© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

En vísperas del año nuevo, quiero culminar el complejo año 2017 con la evaluación electoral post elecciones municipales del 10 de diciembre con el estado Bolívar. Con ello habré cumplido con la cuarta parte de las entidades federales de la geografía nacional y esperando que en los primeros días del mes de enero de 2018 culminar con el restante 75%, todo ello de cara a las presidenciales del año que viene que está a pocas horas de estar con nosotros.El estado Bolívar cuenta con un padrón electoral de 973.381 electores y electoras. En las elecciones regionales donde se eligió al M/G (r ) de la Guardia Nacional Bolivariana, Justo Noguera Pietri del PSUV/GPP como gobernador de dicha entidad federal el pasado 15 de octubre, la abstención se ubicó en 41,99%.En estas elecciones municipales, dejaron de votar 690.758 electores y electoras, lo que se tradujo en una abstención de 70,96%, sin duda y autocríticamente debemos reconocerla, una de las más altas del país.No obstante, en el caso del estado Bolívar se observó un cierto vuelco en los resultados electorales, el cual no fue tan sorpresivo.En los comicios regionales del 15-O, el chavismo obtuvo el triunfo en cinco municipios de los once que conforman la geografía guayanesa (Caroní, Piar, Sucre, Padre Pedro Chien y Cedeño), en cambio la derecha obtuvo el triunfo en seis (Heres, Angostura, Roscio, Sifontes, El Callao y Gran Sabana).Es importante destacar que el chavismo le arrebató en ese entonces la hegemonía a la oposición en el municipio Piar, el tercero en importancia del estado y regentado hasta el 10 de diciembre por un alcalde de la derecha, específicamente de Voluntad Popular.En cambio la oposición le arrebató al chavismo la hegemonía de cuatro municipios: Heres, el cual es el segundo en importancia del estado, Angostura, Roscio y Gran Sabana, todos cuyos alcaldes pertenecían al PSUV/GPP.Previa a la realización de los comicios municipales del pasado 10 de diciembre, la correlación de fuerzas en Bolívar era que ocho municipios de dicho estado estaban regidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y tres por la oposición, a saber: el municipio Piar, por Voluntad Popular, Sifontes y el municipio Callao por el Movimiento Progresista de Venezuela , que hacían vida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).En el caso de Bolívar, se cumplió nuestro pronóstico de que el PSUV en la votación individual que obtuvo cada partido político sin tomar en cuenta y sumar las alianzas, fue el partido más votado en diez de los once municipios guayaneses, tendencia que se registró en los comicios municipales del pasado 10 de diciembre, al obtener el PSUV el triunfo en diez de las once alcaldías en disputa, solamente dejándole a la oposición la alcaldía del municipio Gran Sabana, con Emilio González y el IPP.Es decir, el chavismo recuperó territorio en el estado Bolívar, y fundamentalmente en las zonas mineras y fronterizas donde se puede realizar un importante trabajo político que redunde en reforzar la seguridad de la Nación en ámbitos económicos, sociales y políticos, y sobre todo en la salvaguarda del denominado Arco Minero del Orinoco y el sustento de la criptomoneda Petro en incipiente creación.Asimismo se aseguró, o por lo menos en teoría, el control territorial del municipio con la presa Guri que es la tercera más grande del mundo y la que surte el 70% de la energía eléctrica del país.No obstante, el triunfo de la oposición en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil y estar ubicado en zonas mineras, pudiera plantear conflictos en lo atinente a la seguridad de la nación por la ubicación en frontera con Brasil, además de la cercanía de los intereses de empresas canadienses y del yacimiento Las Cristinas, la segunda reserva aurífera más grande del mundo, además de que en esas zonas, la oposición tiende a explotar los temas del sector eléctrico y laboral, además de los casos de corrupción en las empresas básicas de Guayana, que es un tema muy sensible allí.No obstante, el estado Bolívar superó con creces la tarea en las pasadas elecciones municipales, y vaya desde aquí nuestras felicitaciones por ello.Vaya desde aquí nuestros más deseos de un feliz y venturoso año 2018 lleno de dicha, prosperidad, salud y felicidad en compañía de sus seres queridos.¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!¡Independencia y Patria Socialista!¡Viviremos y Venceremos!¡Hasta la Victoria Siempre!

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

248 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi