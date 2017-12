© Naman Wakil

Bogotá, diciembre 31 - Colombia autorizó el envío de unas 50 toneladas de pernil de cerdo a Venezuela , luego de las protestas que se registraron en ese país por la falta de esta comida típica en Navidad, según informaron este sábado las autoridades. Los dos primeros camiones llegaron a Venezuela la noche del viernes y entre ambos sumaron unas 50 toneladas de comida de origen colombiano, explicó una fuente reservada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Este sábado "hay otros dos (camiones) listos (para partir), pero no han terminado los trámites", agregó, sin precisar el número de perniles de este cargamento.El Ministerio de Transporte explicó que se concedió "un permiso especial" a una empresa con el objetivo "de que se transporten los (…) perniles de cerdo a la ciudad de Barinas", situada al oeste de Venezuela Cientos de venezolanos salieron a las calles esta semana para protestar por no recibir los perniles que el gobierno les prometió a través de un programa de comida a precios subsidiados.Los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos básicos y medicinas, así como una desbocada inflación que el FMI proyecta en más de 2.300% para 2018.El presidente de la República, Nicolás Maduro , acusó este miércoles 27 de diciembre a Portugal por haber "saboteado" la importación de perniles que serían distribuidos por los Claps."Yo hice un plan y hemos cumplido el plan, Navidades Felices, el Bono Navideño, El Bono Niño Jesús, los juguetes, la fiesta, la rumba, etcétera, pero qué paso con el pernil: lo sabotearon.lo sabotearon puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo porque compramos todo el pernil que había en Venezuela pero teníamos que importar pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían, nos sabotearon por ahora" dijo el mandatario desde Ciudad Tiuna en Caracas."Al pueblo siempre hay que decirle la verdad, porque el pueblo tiene conciencia y el pueblo sabe entender todas las circunstancias y tiene sabiduría.Conciencia y Sabiduría son dos componentes virtuosos", agregó. El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, respondió este jueves 28 de diciembre a las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro , quien culpó a Portugal de "sabotear" la importación de perniles.En una entrevista que concedió al medio TSF y citada por el diario local Jornal de Notícias, expresó: "El gobierno portugués no tiene ese poder de sabotear el pernil de cerdo.Vivimos una economía de mercado. Las exportaciones competen a las empresas". A la salida de un foro en Lisboa, reiteró que "el gobierno portugués no exporta pierna de cerdo a Venezuela o a cualquier país del mundo".Santos Silva manifestó que se reunirán con el embajador de Portugal en Venezuela para analizar la situación."Yo soy un científico profesional, primero vamos a apurar los hechos y luego sacaremos las conclusiones", declaró..

Con información de: