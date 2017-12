/ 31 Dic, 2017 |"ARIES: Este año que inicias, tu natural búsqueda de nuevos objetivos, deberá ser enfocada hacia tu progreso ¿Sabes que tu espíritu se muestra a través de tus acciones? El 2018 activara tu fuerza "Asertiva y Enfoque"TAURO: El 2017 agotó tu energía tratando de tener todo bajo control. Ahora entiendes que no tienes dominio sobre la voluntad ajena. El 2018 te da la oportunidad de ver: "El Verdadero Valor de las Cosas"GEMINIS: Ya no divagues más entre lo que quieres y debes hacer. Sigue tu intuición. Tu capacidad de mando y decisión esta reforzada por tu sentido de la oportunidad. El 2018 te ofrece: "Mucha Claridad Mental"CANCER: Tu necesidad de ser útil te hace muy exigente y perfeccionista contigo mismo. Constantemente desconfías de tu preparación. Nada te parece perfecto. Pero el 2018 te da: "Fe en el Proceso de la Vida"LEO: Mañana inicias un año perfecto para ti ya que despertarán todos tus talentos. Innovarás y actuarás con entusiasmo e ingenuidad, ¡aunque sofoques a todos! El 2018 te da: "Audacia y Tenacidad"VIRGO: El 2017 lo registe por la razón, la lógica, un espíritu escéptico y calculador. Este año tu mente se equilibra en positivo para mejorar tu calidad de vida. El 2018 te da: "Un Espíritu mas Libre y Práctico"LIBRA: El año que paso fue tiempo de exploración de tus recursos. Este será uno en el que apostarás a la vida toda tu existencia pero con energía de libertad un año más. El Regalo del 2018 es: "Una Clara Conciencia".ESCORPIO: Tu necesidad de constantes demostraciones de afecto te frenará en la conquista de tu independencia. Tu éxito social, al final, es quien te da seguridad. El 2018 te dará: "Precisión y Fortaleza Interior"SAGITARIO: Sabes que tus relaciones te pueden dar o quitar prestigio y te re-valorizan o no. Este año que inicias tus proyectos serán ambiciosos y gratificantes. El y 2018 te da: "Gran Nobleza Personal y Distinción"CAPRICORNIO: En el 2017 confundiste "reglas" con imposición y te costó mucho aceptar los contratiempos como lo que son. Pero éste será un año de novedades, y de innovación. El 2018 te regala: "Perspectiva"ACUARIO: Tienes una tarea difícil este año, aceptar que soltar no es perder algo, y que la independencia evita que sean las circunstancias las que te digan dónde ir. El 2018 te da: "Capacidad de Decisión Propia"PISCIS: El año que termina te reto a mejorar tu actitud ante la vida. Ahora dispondrás de nuevos recursos con la posibilidad de realizar buenos negocios. El 2018 te trae: "Constancia y Determinación"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi