/ 31 Dic, 2017 | La aceptación no es más que el comienzo de la evolución. Si no aceptas, luchas y te cansas, ¿pero a quién debemos aceptar? Debes aceptarte a ti mismo tal y como estas ahora. La aceptación no es un estado de indiferencia, es una decisión espiritual de lo que el universo y tú mismo decidieron en otra dimensión para cumplir una misión de vida.Si no aceptas, pasarás toda tu vida luchando contra ti mismo, comparándote, desilusionado, triste, sin alegría.Cuando te aceptas te pones cómodo, y empiezas un camino en consciencia, reconoces que todo lo que se manifiesta en tu vida es tu creación; entonces, dejas de culpar a la gente y a las situaciones de lo que te sucede, abandonas la esclavitud, ya no le das fuerza y poder a lo externo, llámese familia, personas, religiones o gobiernos, no hablas de buena o mala suerte, tú decides, y entonces comienzas a saborear el rico sabor de la libertad.Entonces eres paciente con tu impaciencia. Si está ahí no la conviertes en un problema, la aceptas.La idea de que no debes ser impaciente también es una estrategia del ego. ¿Por qué no debes ser impaciente? ¡Si lo eres, lo eres y ya está! Relájate, utilízala. Todo lo puedes convertir en algo creativo, hasta la rabia.No adoptemos una actitud negativa ante nada, ni aún ante la inconsciencia, y se volverá consciencia porque la aceptas.Las adicciones de cualquier tipo provienen de la no aceptación, de la culpa con que se manejan, si las aceptáramos dejarían de tener importancia y desaparecerían.Pero acéptate en cada momento, no como una promesa de futuro, acéptate ahora con lo que estás haciendo, y al aceptarte te vuelves consciente, y dejas de hacer lo que no está en consciencia.Al aceptarte nunca etiquetas las cosas en forma negativa, y cada día te sentirás aceptándote más, y así podrás aceptar a los demás.Cada día te sentirás aceptando más, y es un viaje que nunca termina.