitió simplemente escribió a su nombre todas al principio, ya es imposible crear nuevas unidades, las canjeó por otra cosa como BTC o dólares, y aún así son aceptadas en el mercado y funcionan.Algunas ofrecen anonimato en la cadena de bloques, no se que tan conveniente sea para el petro.Solo tengo algunos conocimientos de criptomonedas, no soy un "experto".Política Esto cambia varias reglas del juego que es necesario tener en cuenta¿El hecho de que cualquier empresa pueda canjear petros por petróleo en Venezuela significa que vamos a violar las cuotas de la Opep? o lo que yo espero ¿entrarían en lista de espera?EEUU no puede apagar internet para bloquear el petro pero si puede invadirnos para mantener la prominencia del dólar, esto ya pasó en Libia y muchos otros países y se planteó el mismo escenario cuando se anunció aceptar el yuan.La pregunta es ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestra capacidad de defensa?Algunas fuentes https://www.xataka.com/criptomonedas/el-bitcoin-ya-consume-mas-energia-que-mas-de-130-paises-del-mundo https://www.aporrea.org/economia/n318989.html https://www.aporrea.org/economia/n319015.htmlhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=891&v=W0SuxkXPorY - a los 14:50 Jorge Rodríguez habla de minar - 29:48 JR habla de autorizar mineros, pero no especifica si es del petro o de otras monedas - 33:47 totalmente de acuerdo cuando JR dice que es materialmente imposible que los centros financieros del mundo puedan intervenir en contra de esta iniciativa.( de acuerdo en términos operativos y económicos pero no en lo militar). - 35:00 JR habla de grandes granjashttps://www.youtube.com/watch?v=h5W-VzKQU5s - a los 6:35 Carlos Vargas dice que los detalles para la obtención de la moneda ya los dara el gobierno nacional.- 31:33 CV habla de legalizacion de la mineria digital - 31:38 el conductor le pregunta por la minería del petro y no vi una respuesta concretahttps://www.youtube.com/watch?v=7TO1MyrDkz4 En este video entrevistan a una persona que no esta vinculada de forma oficial al proyecto, pero vale la pena escucharlo, a los 3:38 dice que si se realizará la minería pero supone que debe concentrarse en Venezuela https://www.coincrispy.com/2017/11/10/computadoras-cuanticas-claves-privadas/https://es.wikipedia.org/wiki/Ethereumhttps://es.wikipedia.org/wiki/Burstcoinhttps://es.wikipedia.org/wiki/IOTA_(protocolo )

