Estás asesinando a la Revolución que el Comandante Chávez nos confió, te has rodeado de tu círculo íntimo, y crees que puedes hacer con este país y con nuestro legado lo que te venga en gana. En una mezcla de prepotencia, ignorancia, incapacidad, cinismo y mucha irresponsabilidad, han llevado a nuestro Pueblo a una situación inimaginable de sufrimiento y humillación. Un retroceso tremendo. El Comandante Chávez no nos pidió que apoyáramos lo que está pasando, jamás lo hubiese hecho. El Comandante habló de la Patria, de su futuro luminoso, no de ésto que está sucediendo. El chantaje y manipulación del que tanto usas tiene que llegar a su fín, has abusado de su nombre y su imagen, tratas de parecerte a él, no puedes.Si nuestro Comandante estuviese entre nosotros, y bajara del Cuartel de la Montaña, hiciese cola para la comida, o estuviese en las calles de Caracas, viera a los niños en los basureros, ¿qué haría?, ¿con qué cara le responderías? Tienes que rendir cuenta de este desastre.Hace ya miles de años un hombre pequeño y lleno de ambiciones pasó a cuchillo a miles de niños para mantenerse en el poder, por el temor, el miedo al futuro luminoso que vendría con el niño redentor, fue capaz de cometer un crimen horrendo, degollar el futuro para lograr su propósito.Hoy día la Revolución Bolivariana, esa criatura, niña aún, es sacrificada en aras del poder, de mantener los privilegios, la prepotencia y la ceguera de Herodes.Triste espectáculo el que se observa en nuestra querida Patria. Una profunda desesperanza y falta de fe en el futuro se ha instalado en el corazón de nuestro Pueblo, el Pueblo de Chávez, el de Bolívar, ese que cruzó Los Andes, ese del 13 de abril, de la derrota del Sabotaje Petrolero, ahora en las calles exigiendo un pernil, una caja de cartón con algunos productos extranjeros de supervivencia, acorralado con un carnet para obtener una dádiva, algo.Ese pueblo victorioso, ahora convertido en un pueblo de bachaqueros, de sálvense quién pueda, desmoralizado.Ese Pueblo que sigue votando por Chávez, por lo que le indique la Revolución, un esfuerzo más, una batalla mas, otro sacrificio, por Chávez, por su legado por su memoria.Un Pueblo paciente que no merece vivir lo que está viviendo. ¡La economía es un caos! ¿Hasta cuándo tanta improvisación? ¿Quién se beneficia de todo ésto? ¿Quiénes se han hecho millonarios a tu sombra? ¿Te los nombro? Ya basta de echarle la culpa a otros, primero la guerra económica, luego las sanciones, ahora resulta culpa de PDVSA.La empresa y los miles y miles de trabajadores, hombres y mujer es honestos, patriotas, la empresa creada por Chávez, la nueva PDVSA, la de Chávez, la que mantuvo siempre a esta Revolución a flote, la que sostuvo la batalla contra la pobreza y la exclusión, la que rescató la soberanía y el petróleo, la que Chávez felicitaba y defendía, la que cumplía con eficiencia todas las tareas, de todo tipo, de nuestra Revolución, ahora, resulta que tú dices que es corrupta, ahora es enemiga, ahora resulta que es la responsable de todo lo que está pasando, de todo este desastre, en un escándalo tras otro.Me pregunto, ¿cuándo vas a sumir tu responsabilidad? ¿Cuándo vas a decir, ?me equivoqué?, ?me retiro?, o al menos un ?voy a rectificar? ?, ¿es que este Pueblo no merece un poco de honestidad? No, parece que tu círculo íntimo y tú están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder.En términos económicos, con una inflación nunca vista en nuestra historia, la inflación sí existe, ¿sabes?, manda a alguien a hacer mercado y que te cuente, pregunta a los que viven de su salario, la devaluación a niveles de colapso, un diferencial cambiario que te has empeñado en mantener y que ha hecho millonarios a tu entorno y tus amigos, a la oligarquía de siempre, la que te aplaude, la que manejan tus medios de comunicación, tus empresas amigas, ?los apoyos?.Un salario de vergüenza que no alcanza para nada, sin ahorros, los hijos de la Revolución, los que crecieron con Chávez, los que creyeron o nó en él, no importa, los jóvenes, el futuro, salen por miles del país, los más afortunados, los profesionales, a empezar de nuevo, ahora como migrantes, los más de ellos que salen del país, dejan las familias y todo para ser humillados, explotados, prostituídos, sólo porque no ven posibilidades en nuestra patria, porque los matan, porque no tienen trabajo, porque no les alcanza.Nuestra población llevada al límite para conseguir alimentos o medicinas. Haciendo maromas, reduciendo todo, limitados, desaprendiendo lo que aprendieron con la Revolución: comer proteínas, alimentos de calidad.Los enfermos crónicos, condenados a seguir con sus padecimientos o a fallecer porque no hay manera de tener acceso constante a los medicamentos, al sistema de salud colapsado.No me vayan a decir que son cuentos de los escuálidos. No, sé dé casos cercanos. Al final se nos ha impuesto un paquetazo, como los del FMI, pero sin ningún compromiso macroeconómico.El país sufre los efectos de la acción despiadada de los agentes del capitalismo, con apoyo de un gobierno que ya ni siquiera se declara socialista.¿Que dirá el asesor económico, artífice y promotor de estas ideas tan descabelladas? ¿Quién dijo que tenemos que calarnos los errores o experimentos de ?asesores? que vienen a ensayar con nuestro Pueblo, con nuestro país? ¿Es que acaso no había suficiente pensamiento económico entre nosotros, conocedores de la realidad de un país sujeto a los problemas estructurales del rentismo petrolero? Los hay, por montones, pero todos fueron puestos de lado.El sector productivo nacional está por el piso, ¿tienes acaso noción de lo que significa para cualquier país la caída de su Producto Interno Bruto, durante mas de tres años consecutivos a niveles mucho más bajos que los sufridos cuando el sabotaje petrolero? ¿se resuelve ésto por sí solo, o por no publicar las cifras? Es la destrucción de un aparato productivo nacional que no se caracteriza precisamente por su fortaleza, modernidad, ni despliegue.Nuestras empresas socialistas o Estatales, paralizadas, dispersas, en venta. Pasarán años para recuperar las capacidades productivas internas, aunque sea para satisfacer nuestra demanda interna, de alimentos, bienes y servicios.Mientras el dólar sea la mercancía más barata del país, ¿quién va a trabajar para producir nada si no se puede competir con las importaciones con dólares baratos o con la obtención de un dólar a 10 bolívares, cuando en el paralelo cuesta más de 100.000? El sector petrolero, está en una profunda crisis.Luego del llamado ?sacudón?, montada para desplazarnos de la dirección de PDVSA y del sector que el Comandante nos había confiado y que así lo ratificó en dos oportunidades durante la campaña de 2012, la empresa colapsó.Siempre se dijo y así lo sabía muy bien nuestro Comandante, que PDVSA era cosa seria, no era para estar improvisando, no era una institución cualquiera, era el soporte fundamental de nuestra economía.No les importó, ?sacudieron? a la empresa, los intereses personales y de los círculos de poder estaban por encima de los intereses del país.No solo han desmantelado los cuadros que venían operando la industria desde la derrota del sabotaje petrolero, acusándolos de ?ramiristas?, sino que ahora tienen dividida y desmoralizada nuestra empresa, bandera de la Revolución, a nuestra querida Nueva PDVSA, la de Chávez.Ahora los cargos de dirección se dividen entre los grupos políticos que rodean al Presidente y cada uno tiene su cuota de poder, utilizando a la empresa para sus intereses particulares y grupales.No existe la capacidad ni técnica, ni política. No existe el conocimiento de cómo conducir un sector tan complejo. En la OPEP estiman la continuación de una caída abrupta de la producción de petróleo. En las áreas operacionales, toda la autoridad está diezmada, hemos perdido un millón doscientos mil barriles días de producción de petróleo, hemos perdido nuestra capacidad de refinación y no podemos ni siquiera abastecer el mercado interno de combustibles.Todo eso ha sucedido después del ?sacudón? de 2014. Ahora, como no saben qué hacer, la acusan de corrupta, la están preparando para privatizarla y entregarla al capital transnacional. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comNo se le ha prestado suficiente atención a la sentencia del TSJ que causó re vuelo cuando se alegaba que era inconstitucional por asumir competencias de la Asamblea General.Esa parte de la sentencia fue inmediatamente enmendada por las autoridades. Pero, ¿Qué pasó con la otra parte de la sentencia? Quedó firme y a partir de allí, los contratos de interés público, como los del sector petrolero o minero, por primera vez en la historia de nuestro país, pasan directamente al TSJ para su aprobación.¿Cómo es posible esto? ¡Es inconstitucional!, estos contratos deben ser objeto de debate público, de conocimiento y debate de todos sus detalles.Ni siquiera durante la Apertura Petrolera se actuó de esa manera, por lo menos algunos diputados de izquierda salvaron el voto y recurrieron a la extinta Corte Suprema de Justicia.Ahora, ¿a dónde se recurre? ¿Quién conoce los términos de la empresa mixta ?Petrosur?, aprobada a través de este mecanismo? ¿Alguien conoce el contrato?, esta empresa ya fue aprobada al capital transnacional y nadie conoce los contratos.Se están entregando nuestros recursos naturales de espaldas al pueblo. ¿No es ésto una traición al Comandante Chávez? ¿Qué es entonces?, ¿socialismo, Revolución? ¿Quién se ha favorecido de este negocio? Igual pasó con el ?Arco Minero?, se entregaron nuestras reservas de oro a la ?Golden Reserve?, la misma empresa transnacional que el Comandante Chávez nacionalizó y expulsó del país por defraudar al Estado Venezolano.No solo la volvieron a traer, sino que acordaron pagarle lo que la empresa pidió como indemnización por el acto de soberanía del Comandante Chávez, más de 750 millones de dólares.Entregaron otras áreas a empresas extranjeras que están cometiendo un desastre ambiental en áreas que el Comandante Chávez había ordenado proteger de la minería a cielo abierto.Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es el traidor aquí? ¿Qué grupos venezolanos se enriquecieron con esta operación en la Bolsa de Valores de Toronto? ¿Y la corrupción Sr.Fiscal? La situación social se ha deteriorado aceleradamente, como consecuencia de la situación económica.El orgullo de nuestra revolución fue siempre haber sacado a nuestro pueblo de la exclusión, la pobreza, mejorando todos nuestros índices sociales al punto de alcanzar las metas del milenio de las Naciones Unidas.Hoy día, la situación se ha deteriorado rápidamente, en términos de aumento de la pobreza y la pobreza crítica, tal como lo indica la CEPAL, en términos de no poder garantizar la alimentación del pueblo, tal como lo indica la FAO.La mortalidad infantil aumentó y despiden a la Ministra por publicar las cifras. ¿Hasta cuándo se puede ocultar la realidad? Al momento de escribir estas líneas, recibo llamadas de amigos y compañeros que me advierten que el Sebin está frente a mi casa, mi única casa, la de siempre, la que adquirimos mi esposa y yo producto de nuestro trabajo profesional, antes de ser Ministro, la casa de mis hijos, lo único que tengo.Cuatro camionetas del Sebin, seis motos , intentan entrar, los vecinos no se prestan para el procedimiento, absolutamente ilegal e inconstitucional, contrario al ?derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico? articulo 47 de nuestra Constitución.Rondan la casa de mi suegra. Tratan de intimidarme, no lo lograrán Es el abuso del poder, es la violación del Estado de Derecho. El Fiscal arremete en mi contra, mandado por el Presidente. Me atropellan, ¿por qué? Por expresar estas críticas, por fijar esta posición, por mi lealtad al Comandante Chávez, a su legado.No voy a guardar silencio. Durante la Cuarta Republica éramos niños y fuimos allanados por la Digepol, así mismo, un operativo policial para ?tomar? la casa de un militante de izquierda y su familia.Escapamos, vivimos en Petare, pasamos vicisitudes durante diez años de guerra. No le tengo miedo a la represión. Siempre he asumido la responsabilidad por mis ideas políticas, mis actos, mis lealtades. Pregunto a mis camaradas y compañeros de tantos años de lucha junto al Comandante Chávez, pregunto a Diosdado, Adán, José Vicente, Elías, Carrizales, Carneiro, Castro Soteldo, Aristóbulo, Héctor, a mi General en Jefe Pérez Arcay, al General en Jefe Padrino López, al Comandante del Ejército Churio, entre otros.Pregunto a los militantes del PSUV, de las Misiones, de la revolución: ¿y entonces? ¿van a permitir este linchamiento moral y político en contra mía? ¿Es que nadie va a decir nada a favor de Chávez, a favor del pueblo? ¿Es que esta revolución se va a desfigurar para transformarse en ésto? ¿Y el Comandante Chávez donde queda, su legado, su obra, su Pueblo? Hoy soy yo, mañana serán ustedes o cualquiera que salga del chantaje.Hoy declaraba el Fiscal ¿Poeta? ¿Verdugo? Hablaba de otro ?hallazgo? de un hecho de corrupción, otro escándalo, esta vez menciona a la Oficina del Ministerio de Petróleo en Viena, (sede de la OPEP) que es la oficina de revisión de precios del Petróleo , en el mercado internacional.Se anuncia un ?desfalco de 4 mil ochocientos millones de dólares? y culpables, así ya juzgados en la televisión y en los tuiters: el Dr, Bernard Mommer y yo como Ministro durante la creación de esta oficina.Acá nuevamente se insiste en violar la Constitución, ahora su artículo 57, ?violación del derecho al honor, reputación e imagen?, además de la violación de un principio fundamental: la presunción de inocencia, se tiene que demostrar la culpabilidad, no al contrario.Hay una fijación conmigo, desde Freddy Guevara, pasando por el Fiscal hasta el Presidente. ¿Qué les pasa? ¿pactaron? ¿a qué temen? Están preparando las condiciones para una agresión en mi contra.El Fiscal me ?invita? a Venezuela a responder por sus alegatos absurdos. No hay condiciones en nuestro país, lamentablemente se viola permanentemente la Constitución y el Estado de Derecho.Hay gerentes de PDVSA y funcionarios del Ministerio de Petróleo que llevan tres años presos y todavía no saben de qué se les acusa, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez son tratados como unos delincuentes.Ya fueron juzgados y condenados en público, su imagen destrozada en videos. Han librado una orden de captura contra el Dr. Bernard Mommer y su esposa, además de otra funcionaria hija de un ex magistrado del TSJ. El Dr. Mommer, no solo es un especialista en el área petrolera, académico de universidades nacionales e internacionales, del Instituto de Energía de Oxford, escritor de innumerables y fundamentales textos, entre ellos los famosos tres tomos de Ruptura, La Cuestión Petrolera y otros tantos, asesor de Ali Rodríguez, Viceministro de hidrocarburos del Comandante Chávez, conmigo en el Ministerio de Petróleo , cuando diseñamos y desplegamos la política de Plena Soberanía Petrolera, rescatando el petróleo para el Pueblo, Gobernador de Venezuela ante la OPEP.Increíble, una persecución política donde claramente se deslindan los campos, los intereses en pugna. Para información del país, del Presidente y del Fiscal, durante la nefasta apertura petrolera, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de entonces, cedió la potestad de establecer los precios de venta del petróleo.Por ello, tal como lo denunciamos en su momento, la Vieja PDVSA, hacía descuentos de hasta el 40% del precio del petróleo que enviaba, en su gran mayoría a los EEUU.Cuando derrotamos el Sabotaje Petrolero y retomamos el control de la Política Petrolera, yo como Ministro y en resguardo de los intereses del país, instruí para que nuestros precios se establecieran tipo ?fórmula?, con indicadores internacionales, transparentes, verificables, publicados en la Gaceta Nacional, para que nunca más se dieran descuentos.Se establecía así, un precio debajo del cual éste no podría venderse. La venta tenía que ser por encima de este valor, además, las ventas de petróleo, solo las hace la Vicepresidencia encargada de Comercio y Suministro en PDVSA.La Oficina del Ministerio en Viena, lo que hace es Fiscalizar a qué precio, PDVSA vendió el petróleo. Esta oficina no hace ninguna venta de petróleo. No vende ni un barril. Entonces, mal puede incurrir en un desfalco a la Nación. Son temas que, de haber estudiado un poquito, se hubiesen dado cuenta que están mintiendo descaradamente y haciendo un tremendo daño al país, solo para buscar actos sensacionalistas, ?Dakazos? para distraer la atención a los problemas que padece el pueblo, los reclamos de la calle y que el Presidente no tiene capacidad de resolver.Yo conocí a Tarek Willian Saab, militábamos juntos en Ruptura. En Mérida le llamábamos ?Kabul?. Luego él siguió con Douglas Bravo en ?Tercer Camino?, nosotros nos separamos, ya no creíamos en Douglas.Conocí a Kabul como soñador y defensor de los derechos humanos, poeta. Hasta que nos encontramos con Chávez. Lo apoyamos honestamente cuando era Gobernador en Anzoátegui, hicimos muchas obras juntos. Los que en aquel momento convencieron al Comandante Chávez para que no fueras candidato a la Gobernación, los que te hicieron la campaña en contra, hoy te han convencido a que arremetas contra mí, mi nombre, mi honor, mi reputación.Todavía recuerdo con indignación cuando el fascismo te llevaba preso durante el golpe de Estado, tu, a viva voz, denunciabas que se violaban tus derechos.¿Y ahora? ¿Dónde está Kabul? Cuando este artículo se publique será Año Nuevo, el último día de este año difícil, de problemas, de violencia de desesperanza, de tristeza.El 2018 será un año decisivo, crucial para nuestra Revolución, nuestro Pueblo, nuestra Patria. Desde lo más profundo de mi corazón, reitero que creo en el Pueblo, su sabiduría, creo en el Chavismo como creo en la honestidad del hombre y la mujer de nuestra patria, del humilde, del trabajador, del guerrillero, del campesino, del estudiante, del joven, del soldado.Somos los hijos de Chávez y de Bolívar, estamos obligados a seguir luchando por el socialismo, por mantener vivo el legado de nuestro querido Comandante.Yo reitero mi juramento de lealtad al Pueblo, al socialismo, a Chávez. Feliz Año Nuevo, junto a la familia, a los amigos, en nuestra querida tierra de gracia. ¡Venceremos!.

